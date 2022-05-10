6 малоизвестных фактов об одном из самых популярных музеев мира: Секреты Лувра

В самом сердце Франции, центре Парижа, находится один из самых больших и, наверное самый популярный музей в мире — Лувр. Этот музей — самая известная достопримечательность французской столицы. Туристы со всех уголков земного шара стремятся непременно попасть сюда. Ведь это не просто прекрасный замок, где некогда жили короли или великолепный памятник архитектуры, а один из самых знаменитых музеев. Как манит всех романтиков Париж, так и всех ценителей искусства — Лувр. Самые удивительные факты о всемирно известном музее за всю его долгую неспокойную историю, далее в обзоре.

1. Вначале это была просто крепость

Король Франции Филипп II.

Фундамент Лувра заложил первый король Франции Филипп II (или Филипп Август) в конце 12 века. Известен этот монарх тем, что первым ввёл в обиход титул «король Франции» вместо титула «король франков». Кроме этого он передал власть наследнику без коронования оного при своей жизни. Филипп II был одним из самых успешных правителей средневековой Европы. Он начал строительство оборонительного форпоста недалеко от того места, которое тогда было западной границей Парижа, вдоль берега реки Сены.

Этот бастион был создан для предотвращения вторжений с севера. Вокруг него был традиционный ров, внутри массивная, отлично укреплённая башня, высотой с современную девятиэтажку.

Позже, уже в 14 веке, город распространился далеко за пределы этой крепости. Тогда, на окраине Парижа была построена новая серия оборонительных сооружений, а сама крепость перестала использоваться в подобных целях. Сегодня посетители Лувра могут осмотреть остатки части средневековой каменной кладки крепости в зале Salle Basse 13 века.

Средневековая гравюра, изображающая Париж и Лувр.

2. Крепость Филиппа Августа была разрушена, чтобы уступить место королевской резиденции

Впервые изменил первоначальный дизайн здания Карл V в 14 веке. У него были весьма амбициозные планы относительно Лувра. В них вмешалась Столетняя война и им не суждено было сбыться.

Карл V.

Правители сменяли на французском троне друг друга, предпочитая строить дворцы в других местах. Вплоть до начала 16 века Лувр не использовался. Король Франциск I в 1527 году приказал снести его, чтобы построить на его месте новый роскошный комплекс в стиле эпохи Возрождения.

Франциск был достойным правителем эпохи Возрождения: поэт-любитель и литератор. Он помог стандартизировать французский язык. Также это был первый европейский монарх в истории, которому удалось установить дипломатические отношения с Османской империей. Прославился Франциск, как известный покровитель и вдохновитель искусств. У короля были близкие отношения с Леонардо да Винчи. Властелин Франции убедил знаменитого художника и учёного переехать в эту страну. Работа, которая была проделана при Франциске в Лувре, положила начало вековой экспансии.

Леонардо да Винчи.

3. Здания Лувра когда-то были полуразрушенными, заброшенными и гнили

После того, как было завершено строительство Версальского дворца, французский двор переехал подальше от Парижа и Лувра. Здание осталось недостроенным и в конечном итоге пришло в упадок. Сооружения, которые оставались открытыми, на время стали местом проживания ряда культурных групп. Там были художники, скульпторы и писатели. Строительство снова активизировалось лишь столетие спустя. Бурбоны с истинно королевской щедростью спонсировали содержание Лувра. Он процветал вплоть до падения монархии и начала Французской революции в 1789 году.

Трудно поверить, но были времена, когда Лувр находился в упадке.

Король был свергнут и с семьёй была заключён в Тюильри. Свежесозданное Национальное собрание постановило передать Лувр правительству для создания национального музея. Впервые Лувр открыл свои двери для публики 10 августа 1793 года.

В конце 18 века Лувр впервые открыл свои двери для публики в качестве национального музея.

4. Прославленная Мона Лиза не всегда выставлялась в Лувре

Мона Лиза - самая известная картина да Винчи.

Целый ряд работ Леонардо да Винчи попал в коллекцию Франциска I, в том числе и знаменитая «Джоконда». Это одна из самых известных картин в мире. Согласно легенде, Франциск даже присутствовал у постели да Винчи, когда тот умирал. После смерти художника в 1519 году король выкупил эту картину у своего помощника. Однако вместо того, чтобы украшать стены Лувра, картина провела столетия, путешествуя по королевским дворцам, проводя время в Фонтенбло и Версале.

