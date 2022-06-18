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Способы проучить неверного мужа и разлучницу, которые были на Руси

Способы проучить неверного мужа и разлучницу, которые были на Руси

Года идут, а в некоторых вопросах люди не меняются. Так, например, неизменным остается то, что в разводах часто виноваты разлучницы. Брачный союз не для всех мужчин является священным и поэтому они не считают преступным совершать измены.

Чаще всего мужчинам на Руси измена сходила с рук, но иногда все-таки были случаи, когда и их настигало наказание. Во время правления Ярослава мужчину считали неверным только в том случае, если появлялись плоды от его измены - женщина беременела.

Тогда церковь накладывала на этого мужчину штраф. Через несколько десятилетий отменили штраф и заменили его на беседу со священником о нравственной стороне поступка.

В XIX веке мужчина, который был застукан на измене, мог лишиться возможности двигаться по карьерной лестнице. Конечно, официального распоряжения не было, но негласный закон действовал отлично.

Способы проучить неверного мужа и разлучницу, которые были на Руси

Из этих примеров ясно видно, что мужчины выходили из ситуаций с изменами, без лишних потерь. Тогда женщинам приходилось самостоятельно решать вопросы с неверными мужьями, не надеясь ни на чью помощь. Однако, жены чаще всего разбирались не с мужьями, а с их пассиями.

Самые смелые женщины пытались публично опозорить разлучниц. При этом они действовали не при помощи слов, а своими действиями: могли обвалять их в грязи, вымазать ворота их дома дегтем или сажей, разбивали окна.

Некоторые особы прибегали к высшим силам и пытались навести порчу на свою соперницу:

Способы проучить неверного мужа и разлучницу, которые были на Руси

1. Хитростью пытались напоить водой, которая оставалась от омовения умершего человека. Есть версия, что эта вода могла отравить организм, вызвать множество болезней и в конечном итоге привести к гибели.

2. Делали заговор на одежду с целью погубить их обладательницу. Обманутая женщина искала возможность добыть частицы тела разлучницы: ногти, волосы, кровь. Именно поэтому разлучница очень тщательно следила за тем, чтобы ее расческа или платок не попали в чужие руки.

3. Собирали птичьи перья и делали из них подобие кольца, которое подбрасывали в дом разлучницы, с целью посеять беды.

4. Собирали на кладбище могильную землю и рассыпали ее на пороге дома, где жила соперница.

Некоторое жены не ждали, пока темные силы сделают свое дело и самостоятельно варили ядовитые зелья из грибов, кореньев и растений, а потом пытались споить это сопернице. Причем такое зелье могла сварить и сама разлучница, чтобы извести законную жену и занять ее место.

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А вы знали об  этом? 

Петр I воспитывался как простолюдин (конечно с оговоркой на происхождение) и не имел  сообразного царевичу образования. Патриарх Иоаким прикрываясь борьбой с «латинизацией» настаивает на том, что бы в отличие от старших братьев образованием Петра занимались не ученики Симеона Полоцкого, а плохо образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Так или иначе, Петр Великий до конца своих дней остался малограмотным, писал с ошибками и имел скудный словарный запас. Компенсировать это не удалось даже за счет огромного практического опыта, который позже приобрел самодержец.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43733809558)  

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