Какой народ на Кавказе самый древний?

Народы Кавказа

История народов Кавказа уходит в глубокую древность. Речь идет о восьми, а то больше, тысяч лет. Историки давно ведут споры о том, какой из кавказских народов может считаться древнейшим.

Главная проблема здесь заключается в источниках. Одни этносы оставили после себя больше элементов культуры, другие меньше. Но наличие культурных источников не говорит о древности культуры. В то же время, многие этносы смешивались и меняли названия.

Одна из версий ставит армян в число древнейших этносов Кавказа. И здесь как раз дело в источниках. Армянские царства были развиты в эпоху античности. Их связывают с древнейшей культурой Урарту. Но цивилизация Урарту не относится к одним армянам. Здесь необходимо разграничить понятия.

Одно дело иметь культурное наследие , другое генетическое. Культура Урарту в свое время была наиболее развита на Кавказе. И само собой, их литература и традиции повлияли на весь регион. Ряд ученых связывает их с современными вайнахскими народами, в первую очередь с чеченцами.

Лезгины или леки считаются одним из самых древних народов Дагестана. И здесь возникает проблема. Проживание в труднодоступных горных регионах , автономно , не позволяет отследить точные времена складывания этноса.

К тому же в лезгины или леки в разные исторические эпохи записывали другие этносы , а не тех лезгин, которых мы знаем сегодня.

Что касается алан, то этот древнейший этнос сегодня ассоциируют с двумя народами- ингушами и осетинами. Аланы были кочевым народом, что приносит еще больше путаницы. Кочевые племена постоянно смешивались, ассимилировались или распадались.

Еще одним народов, претендующим на древность можно считать адыгов. Но все перечисленные этносы - это уже сложившиеся цивилизации в культурном плане с письменностью, традициями , знаниями.

Они идут в рамках 4-5 тысяч лет назад. Но неужели никто не жил на Кавказе раньше. Еще как жили. Но не оставили почти никаких следов.

Речь идет о первобытных австралоидных племенах. А эпоха их расселения уходит в 30 тысяч лет назад. Это было время таяния ледников , когда человек только становился человеком. Многие племена были примитивными и не все умели даже добывать огонь.

Так называемая раса барадосцев - первые человеческие жители Кавказа. То есть это племена, имеющие более-менее задатки культуры. В генетическом плане их связывают с аборигенами Австралии , бушменами и готтентотами.

Кавказ не был их конечной остановкой. Часть племен ушла дальше на Север, в низовья Волги.

Только около 9-10 тысяч лет назад появились первые племена, несущие в себе европеоидные черты. Это были представители сероглазовской культуры.

Но и их следы сегодня практически невозможно отследить.

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