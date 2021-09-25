7 вещей, которые заставляют мужчину влюбляться в вас снова и снова

Желание понравиться мужчине - это так естественно для любой женщины. Вопрос только в том, сколько усилий она должна приложить для этого. Впрочем, должна ли вообще женщина предпринимать специальные шаги или мужчина просто будет радоваться тому, что на него обратили внимание?
Самые привлекательные моменты в женщине
Сколько людей - столько и мнений, поэтому каждый будет исходить из своей конкретной ситуации. При этом психологи выделяют определенные черты характера женщин, которые обязательно привлекают мужчин и поддерживают его интерес на протяжении всей жизни.
1. Оставаться загадкой
Если женщина раскрывает свои умения и таланты постепенно, а также наполняется новыми умениями, то мужчину всегда будет привлекать процесс открытия их.
2. Доброта и ласка
Такие искренние чувства "считываются" буквально с первых минут знакомства, ведь мужчины особенно нуждаются в любви и ласке, хотя могут и не показывать вида.
3. Сохранять свое достоинство
Любовь возможна лишь при равноценности партнеров, когда женщина остается собой, не пытается полностью подстроиться под мужчину и при этом уважает его взгляды, мнения, желания.
4. Чувство юмора
Если женщина умеет тонко, но не зло, пошутить над собой, то это всегда располагает мужчину.А если еще к месту будет сказана шутка или рассказан анекдот, то шансы на поклонение значительно увеличиваются.
5. Ум
С умной женщиной всегда есть, о чем поговорить. У нее можно спросить совет или поделиться своими мыслями, обсудить проблему.
6. Умение коммуницировать
Когда женщина умеет находить общий язык с родителями мужчины, его друзьями, коллегами, то это создает дружелюбную обстановку. Отсутствие скандалов мужчины особенно ценят.
7. Терпит недостатки
Не переделывать мужчину и терпимо относиться к его недостаткам - несомненный плюс в характере женщины. Даже если с годами этих недостатков у него станет больше.
Если ваш мужчина рядом уже много лет, значит, вы - счастливая обладательница этих качеств. Если же вы только на пути к созданию пары, то воспользуйтесь этим перечнем, чтобы скорректировать свое поведение. Вам обязательно повезет!
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
7 интересных фактов о Ватикане для самых любознательных туристовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43155062073/
Почему в церкви хочется плакать? https://otari.mirtesen.ru/blog/43677764181/
Любопытные факты о моржах https://otari.mirtesen.ru/blog/43132721637/
Свежие комментарии