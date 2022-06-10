Святая Екатерина Александрийская - христианская великомученица

Среди многочисленных христианских святых особое место занимает великомученица Екатерина Александрийская. К вере во Христа она пришла после глубокого изучения трудов учёных-просветителей своего времени и прошедших веков. Эти знания помогли ей понять, что только единый и всемогущий Творец мог создать этот мир, полный свидетельств его присутствия в нём. Когда же ей было явление Божьей Матери с Предвечным Младенцем на руках, она без тени сомнения приняла их в своё сердце.

Детство и юность будущей подвижницы

Святая Екатерина Александрийская родилась в Египте во второй половине третьего века. Она происходила из царского рода и с раннего детства жила в подобающей её положению роскоши. Однако не игры и забавы прельщали ум молодой девушки. Главной её страстью была учёба. Город Александрия, в котором она жила, с давних пор славился своей библиотекой, где хранились труды мыслителей прошлого. Им Святая Екатерина и посвящала всё своё время.

Едва достигнув восемнадцати лет, она уже в совершенстве знала произведения Гомера, Платона, Вергилия и Аристотеля. Кроме того, имея склонность к естественным наукам, она изучила труды знаменитых врачей, таких как Гиппократ, Асклипия и Галин. В довершение своего образования учёная дева постигла тонкости ораторского искусства и диалектики.

Невеста из царского рода

Дискуссии с учеными мужами она с лёгкостью вела на многих языках и наречиях. Обдумывая все прочитанное в древних рукописях, она приходила к мысли о том, что творцом всего окружающего её мира должен быть некий великий и могучий разум, а не те рукотворные идолы, которым поклонялись в то время египтяне.

Кроме обширных знаний и светлого ума Екатерина Александрийская обладала незаурядной красотой. Стоит ли удивляться, что при таких достоинствах, да ещё имея знатное происхождение, она была в числе самых желанных невест в государстве. Ей постоянно делались предложения от многих завидных женихов, старавшихся тронуть её признаниями в любви и прельстить обещаниями счастливой и богатой жизни.

Однако гордая девица всем отказывала, и наконец её родные начали настаивать на том, чтобы она всё-таки сделала выбор и подарила им наследника всех богатств, принадлежащих ей по праву родства. Но видимо, враг рода человеческого вселил в её сердце гордыню, и в ответ им дева заявила, что выйдет замуж лишь за того юношу, который в равной с ней степени будет знатен, богат, умён и красив. Ни на что меньшее она не согласна, так как этими четырьмя достоинствами она обладает больше всех девушек на свете. Если же такой идеал не найдётся, то она готова пребывать в своём девстве до самой старости, но не унизиться до неравного брака.

Весть о небесном женихе

Слыша столь безрассудные речи, мать девушки решила прибегнуть к помощи одного старца-отшельника, который, исповедуя запрещённое в то время христианство, проживал за городом, в пещере. Этот мудрый человек, выслушав Екатерину, решил просветить её светом тех истин, которые до сих пор были сокрыты от неё, несмотря на всю её учёность.

Он поведал ей, что есть в мире некий юноша, который превосходит мудростью всех живущих на земле, а красота его сравнима лишь с солнечным лучом. Весь видимый и невидимый мир находится в его власти, а богатство, которое он раздаёт щедрой рукой, не только не убывает, а с каждым разом увеличивается. Его род столь высок, что непостижим для человеческого разума. После этих слов старец протянул Екатерине икону, на которой была изображена Пресвятая Дева с её божественным младенцем. Благоговейно прижав к груди драгоценную ношу, Екатерина покинула старца.

Видение Пресвятой Девы

Взволнованная рассказом старца, Екатерина Александрийская вернулась домой, и в первую же ночь в лёгком сне ей явилась Божья Матерь с младенцем на руках. Великой радостью было для неё ощутить на себе взор Святой Девы, но её Предвечный Сын сокрыл от девушки свой лик, а в ответ на мольбы повелел ей вернуться к старцу и через него постигнуть те истины, которые позволят ей узреть его божественные черты. Екатерина безмолвно склонилась перед младенцем Иисусом и его матерью. Её душа исполнилась жгучим желанием как можно скорее просветиться тем учением, которое приведёт её к Богу. Очнувшись от сна, она до утра не смыкала глаз, ещё и ещё раз переживая увиденное во сне.

Свет христовой веры

На следующий день, едва рассвело, она вновь была в той же пещере, и праведный муж поведал ей великое учение Иисуса Христа. Затаив дыхание, она слушала о блаженстве праведников в раю и о вечных мучения тех, кто всю жизнь шёл путём греха. Ей открылось всё неоспоримое превосходство истинной христианской веры над языческими предрассудками. Божественный свет осиял её душу.

