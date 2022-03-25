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Российским учителям платили зарплату водкой

Российским учителям платили зарплату водкой

Экономический кризис, разразившийся в мире в 1990-е годы, оказал разное влияние на каждую страну мира. Этот экономический кризис не был вызван чем-то конкретным, поскольку он определяется множеством различных событий, касающихся финансового состояния мира. Мир переживал серьезные изменения с экономической точки зрения, поскольку после холодной войны мировые державы начали балансировать.

Экономический кризис

Он начался с того, что Соединенные Штаты и многие другие страны Центральной Европы очень сильно пострадали от него, особенно с самой крупной рецессией в истории, вызванной кризисом в Персидском заливе, который привел к тому, что доверие потребителей упало до рекордно низкого уровня. Сама рецессия имела множество других факторов, но все это происходило в очень трудное для Америки время.

Затем последовал банковский кризис в скандинавских странах, таких как Финляндия и Швеция, которые в то время были известны как одни из самых сильных банков в мире благодаря своей финансовой мощи, поддерживаемой оффшорными счетами. Не будем забывать и о "черной среде", которая в 1992 году запятнала финансовое могущество Великобритании, вынужденной вывести свой фунт стерлингов из ERM (Европейского механизма обменных курсов).

Следующим стал мексиканский экономический кризис, который был неизбежным событием, ожидаемым после огромной рецессии в США, что вынудило правительство Соединенных Штатов девальвировать песо по отношению к доллару. Поскольку основным экспортером и импортером Мексики были США, они оказались в очень невыгодном положении, поскольку большинство долларов, находившихся в Мексике, были вывезены в одночасье, что вызвало отток капитала.

Российским учителям платили зарплату водкой

Еще одним серьезным ударом для всего этого кризиса стал азиатский финансовый кризис 1997 года, который подорвал экономику таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай, которая строилась веками. Следующим на очереди и наиболее важным для данной статьи является российский финансовый кризис 1998 года, который произошел из-за того, что российский Центральный банк девальвировал российский рубль и объявил дефолт по своим долгам.

Это был необходимый шаг, поскольку России было трудно привыкнуть к демократической системе после падения коммунизма в 1991 году.

15 бутылок водки в месяц

В связи с этим кризисом России пришлось многое изменить, чтобы удержать страну от впадения в глубокую рецессию, в которую она все же попала, несмотря на все усилия. Одним из главных изменений была оплата труда учителей в России водкой вместо денег. Большинство учителей получали зарплату в размере 15 000 рублей, что в те времена составляло около 200 долларов, а сегодня - около 430 долларов.

Некоторые из вас могут быть шокированы такой маленькой зарплатой, но в те времена это была приличная зарплата, поскольку, как я уже говорил, Россия переживала не лучшие времена в финансовом отношении из-за смены политической системы и потери большого количества активов после распада Советского Союза. Вместо 15 000 рублей учителя получали 15 бутылок "Русской водки" (основная марка водки в России в 90-е годы).

В статье, опубликованной в газете "Moscow Pullman Daily News" от 22 сентября 1998 года, говорится, что все учителя в центральной России будут получать ежемесячную зарплату водкой, поскольку государственная казна пуста. В статье также говорится, что 8000 учителей в Республике Алтай (Сибирь) будут получать 15 бутылок водки в качестве зарплаты, в то время как местные лидеры оказывают давление на федеральное правительство, чтобы оно выплатило свои долги.

Российским учителям платили зарплату водкой

Правительство обещало учителям, когда происходили эти изменения, что это будет временное явление, которое продлится несколько месяцев, и по окончании этого периода им будет выплачено вознаграждение. В августе 1998 года правительство обещало выплатить всем учителям сумму, эквивалентную 2,5 миллионам долларов, но ни один учитель не получил денег.

Вопрос, который я много раз поднимал вокруг этой темы, - почему именно водка? Использование продуктов питания или других предметов домашнего обихода выглядело бы лучше, но у России были проблемы с их приобретением. Водка была тем, что Россия имела в изобилии, поэтому водку давали учителям. С другой стороны, водка потреблялась в огромных количествах в большинстве семей.

В других источниках я встречал упоминание о том, что не только учителя, но и представители других профессий в тот период получали водку в эквиваленте своей зарплаты. К началу 1999 года правительству удалось собрать некоторые средства, чтобы действительно платить учителям деньгами, а не водкой. Что-то мне подсказывает, что некоторые из них предпочитали получать зарплату водкой просто потому, что жизнь в России в тот период была не очень красочной.

Вряд ли когда-нибудь посчитают, сколько мужиков тогда ушли от инфарктов и инсультов, пытаясь накормить семью, сколько спились из-за того же. Это был геноцид.

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