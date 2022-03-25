Российским учителям платили зарплату водкой

Экономический кризис, разразившийся в мире в 1990-е годы, оказал разное влияние на каждую страну мира. Этот экономический кризис не был вызван чем-то конкретным, поскольку он определяется множеством различных событий, касающихся финансового состояния мира. Мир переживал серьезные изменения с экономической точки зрения, поскольку после холодной войны мировые державы начали балансировать.

Экономический кризис

Он начался с того, что Соединенные Штаты и многие другие страны Центральной Европы очень сильно пострадали от него, особенно с самой крупной рецессией в истории, вызванной кризисом в Персидском заливе, который привел к тому, что доверие потребителей упало до рекордно низкого уровня. Сама рецессия имела множество других факторов, но все это происходило в очень трудное для Америки время.

Затем последовал банковский кризис в скандинавских странах, таких как Финляндия и Швеция, которые в то время были известны как одни из самых сильных банков в мире благодаря своей финансовой мощи, поддерживаемой оффшорными счетами. Не будем забывать и о "черной среде", которая в 1992 году запятнала финансовое могущество Великобритании, вынужденной вывести свой фунт стерлингов из ERM (Европейского механизма обменных курсов).

Следующим стал мексиканский экономический кризис, который был неизбежным событием, ожидаемым после огромной рецессии в США, что вынудило правительство Соединенных Штатов девальвировать песо по отношению к доллару. Поскольку основным экспортером и импортером Мексики были США, они оказались в очень невыгодном положении, поскольку большинство долларов, находившихся в Мексике, были вывезены в одночасье, что вызвало отток капитала.

Еще одним серьезным ударом для всего этого кризиса стал азиатский финансовый кризис 1997 года, который подорвал экономику таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай, которая строилась веками. Следующим на очереди и наиболее важным для данной статьи является российский финансовый кризис 1998 года, который произошел из-за того, что российский Центральный банк девальвировал российский рубль и объявил дефолт по своим долгам.

Это был необходимый шаг, поскольку России было трудно привыкнуть к демократической системе после падения коммунизма в 1991 году.

15 бутылок водки в месяц

В связи с этим кризисом России пришлось многое изменить, чтобы удержать страну от впадения в глубокую рецессию, в которую она все же попала, несмотря на все усилия. Одним из главных изменений была оплата труда учителей в России водкой вместо денег. Большинство учителей получали зарплату в размере 15 000 рублей, что в те времена составляло около 200 долларов, а сегодня - около 430 долларов.

Некоторые из вас могут быть шокированы такой маленькой зарплатой, но в те времена это была приличная зарплата, поскольку, как я уже говорил, Россия переживала не лучшие времена в финансовом отношении из-за смены политической системы и потери большого количества активов после распада Советского Союза. Вместо 15 000 рублей учителя получали 15 бутылок "Русской водки" (основная марка водки в России в 90-е годы).

В статье, опубликованной в газете "Moscow Pullman Daily News" от 22 сентября 1998 года, говорится, что все учителя в центральной России будут получать ежемесячную зарплату водкой, поскольку государственная казна пуста. В статье также говорится, что 8000 учителей в Республике Алтай (Сибирь) будут получать 15 бутылок водки в качестве зарплаты, в то время как местные лидеры оказывают давление на федеральное правительство, чтобы оно выплатило свои долги.

Правительство обещало учителям, когда происходили эти изменения, что это будет временное явление, которое продлится несколько месяцев, и по окончании этого периода им будет выплачено вознаграждение. В августе 1998 года правительство обещало выплатить всем учителям сумму, эквивалентную 2,5 миллионам долларов, но ни один учитель не получил денег.

Вопрос, который я много раз поднимал вокруг этой темы, - почему именно водка? Использование продуктов питания или других предметов домашнего обихода выглядело бы лучше, но у России были проблемы с их приобретением. Водка была тем, что Россия имела в изобилии, поэтому водку давали учителям. С другой стороны, водка потреблялась в огромных количествах в большинстве семей.

В других источниках я встречал упоминание о том, что не только учителя, но и представители других профессий в тот период получали водку в эквиваленте своей зарплаты. К началу 1999 года правительству удалось собрать некоторые средства, чтобы действительно платить учителям деньгами, а не водкой. Что-то мне подсказывает, что некоторые из них предпочитали получать зарплату водкой просто потому, что жизнь в России в тот период была не очень красочной.

Вряд ли когда-нибудь посчитают, сколько мужиков тогда ушли от инфарктов и инсультов, пытаясь накормить семью, сколько спились из-за того же. Это был геноцид.

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