Как не терять веру в себя, когда вам отказывают (в сотый раз)

Человек умирает тогда, когда теряет веру. В себя, в будущее, в дело, которым занимается. В то, что всё возможно. Именно потеря веры знаменует начало конца.

Виктор Франкл, психолог, прошедший несколько фашистских концлагерей, так говорит об этом:

“Тот, кто не верит в будущее, в свое будущее, тот в лагере погиб. Он лишается духовной опоры, он позволяет себе опуститься внутренне, а этому душевному упадку сопутствует телесный. Это происходит иногда внезапно, в форме какого-то кризиса, признаки которого хорошо знакомы сколько-нибудь опытным лагерникам. И мы все боялись увидеть — не столько у себя, ибо это было бы уже неотвратимо, сколько у своих друзей — начало такого кризиса. Обычно это выглядело так: однажды человек остается неподвижно лежать в бараке; он не одевается, не идет умываться, не идет на построение. Его невозможно поднять — он не реагирует ни на просьбы, ни на угрозы, ни на удары. Ничто на него не действует, ничто не пугает. И если толчком к этому кризису послужила болезнь, все равно — он не хочет идти в лазарет, не хочет, чтобы его туда отвели; он вообще ничего уже не хочет. Он лежит в собственной моче и экскрементах, но даже это его не трогает.”

Совершенствуйтесь

Вы хотели получить вот эту работу, вот этот грант, сделать вот это шоу, вот эту книгу, продать свою компанию, продать товар и так далее.

А вам сказали «нет». Внимательно посмотрите на свой продукт. Можете вы улучшить то, что предлагаете? Можете взглянуть на то, что делаете, объективно и усовершенствовать его? Может быть, да. Может быть, нет. Но сначала подумайте. Найдите десять способов усовершенствовать то, что предлагаете миру.

Однажды я пытался продать компанию. У нее было мало клиентов, неважная прибыль. И я не очень четко представлял, в чем уникальность наших услуг. Нашлось около десяти направлений, в которых можно было совершенствоваться; постепенно я все их охватил и на следующий год удачно продал компанию.

Расширяйте круг тех, кто определяет вашу судьбу

До недавнего времени у начинающего писателя был один путь — предложить свою книгу пяти-десяти крупным издательствам. Каждый год почти двадцать тысяч человек посылали им свои романы, и большинство получали отказ. Кто вам отказывал? Практиканты и младшие редакторы, вчерашние студенты, которые едва удосужились полистать вашу рукопись.

Сейчас любой может самостоятельно издать книгу с помощью Amazon (или издательского агентства, как сделал я, обратившись в Lioncrest Такера Макса). Так вы выбираете себя, и, что еще важнее, вашу судьбу теперь решают читатели. Многомиллионная вселенная читателей теперь будет помогать вам принимать решения: в каком направлении вам развиваться, как лучше контролировать творческий процесс и, наконец, как властвовать над всей своей жизнью.

Поймите, что это эра выбора себя

Во время визита в Amazon я поразился тому, что увидел: происходит революция. Дело не в каком-то новом устройстве. Дело в том, что впервые со времен Гутенберга появился радикально новый способ донести свои идеи до множества людей сразу. Вы в чем угодно можете выбрать себя и разрешить себе преуспевать, совершенствоваться, общаться, обращаться к каждому, кому нужно вас услышать. Не упускайте эту возможность. Более того, может быть, именно «отказ» подтолкнет вас к ней, как подтолкнул те два десятка авторов, с которыми я обедал на той неделе.

Это касается не только книг. Это работает во всем. Можете расширить аудиторию своей продукции? Когда появились сайты знакомств, стало больше людей, способных повлиять на вашу личную жизнь. Появился YouTube — и стало больше законодателей вкуса, которые могут на вас воздействовать.

Как бы лично я к этому ни относился, но Джастин Бибер, выложив на YouTube свои клипы (набравшие миллиарды просмотров), сделал для своего успеха куда больше, чем если бы пошел проторенным путем — через те же пять-десять музыкальных лейблов, которые решают судьбу исполнителя. Парень молодец — выбрал себя и добился своего.

Разочарование. Потеря веры.

Староста блока — достаточно известный иностранный композитор и либреттист — однажды доверительно сказал мне:

— Слушай, доктор, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне тут приснился примечательный сон. Какой-то голос сказал мне, что я могу узнать все, что захочу, надо только задать свой вопрос. И знаешь, что я спросил? Я спросил, когда для меня кончится война. Понимаешь — для меня! Это значит — когда нас освободят, когда кончатся наши мучения…

— И когда же ты видел этот сон? — спросил я.

