Что такое иконостас в православном храме

Когда заходишь в любой православный храм, на переднем плане сразу можно увидеть святая святых – алтарь, который является образом Царства Небесного.

В алтаре расположена главная его святыня – освященный стол, называемый Престолом, на нем священник совершает свое величайшее таинство, когда происходит превращение хлеба в Плоть и вина в Кровь Христову.

Что такое иконостас?

Алтарь отделяется от остального храма иконостасом. Разбираясь с вопросом, что такое иконостас, нужно отметить, что он представляет собой специальную отделяющую перегородку, с размещенными на ней иконами с ликами святых. Иконостас как бы соединяет мир небесный с миром земным. Если алтарь – мир горний, то иконостас – мир земной.

Русский православный иконостас содержит пять высоких рядов. Самый первый ряд называется праотеческим, он самый верхний, на нем изображены праотцы Святой Церкви от первого человека Адама до ветхозаветного пророка Моисея. В центре ряда всегда устанавливается образ «Ветхозаветной Троицы».

А второй ряд имеет название пророческий, поэтому здесь изображаются пророки, которые возвещали о Богородице и о рождении Иисуса Христа. В центре находится икона «Знамение».

Деисусным называется третий ряд иконостаса и обозначает моление всей Церкви Христу.

В самом центре его помещается икона «Спас в силах», на которой изображен Христос, восседающий как грозный Судия всего созданного им мира. Слева от него находится Пресвятая Богородица, а справа - Иоанн Предтеча.

В четвертом праздничном ряду рассказаны события Нового Завета, берущие начало с рождества Самой Богородицы.

И самый нижний, пятый, ряд иконостаса называется "местный ряд", по центру его находятся Царские врата, над которыми обязательно помещается икона «Тайная вечеря», и на самих вратах - икона «Благовещение» (где Архангел Гавриил сообщает благую весть Святой Деве), а по обе стороны от врат - иконы Спасителя и Богородицы.

Еще нужно обратить внимание на то, что по обе стороны от Царских врат находятся одностворчатые небольшие двери, они называются дьяконскими. Если храм небольшой, то эта дверь может делаться только с одной стороны.

Успенский собор во Владимире: фото и описание

Вообще стиль, форма и высота иконостаса зависят от изучения архитектуры и истории храма, в котором он будет возведен. И он должен масштабироваться в соответствии с пропорциями самого храма, которые в древности проектировали архитекторы. Конструкции иконостасов и состав в нем икон множество раз изменялись.

Успенский собор во Владимире (фото которого представлено выше) обладает первым иконостасом с фрагментами, сохранившимися до наших дней. Он датируется 1408 годом, это работа Андрея Рублева и его современника монаха Даниила Черного. Когда-то очень давно он состоял из высоких четырех ярусов, Деисусный чин среди которых был выполнен более крупно и выдвигался из общего плана, это показывало его особую роль. Иконостас в храме не закрывал подкупольные столбы, благодаря им он делился на части. В дальнейшем Владимирский иконостас стал образцом для иконостасов Московского Кремлевского Успенского собора (1481 г.) и Успенского собора в Кирилло-Белозерском монастыре (1497 г.).

История собора

Этот собор был построен при правлении князя Андрея Боголюбского в середине XII века, и для совершения этого дела во Владимир были приглашены самые искусные мастера со всей земли русской и романского Запада. Его строили для хранения иконы Владимирской Божией Матери – покровительницы Руси. Предполагается, что эта икона была написана еще при жизни Самой Богородицы евангелистом Лукой. Потом в 450 году она попала в Константинополь и там пробыла до XII века, а затем была передана в дар Юрию Долгорукому – отцу Андрея Боголюбского. Потом она много раз спасала русские княжеские города от разорений и войн.

Иконостас

Вопрос о том, что такое иконостас, можно продолжить интересным фактом о самых первых сведениях отделения алтаря от всего остального пространства в храме завесой или преградой, которые относятся к IV веку. Тогда еще в византийских храмах эти алтарные преграды были совсем невысокими и делались из парапета, каменной балки (темплона) и колонок. В центре ставился крест, а по сторонам алтаря находились иконы Христа и Богоматери. Через время на темплон стали ставить иконы, или взамен на нем вырезались рельефные изображения. Крест заменили на икону Христа, а потом - Деисисом (по-другому Деисусом, молением) – композицией из трех икон: в центре - Христос Вседержитель, а к нему обращены с молитвой с левой стороны Богородица, а с правой - Иоанн Креститель. Иногда по обе стороны Деисиса добавлялись праздничные иконы или отдельные иконы святых.

Заключение

Первые древнерусские храмы полностью повторяли византийские образцы. Но не всегда это было возможно, ведь храмы в большинстве своем были деревянными, и на них не делалась настенная роспись, зато в иконостасе увеличивалось количество икон и росла алтарная преграда.

Ответ на вопрос о том, что такое иконостас, необходимо дополнить тем, что высокий пятиярусный иконостас получил распространение в России уже в середине XVII века, когда и появились местный ряд, праздников, деисис, пророческий и праотеческий ряды.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2547337432032873385/

А вы знали об этом?

Холопы являлись одним из первых возникших сословий на Руси. Историки до сих пор не могут определиться с тем, в какой период они точно появились и образовались в отдельное сословие, но в XI веке такое сословие уже существовало и являлось самым низшим в сравнении со всеми остальными. В холопы зачислялись все люди, которые оказались в плену в результате военных действий в противостояниях между княжествами. Часто холопами становились должники. Так поступали с людьми согласно закону. Любой человек, который не смог отдать долг, обязан был его отработать, и ни на какую свободную жизнь после этого рассчитывать не мог. Холопы на Руси являлись первым сословием, которое по факту образовало будущую модель крепостного права, которое по версии ряда историков появилось намного раньше, как раз в тот момент, когда сложилось холопское сословие.

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