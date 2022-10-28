«Офицера разжаловать, дочь считать девицей». Как Павел Первый восстановил девичью непорочность и другие его выходки

Император Павел Первый считался человеком, не способным на шутки и юмор. Но на самом деле это не так. Даже совсем не так. Единственное, что даже шуточные указания царя должны били быть исполнены беспрекословно. Правда, часто императорский юмор был, мягко говоря, странным.

Нелепые ситуации

Будучи однажды в театре, Павел рассвирепел из-за того, что зрители начинали аплодировать раньше самого царя. В итоге было дано поручение:

«Вперед я выпрошу, чтобы тех можно было высылать вон, кои начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности».

Также общеизвестно, что Павел не терпел никакого неисполнения собственных приказов, требуя, чтобы любые его распоряжения исполнялись беспрекословно.

Так, во время одной из поездок кучер отказался поворачивать по приказу императора, мотивируя тем, что по указанному Павлом пути нет проезда. В итоге несчастного высекли за непослушание, а царь заявил:

«Пусть мне свернут шею, но пусть слушаются!»

Смешные выходки императора

Возле Адмиралтейства в карауле стояли всегда офицеры. Однажды, проходя недалеко, Павел Первый обратил внимание, что стоявший на часах офицер пьян. Разозленный грубейшим нарушением устава, император приказал арестовать незадачливого караульного, на что тот сразу же напомнил царю, что в случае его ареста Павлу придётся заступить на пост самому.

За проявленную находчивость император присвоил офицеру очередное звание с мотивировкой:

«Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»

Павел был курносым, и несмотря на то, что им же было приказано даже не упоминать в разговорах слово «курносый», император любил над своим носом пошутить. Например, жалуясь на своих министров, Павел сказал:

«эти господа очень желали вести меня за нос, но, к несчастью для них, у меня его нет»

Странные решения Павла Первого

Однажды в адрес царя поступила жалоба от одного из приближенных. Суть ее была в том, что некий офицер, тайно вывез дочь просителя и также тайно обвенчался.

На прошении Павел Первый написал:

«Офицера разжаловать, брак аннулировать, дочь вернуть отцу, считать девицей»

Следующий случай касался самоуправства командира эскадрона. Стоя в одной из деревень, вахмистр эскадрона не мог договориться с мужиком о цене на сено. В итоге командир приказал выплатить ту сумму, которую мужик запрашивал, а затем его повесить.

Вахмистр выполнил все так, как ему и было приказано.

Когда Павлу доложили о происшедшем, он приказал разжаловать офицера, а на следующий день – восстановить в звании и повысить за введение в команде отличной субординации.

Таких историй было огромное множество. Неудивительно, что пришел тот день, когда всем надоевшего царя просто убили.

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