— В феврале 45-го. (А разговор наш происходил в начале марта.)

— Ну и что этот голос тебе ответил?

— Он ответил – 30-го марта, — тихо, таинственно прошептал мой собеседник.

В тот момент он был еще полон надежд и даже уверенности в том, что этот «голос» был пророческим. Но предсказанный срок приближался, а просачивавшиеся в лагерь вести говорили о том, что к 30 марта маловероятно приближение фронта настолько, что освобождение будет возможным. 29 марта у этого человека резко поднялась температура. 30 марта, в тот самый день, когда по предсказанию «голоса» для него должна была кончиться война, он начал тяжело бредить и потерял сознание. 31 марта он умер — от сыпного тифа.

Для того, кто знает, какая связь существует между душевным состоянием человека и иммунитетом организма, достаточно ясно, какие фатальные последствия может иметь утрата воли к жизни и надежды.

Мой товарищ умер в конечном счете от того, что жестокое разочарование ослабило его защитные силы, и он не смог больше противостоять инфекции, которая и до того была очень распространена. Иссякла его вера в будущее и устремленность к нему — и организм сдался болезни. Так трагически исполнилось пророчество: «для него» война кончилась…

Это единичное наблюдение и сделанные из него выводы совпадают с более общими данными, на которые обратил внимание наш главный врач.

В неделю между Рождеством и Новым 1945 годом смертность в лагере была особенно высокой, причем, по его мнению, для этого не было таких причин, как особое ухудшение питания, ухудшение погоды или вспышка какой-то новой эпидемии. Причину, по его мнению, надо искать в том, что огромное большинство заключенных почему-то питали наивную надежду на то, что к Рождеству они будут дома. Но поскольку надежда эта рухнула, людьми овладели разочарование и апатия, снизившие общую устойчивость организма, что и привело к скачку смертности.

Не сдавайтесь — обновляйтесь

Я был из тех, кто сдался на тридцать девятой попытке предложить свой роман издательству. Иногда шансы слишком явно не в вашу пользу. Может быть, на сороковой раз у меня бы получилось. Я не знаю. Но я рад, что сдался, — вместо этого я обновился. Вместо того чтобы сосредоточиться на одной литературе, я стал рассматривать как средство творческого самовыражения телевидение и только появившуюся тогда Всемирную паутину.

Так я попал на работу в телекомпанию HBO. А потом решил, что моя первая компания будет специализироваться на насыщенных контентом сайтах для компаний в индустрии развлечений.

Я не отказался от творчества. Я расширил возможности своего творчества, когда не стал ограничиваться одной областью, и пообещал себе позже вернуться к писательству, а в конечном счете и к художественной литературе. Может быть, я это сделаю, а может быть, и нет. Но обновление однозначно сделало меня свободнее в творчестве, и я вышел на новый уровень и финансово, и творчески. Посмотрим, замкнется ли круг.

Смысл в каждом дне

Человек, утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Он уже больше ничего не ждёт от жизни.

Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе.

Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас.

Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам — ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать — не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить — в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа.

Эти требования, а вместе с ними и смысл бытия, у разных людей и в разные мгновения жизни разные.

Значит, вопрос о смысле жизни не может иметь общего ответа. Жизнь, как мы ее здесь понимаем, не есть нечто смутное, расплывчатое — она конкретна, как и требования ее к нам в каждый момент тоже весьма конкретны.

Эта конкретность свойственна человеческой судьбе: у каждого она уникальна и неповторима.”

Виктор Франкл “Сказать жизни Да!”

Будьте ближе к людям

Социальные медиа можно назвать «индивидуальными», в отличие от «групповых»: результаты вашей деятельности распространяет не какая-то большая группа, а вы сами создаете себе имидж на Facebook, Twitter, LinkedIn, Quora, Pinterest, в блогах, на Amazon, SlideShare, Scribd, reddit и так далее. Все эти каналы делают ваш продукт ближе к потенциальным клиентам. Каждый подписчик, фанат, читатель и так далее, которых вы лично привлекаете в свой круг, делает вас ближе к другим — кто бы вам ни отказывал. Вы выбираете себя и создаете собственный канал взаимодействия со всем миром, а не полагаетесь на прихоти жалкого меньшинства.

Играйте с неудачей

Вам отказали? Как вы на это отреагировали? Расплакались? Сдались? Подумали: «Почему я ВСЕГДА терплю неудачу?» Подумали: «Да ДУРАКИ они, что отказали мне»? Определите, как вы реагируете на неудачу. Как вы можете изменить эту реакцию к лучшему?

