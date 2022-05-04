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Какой народ на Кавказе самый древний?

народы Кавказа

История народов Кавказа уходит в глубокую древность. Речь идет о восьми, а то больше, тысяч лет. Историки давно ведут споры о том, какой из кавказских народов может считаться древнейшим.

Главная проблема здесь заключается в источниках. Одни этносы оставили после себя больше элементов культуры, другие меньше. Но наличие культурных источников не говорит о древности культуры. В то же время, многие этносы смешивались и меняли названия.

Какой народ на Кавказе самый древний?

Одна из версий ставит армян в число древнейших этносов Кавказа. И здесь как раз дело в источниках. Армянские царства были развиты в эпоху античности. Их связывают с древнейшей культурой Урарту. Но цивилизация Урарту не относится к одним армянам. Здесь необходимо разграничить понятия.

Одно дело иметь культурное наследие , другое генетическое. Культура Урарту в свое время была наиболее развита на Кавказе. И само собой, их литература и традиции повлияли на весь регион. Ряд ученых связывает их с современными вайнахскими народами, в первую очередь с чеченцами.

Какой народ на Кавказе самый древний?

Лезгины или леки считаются одним из самых древних народов Дагестана. И здесь возникает проблема. Проживание в труднодоступных горных регионах , автономно , не позволяет отследить точные времена складывания этноса.

К тому же в лезгины или леки в разные исторические эпохи записывали другие этносы , а не тех лезгин, которых мы знаем сегодня.

Что касается алан, то этот древнейший этнос сегодня ассоциируют с двумя народами- ингушами и осетинами. Аланы были кочевым народом, что приносит еще больше путаницы. Кочевые племена постоянно смешивались, ассимилировались или распадались.

Какой народ на Кавказе самый древний?

Еще одним народов, претендующим на древность можно считать адыгов. Но все перечисленные этносы - это уже сложившиеся цивилизации в культурном плане с письменностью, традициями , знаниями.

Они идут в рамках 4-5 тысяч лет назад. Но неужели никто не жил на Кавказе раньше. Еще как жили. Но не оставили почти никаких следов.

Речь идет о первобытных австралоидных племенах. А эпоха их расселения уходит в 30 тысяч лет назад. Это было время таяния ледников , когда человек только становился человеком. Многие племена были примитивными и не все умели даже добывать огонь.

Какой народ на Кавказе самый древний?

Так называемая раса барадосцев - первые человеческие жители Кавказа. То есть это племена, имеющие более-менее задатки культуры. В генетическом плане их связывают с аборигенами Австралии , бушменами и готтентотами.

Кавказ не был их конечной остановкой. Часть племен ушла дальше на Север, в низовья Волги.

Только около 9-10 тысяч лет назад появились первые племена, несущие в себе европеоидные черты. Это были представители сероглазовской культуры.

Но и их следы сегодня практически невозможно отследить.

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