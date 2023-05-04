По каким признакам мужчина определяет, что именно эта женщина – «его»?

Нет волшебной формулы, чтобы рассчитать, какой надо быть, чтобы тебя полюбили
Распространённое заблуждение: чтобы найти спутника жизни, надо обладать прекрасными внешними данными. На самом деле влюбляются в совершенно разных женщин: миниатюрных и пышных, высоких и небольшого роста, с длинными волосами и короткой мальчишеской стрижкой.
Нет волшебной формулы, чтобы рассчитать, какой надо быть, чтобы тебя полюбили. Эффектная внешность поможет привлечь внимание, но, чтобы возникло глубокое чувство, мужчина должен почувствовать в девушке те тонкие душевные струнки, которые отзовутся унисоном в его душе.
Для серьёзных отношений мужчина ищет не идеальную, а любимую – ту единственную, с которой будет счастлив. По каким признакам он определяет, что именно эта женщина – «его»?
Рядом с ней он чувствует себя лучше, чем без неё
В самом начале, когда мужчина завоёвывает женщину, им руководит физическое притяжение. Но постепенно для него становятся значимыми другие моменты: её характер, интеллект, взгляды на жизнь, убеждения. Если у пары совпадают основные ценности, то складывается душевная близость, появляется ощущение родства душ. Они могут часами общаться, и им интересно друг с другом.
Если мужчина получает от женщины душевное тепло, то ему тяжело с ней расставаться даже на короткое время. Его тянет к избраннице, он чувствует пустоту (порой даже одиночество), когда её нет рядом. А это значит, что он будет делать всё возможное, чтобы они были вместе.
Он может ей доверять.
Для мужчины любимая женщина – его надёжный тыл и опора. Он будет строить серьёзные отношения с той, которая не способна на подлость и предательство.
Мужчина чувствует себя психологически комфортно только в союзе, основанном на взаимном доверии, уважении и честности.
У него не возникает желания её переделать!
«Свою» женщину мужчина считает самой красивой, умной, талантливой, хозяйственной. Он готов бесконечно ею восхищаться, гордиться, любоваться. Он не придаёт значения её недостаткам, потому что они кажутся ему несущественными или являются в его глазах продолжением достоинств избранницы.
Когда мужчина окончательно осознает, что встретил ту самую, единственную, с которой готов прожить всю жизнь?
С того момента, когда он подсознательно начинает организовывать свою повседневную жизнь так, чтобы как можно больше времени проводить с любимой.
Со временем даже мысль о том, что в будущем её может не быть рядом, покажется ему странной или пугающей. И тогда мужчина будет строить совместные планы не только на завтра, неделю и ближайший месяц, а на несколько лет вперед.
Он хочет сделать её счастливой
Главная забота любящего мужчины – сделать так, чтобы его избранница была счастлива рядом с ним. Он с радостью станет ей помогать, возьмет на себя её проблемы, будет делать подарки и совершать поступки, чтобы доставить ей удовольствие. Её улыбка, благодарность и взаимность – лучшая награда для него и единственное условие, при котором ему самому будет хорошо. В итоге он становится счастливым от того, что смог сделать счастливой «свою» женщину.
А вы знали об этом?
В апреле 1865 года, находясь на военной службе, доктор Пембертон получил сабельное ранение в грудь. Чтобы облегчить боль, он принимал морфин. Рана зажила, а зависимость от опийсодержащих лекарств осталась. Чтобы отвыкнуть от наркотика, Пембертон разрабатывает рецепт напитка на основе листьев коки, который также снимает боль, но не содержит опия. Доктор начал продавать своё изобретение под маркой «Французское кокаиновое вино Пембертона». Так начинается история всемирно известной газировки. В Индии же Кока-Колой опрыскивают посевы, поскольку она действует против вредителей вроде колорадских жуков. А ещё, что самое важное, стоит гораздо дешевле химикатов. От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия. Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта». Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались. Жёлтая крышечка на бутылке Кока-Колы означает, что напиток — кошерный: кукурузный сироп в нём заменён на обычный сахар.
Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43586644607)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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