Только после падения монархии и создания музея Лувра, Мона Лиза обрела более постоянный дом. И так оно и осталось, за некоторыми редкими исключениями. Например, когда к власти пришел Наполеон Бонапарт, он повесил картину на стене его спальни. Полотно увозили в безопасное секретное место во время франко-прусской войны и Второй мировой войны. А в 1911 году картину украл прямо со стен музея итальянский преступник. Он утверждал, что его мотивом была репатриация картины на родину да Винчи.

На месте, где должна была висеть «Джоконда», более двух лет оставалось пусто.

В течение двух лет посетителей Лувра встречали свободным местом на стене, где когда-то была Мона Лиза. После своего возвращения картина не покидала пределы музея ещё полвека. Потом первая леди США, Жаклин Кеннеди, убедила французских чиновников разрешить полотну величайшего художника посетить музеи в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Жаклин Кеннеди.

5. Наполеон Бонапарт временно переименовывал музей в свою честь

Наполеон Бонапарт.

Когда Наполеон пришёл к власти, он переименовал Лувр в честь себя. Вскоре Музей Наполеона был переполнен художественными военными трофеями. Великая армия Бонапарта как вихрь проносилась по континенту. Среди культурных артефактов, попавших в Париж, были сотни картин и скульптур, в том числе набор старинных бронзовых лошадей с фасада базилики Сан-Марко в Венеции. Последние стали частью триумфальной арки за пределами Лувра. Ещё одна статуя лошади, которая стояла на вершине Бранденбургских ворот Берлина. Наполеон приказал упаковать статую, известную как «Квадрига», и отправить во Францию для демонстрации в Лувре. Вместо этого она хранилась нетронутой до падения Наполеона в 1814 году. После этого более 5000 произведений искусства были возвращены их законным владельцам. Величайший музей Парижа вернул своё название, которое носит и поныне.

После падения Наполеона Лувр вернул своё название.

6. Лувр стал центром сбора всех произведений искусства, украденных нацистами во время Второй мировой войны

Более века спустя, когда другая великая и непобедимая армия пронеслась по Европе, хранители начали спешно готовиться к эвакуации десятков тысяч произведений искусства из Лувра. Первой была вывезена «Мона Лиза», а затем все остальные ценные работы, которые можно было перевозить. Караван из почти четырёх десятков грузовиков направился во французскую провинцию. Там бесценные артефакты и произведения искусства безопасно разместили в нескольких частных замках. После того как Париж был оккупирован немцами, нацисты приказали открыть Лувр. Это был бесполезный жест: пустые стены и призрачные коридоры теперь были домом только для тех скульптур, которые было слишком трудно передвинуть. Те же, что остались, были прикрыты мешковиной.

Из Лувра вывезли все произведения искусства, которые только можно было перевозить.

Лувр опустел как музей, не имея произведений искусства для показа. Оккупанты решили конфисковать его часть и превратили её в информационный центр. Там происходила каталогизация, упаковка и отправка произведений искусства и дорогих личных вещей, конфискованных у богатых французских (в основном еврейских) семей, в Германию.

В Лувре было организовано помещение, где производилась каталогизация, упаковка и последующая отправка ценностей в Германию.

Помещение занимало шесть огромных залов в Лувре. Несмотря на весь масштаб, это всё же не было крупнейшей операцией по краже произведений искусства в Париже во время Второй мировой войны. Под руководством Германа Геринга в соседнем музее Jeu de Paume были обработаны тысячи конфискованных шедевров. Многие из них предназначались для личных коллекций нацистского высшего командования. Произведения же, которые считались морально вырожденными (в том числе работы Пикассо и Сальвадора Дали), были проданы различным коллекционерам или сожжены на публичном костре в Jeu de Paume in 1942 году.

Герман Геринг.

Благодаря одному бесстрашному хранителю, который служил двойным агентом в то время, многие из предметов, прошедших через Jeu de Paume, в конечном итоге были возвращены. Лувр даже сейчас, спустя более чем семь десятков лет, подвергается критике за его роль в величайшем культурном грабеже в истории и его нежелание возвращать спорные произведения искусства.

В Лувре отказались возвращать те произведения искусства, которые когда-то вывезли из разных стран нацисты.

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