Вернувшись домой, святая Екатерина долго молилась и, когда её сморил сон, вновь увидела Святую Деву, но на этот раз божественный Сын милостиво взирал на неё. Он надел на палец новообращённой христианке перстень и повелел ей не вступать в земной брак. Когда Екатерина пробудилась, то, увидев на руке своей этот дар Божий, поняла, что отныне она обручена с самим Христом.

Христианская проповедь на языческом капище

В те годы, когда в душе юной девы воссиял свет христианства, весь Египет ещё утопал во мраке язычества, и приверженцы истинной веры подвергались жестким гонениям. Случилось так, что в Александрию приехал правитель страны – нечестивый царь Максимин, до фанатизма преданный служению идолам. Он повелел устроить в их честь грандиозный праздник и во все концы страны разослал гонцов с требованием созвать жителей для всеобщего жертвоприношения.

Екатерина Александрийская вместе со всеми явилась к храму, где должны были чествовать каменных и бронзовых истуканов, но вместо того, чтобы принять участие в общем безумии, она смело обратилась к царю со словами, в которых обличала эти бесовские заблуждения. Она не только пыталась отвратить его и всех присутствующих от язычества, но говорила им о Едином Творце мира и том великом учении, которое он принёс людям.

Философский диспут и обещания богатств

Исполненный гнева правитель приказал отвести её в темницу, но, щадя юность и красоту, не стал торопиться с крайними мерами. Он послал к ней своих мудрецов, чтобы те переубедили девушку и вернули её на тот путь, который Максимин считал правильным. Долго изощрялись его посланцы в красноречии, но Екатерина так мудро и взвешенно им отвечала, что те ушли посрамлёнными.

Тогда царь прибег к вернейшему, по его мнению, средству – обещанию неисчислимых земных благ за отречение от ненавистного ему христианства. Однако и это не помогло. Что значили для неё все земные богатства и почести в сравнении с вечным блаженством, которое она чаяла обрести в Царстве небесного жениха. Все посулы были для неё лишь пустым звуком.

Жертва ради торжества истины

И тогда очи правителя застлала пелена гнева. Он отдал невинную деву в руки самого искусного своего палача и приказал мучениями заставить её отречься от Христа. Но произошло чудо. Все его страшные орудия в мгновение ока рассыпались в прах, как только он брал их в руки. Кончилось тем, что его и всех подручных объял ужас, и они сообщили царю, что Вышние силы защищают пленницу и наглядно демонстрируют истинность её слов.

Но нечестивый царь был глух к их доводам, не желая отступать от своих заблуждений, приказал тут же казнить Екатерину. Эта христианская великомученица была обезглавлена в 304 году, и её кровь оросила благодатную ниву, на которой взошли живоносные плоды христианства. Она и тысячи таких же подвижников своими жизнями заложили могучий фундамент храма новой веры, охватившей вскоре весь цивилизованный мир.

Монастырь на Синае и базилика в Санкт-Петербурге

Через некоторое время святые мощи Екатерины Александрийской были перенесены на Синай и упокоились в монастыре, носящем её имя. Российский государь Пётр I, отдавая дань памяти святой Екатерине – небесной покровительнице его жены императрицы Екатерины I, приказал изготовить для них и отправить на Синай серебряную раку.

В самой же Северной столице России, на её главной магистрали - Невском проспекте, был построен католический храм Екатерины Александрийской.

Свои двери он открыл в 1783 году в правление другой императрицы, носившей её имя, – Екатерины II, также находившейся под небесным покровом этой святой. Храм, или, как его называют, базилика, сохранился до наших дней, и его фото представлено выше. Приход Екатерины Александрийской входит в число прочих католических общин Санкт-Петербурга. Это здание вошло в число архитектурных шедевров города.

Среди сонма православных святых достойное место занимает и Екатерина Александрийская. Икона с изображением этой святой встречается в большинстве храмов России. Как правило, она бывает представлена в царском одеянии, короне и с крестом в руке. Иногда изображается также колесо с зубьями – орудие ей мучения, сокрушённое божественной силой. Великомученица Екатерина Александрийская молится у престола Всевышнего о ниспослании жизни вечной всем, кто ради Его Царства отвергает тленные земные блага. День её памяти отмечается 7 декабря.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495723310970309424/

А вы знали об этом?

Мать Тереза была канонизирована.Однако, как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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