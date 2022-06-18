Способы проучить неверного мужа и разлучницу, которые были на Руси

В XIX веке мужчина, который был застукан на измене, мог лишиться возможности двигаться по карьерной лестнице. Конечно, официального распоряжения не было, но негласный закон действовал отлично.

Тогда церковь накладывала на этого мужчину штраф. Через несколько десятилетий отменили штраф и заменили его на беседу со священником о нравственной стороне поступка.

Чаще всего мужчинам на Руси измена сходила с рук, но иногда все-таки были случаи, когда и их настигало наказание. Во время правления Ярослава мужчину считали неверным только в том случае, если появлялись плоды от его измены - женщина беременела.

Года идут, а в некоторых вопросах люди не меняются. Так, например, неизменным остается то, что в разводах часто виноваты разлучницы. Брачный союз не для всех мужчин является священным и поэтому они не считают преступным совершать измены.

Из этих примеров ясно видно, что мужчины выходили из ситуаций с изменами, без лишних потерь. Тогда женщинам приходилось самостоятельно решать вопросы с неверными мужьями, не надеясь ни на чью помощь. Однако, жены чаще всего разбирались не с мужьями, а с их пассиями.

Самые смелые женщины пытались публично опозорить разлучниц. При этом они действовали не при помощи слов, а своими действиями: могли обвалять их в грязи, вымазать ворота их дома дегтем или сажей, разбивали окна.

Некоторые особы прибегали к высшим силам и пытались навести порчу на свою соперницу:

1. Хитростью пытались напоить водой, которая оставалась от омовения умершего человека. Есть версия, что эта вода могла отравить организм, вызвать множество болезней и в конечном итоге привести к гибели.

2. Делали заговор на одежду с целью погубить их обладательницу. Обманутая женщина искала возможность добыть частицы тела разлучницы: ногти, волосы, кровь. Именно поэтому разлучница очень тщательно следила за тем, чтобы ее расческа или платок не попали в чужие руки.

3. Собирали птичьи перья и делали из них подобие кольца, которое подбрасывали в дом разлучницы, с целью посеять беды.

4. Собирали на кладбище могильную землю и рассыпали ее на пороге дома, где жила соперница.

Некоторое жены не ждали, пока темные силы сделают свое дело и самостоятельно варили ядовитые зелья из грибов, кореньев и растений, а потом пытались споить это сопернице. Причем такое зелье могла сварить и сама разлучница, чтобы извести законную жену и занять ее место.

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А вы знали об этом?

Петр I воспитывался как простолюдин (конечно с оговоркой на происхождение) и не имел сообразного царевичу образования. Патриарх Иоаким прикрываясь борьбой с «латинизацией» настаивает на том, что бы в отличие от старших братьев образованием Петра занимались не ученики Симеона Полоцкого, а плохо образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Так или иначе, Петр Великий до конца своих дней остался малограмотным, писал с ошибками и имел скудный словарный запас. Компенсировать это не удалось даже за счет огромного практического опыта, который позже приобрел самодержец.

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