Чем чистили зубы на Руси в старину?

Зубной пасты, конечно, не было. А что было?

Как происходили крупные и важные события в жизни наших предков, мы более-менее представляем.

Литература и фольклор дают нам бесценные сведения о ритуалах, которыми сопровождались свадьбы и похороны, военные походы и дипломатические переговоры. Есть сведения и о хозяйственных делах и заботах.

А вот разного рода повседневные мелочи, которые нам кажутся такими естественными, из поля зрения обычно ускользают. Историкам приходится буквально по крупицам добывать информацию о них. Именно потому, что мало кто из современников придавал им значение.

Например, знаете ли вы, как и чем чистили зубы наши соотечественники в старину? Привычная нам процедура нанесения зубной пасты на зубную щетку отсутствовала за неимением ни того, ни другого.

К счастью, есть источники, где об этом рассказывается. Это поучающие сочинения XVI - XVII вв.

Там, например, наставительно указывают читателям, что модное женское поветрие чистить зубы квасцами, солью или даже порохом (!) может пагубно сказаться на здоровье ("деснам вредно есть"). Зачем вообще этим чистили зубы? Потому что считалось, что так они станут белее. За красотой гнались!

Опять заглядываем в источники и узнаем, что лучшее средство для чистки зубов - это кора "дерева горячаго и терпкаго и горкаro на язык шкнутаго". Не поняли последнее слово? Оно означает - жесткого.

Но перед тем, как начать гонять древесную кору во рту, нужно вычистить из зубов остатки пищи. Для этого рекомендовалось вооружиться "костками из курячих голенен". Вот такие старинные зубочистки!

Кстати, по поводу умывания есть свои отдельные наставления в лечебниках. Можно было, конечно, это делать просто водой. Но для того, чтобы кожа была чистая, советовали готовить отвар ромашки или шиповника. Но это уже другая тема.

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А вы знали об этом?

Метод Геймлиха был изобретен только в 1974 году.На протяжении тысячелетий люди давились и иногда умирали от этого. Тем временем манёвр Геймлиха, который спасает от удушья, был изобретён совсем недавно, в 1974 году. По статистике только в США в 1972 году задохнулось более 3000 человек. Когда инородное тело попадало в дыхательные пути, обычным делом было просто бить задыхающегося человека по спине. Делали это в надежде выбить предмет, застрявший в его горле. Доктор Генри Геймлих подробно описывал способ резкого воздействия на диафрагму. В основе теории лежало применение резерва воздуха, оставшегося в лёгких, для выталкивания инородного тела из дыхательных путей. Труд Геймлиха стал выдающимся открытием в области экстренной медицины и первой помощи. В будущем это спасёт множество человеческих жизней.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43103425690).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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