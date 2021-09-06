Простой способ гадания с помощью двух монет

От автора: «Легкий и такой удобный способ получить ответ „да“ или „нет“ на любые вопросы! Вам не нужно иметь карты Таро или руны, чтобы гадать себе. Рассказываю, как это работает, и как это нужно правильно делать.»



Итак, как работает это гадание?

Это похоже на принцип гадания маятником. Положение брошенных монет — не случайность. Вы заранее просите силы, к которым предпочитаете обращаться, чтобы они дали вам подсказку, то есть позволили монетам упасть именно так, как нужно.

Если же вы не верите не в какие силы, то гадание все равно работает. И работает оно с помощью коллективного бессознательного, информационного поля, которое окружает нас, в котором есть ответы на все вопросы. Вам лишь нужно задать их и заранее определить.

Какие вопросы задавать?

Этот метод гадания отвечает только на вопросы, которые имеют четкий ответ «да» или «нет». Например:

«Будет ли это дело приносить мне деньги?»

«Понравится ли мне эта книга?»

«Выиграю ли я?»

На вопрос «Как мне лучше искать работу?» монеты не ответят.

Какие монеты подойдут?

Любые монеты, которые имеют ценность. Их должно быть две, и они должны быть одного достоинства.

Не подойдут разные монетки и те, что не настоящие.

Как гадать

Перед гаданием сядьте и расслабьтесь.

Положите две монеты в руки, соедините ладони и произнесите:«Я прошу своих духовных наставников помочь мне получить ответ на вопрос *ваш вопрос*. Пусть они помогут мне использовать этот инструмент, чтобы найти ответ».Затем еще раз произнесите свой вопрос. А потом хорошо встряхните монеты в ладонях. Когда почувствуете, что достаточно, остановитесь.Бросьте монеты.* Если обе монеты выпали передней стороной (решка), ответ ДА.* Если одна монета выпала передней стороной, а другая — задней, ответ МОЖЕТ БЫТЬ.* Если обе моменты выпали задней стороной (решка), ответ НЕТ.Это гадание гадание дает четкие ответы, поэтому, как я уже сказала тут важно задавать прямые и четкие вопросы.Попробуйте сами!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295826336373017026/

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