Первая брачная ночь в разных странах мира

Зачем молодоженов запирают в подвале, заставляют драться, и почему три ночи после свадьбы нужно спать с деревянной палкой? Самые странные традиции первой брачной ночи — в нашем обзоре.

Родственные связи на Самоа

Жестокими побоями может закончиться первая брачная ночь для молодого мужа на Самоа — островном государстве в южной части Тихого океана. По традиции после бракосочетания молодожены должны переночевать в доме жены, переполненном ее родственниками. Ночь любви должна пройти в полном молчании, чтобы никого из них не разбудить. В противном случае разгневанная родня набросится на новоявленного супруга с кулаками. Чтобы было легче терпеть побои, накануне первой брачной ночи жених натирается пальмовым маслом, которое облегчает боль от ударов.

Африканские страсти

Ритуальные драки практикуют и в племени бахуту, представители которого проживают в странах Центральной Африки: Руанде, Бурунди и Уганде. В первую брачную ночь молодые там о любви и не вспоминают. Наоборот, все ночи первой недели семейной жизни они проводят в драках. Днем молодая жена возвращается в родительский дом, а вечером снова приходит к супругу, чтобы подраться. Такие сражения должны закончиться миром и долгими годами счастливой жизни.

Битва за ботинки в Македонии

Считается, что во время драки молодые люди выплескивают всю свою агрессию. А когда зла друг на друга уже не осталось, можно начинать совместную жизнь.

С давних времен в Македонии сохранился странный свадебный обычай: в первую брачную ночь молодых запирают в подвале. Предварительно в угол помещения кладут шапку и ботинки, а новобрачные, оказавшись взаперти, начинают сражаться за эти нехитрые трофеи. Считается, что если жена отнимет у мужа шапку, то она будет счастлива в браке. А если первой завладеет обувью, то муж всю жизнь будет у нее под каблуком. Когда молодых освобождают из подвала, уже ясно, кто в семье будет главным.

Ночь с деревом в Индии

В Индии до наших дней дошел интересный обычай: в первые три ночи после свадьбы молодым вообще запрещается вступать в интимные отношения. На кровать между молодоженами кладут специальную палку из дерева удумбара, которое считается символом женской плодовитости. Палку смазывают сандаловой пастой и заворачивают в ткань. Только на четвертую ночь, когда удумбару покидает супружеское ложе, молодые могут наконец приступить к исполнению своего супружеского долга. Считается, что, если не соблюсти эту традицию, боги-хранители молодой жены рассердятся на нее и могут наслать на пару бездетность.

Свой остров в Японии

Японцы проводят первую брачную ночь в специальных домиках, которые расположены на многочисленных уединенных островках. Дорожку к бунгало для новобрачных усыпают лепестками цветов. Зайдя в дом, молодожены приступают к особым церемониям. Сначала они должны покормить друг друга, а затем — обменяться подарками. Жена дарит мужу богато украшенный меч, ведь с этого момента он становится защитником семьи. В ответ муж преподносит ей отрез красной шелковой ткани и тут же разрубает его мечом на две части. Большая из них идет на платье супруге, а меньшую оставляют для наряда их будущего первенца. И только после соблюдения всех традиций молодые могут наконец заняться любовью.

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