Недавно я прочитал, что 76% Вселенной состоит из «темной энергии». Иными словами, мы понятия не имеем, что это такое. Еще 20% — это «темная материя», то есть материя, о которой мы ничего не знаем. И всего 4% Вселенной состоит из материи, которую мы понимаем. То есть после Ньютона, Эйнштейна, Гейзенберга и двух тысяч лет коллективного изучения Вселенной и всех ее составных частей мы, по сути, потерпели неудачу. Более того, чем больше мы знаем, тем больше понимаем, насколько ничтожны наши достижения. Раньше мы думали, что поняли все. А сейчас под вопросом оказалась даже теория Большого взрыва. Мы просто неспособны понять окружающий мир.

И что, разве физики из-за этого ревут ночами в подушку? Нет, конечно. Эта неудача только дала им возможность изучать еще больше нового. Она открыла перед ними широчайшие горизонты потенциальных объяснений, которые действительно могут помочь нам понять природу Вселенной, а значит, и нашу собственную.

Не каждая неудача — это возможность. Но подумайте сами. Посмотрите на те случаи, когда вы потерпели неудачу. Сколько из них, как вы видите теперь, обернулись новыми возможностями? Пару лет назад один миллиардер собирался дать мне около $50 млн на создание инвестиционного фонда. Но наш общий друг вмешался и не дал этому случиться, причем я до сих пор не знаю почему. Тогда я рассердился.

Сейчас я ему благодарен. Я с тех пор сделал много того, что принесло мне радость, но будь я занят фондом, у меня не нашлось бы на это времени и сил. К счастью, я получил отказ! Иначе, к примеру, я бы никогда не написал эту книгу.

Что делать, если теряешь веру в Бога?

Любовь явле­ние без­услов­но­го поряд­ка. В ней нет такой кате­го­рии ЕСЛИ. “Если ты не сде­ла­ешь то-то и то-то ты меня не любишь и я тебя не люб­лю” — это отвра­ти­тель­ная паро­дия на любовь. Она про­сто есть и всё, одна сво­бод­ная лич­ность любит дру­гую сво­бод­ную лич­ность. Если в отно­ше­ни­ях двух лич­но­стей вхо­дит поня­тие выго­ды, мены — это не любовь. Так­же и с верой. Если мы гото­вы верить в Бога толь­ко если Он дела­ет то что мы хотим, грошь цена такой вере. Это озна­ча­ет, что её и не было нико­гда. Конеч­но, когда нас посе­ща­ют тяж­кие испы­та­ния мы роп­щим, но это надо пре­одо­ле­вать. Как? Никто кто не зна­ет Вас не может это­го ска­зать. Это всё рав­но как есть двое людей, допу­стим двое луч­ших дру­зей, или муж и жена. И вот насту­па­ет кри­зис в их отно­ше­ни­ях, допу­стим жена у мужа про­си­ла доро­гую люк­со­вую маши­ну, а тот не поку­па­ет и всё. И вот она вме­сто того, что­бы выяс­нять со сво­им близ­ким дру­гом или супру­гом отно­ше­ния, обра­ща­ет­ся к тол­пе посто­рон­них не зна­ю­щих их обо­их людей и про­сит сове­та. Могут ли люди не зна­ю­щие предыс­то­рии этих отно­ше­ний, самих отно­ше­ний, род­ствен­ни­ков, дру­зей что-то под­ска­зать, помочь и испра­вить поло­же­ние? Оче­вид­но, это труд­но, если не ска­зать невозможно.

Самый луч­ший спо­соб, на мой взгляд, обра­тить­ся напря­мую к Богу и спро­сить Его поче­му Он мед­лит, не отве­ча­ет, с чем свя­за­но наше охла­жде­ние, как лич­но нам не поте­рять веру и лич­ные отно­ше­ния с Богом? А есть ли или были эти отно­ше­ния? Тогда как их начать или восстановить?

Важ­но ещё так­же то, что про­сить надо с верой. Хри­стос в Еван­ге­ли­ях мно­го­крат­но ука­зы­а­ва­ет на это. Если у на мно­го веры мы спо­соб­ны упро­сить Бога сдви­гать горы, мало­ве­рие же не рож­да­ет ниче­го. Верить же необ­хо­ди­мо не толь­ко в суще­ство­ва­ние Бога, но и в то, что Он благ, добр, все­мо­гущ, что Он Лич­ность, с Кото­рой мы всту­па­ем в диа­лог, что Он отве­ча­ет на наш при­зыв, прось­бу и моль­бу. Так­же верить надо в то, что мы сами достой­ны того, что­бы Гос­подь внял нашей молит­ве и прось­бе. Так как Гос­подь при­слу­ши­ва­ет­ся к пра­вед­ным, и не отзы­ва­ет­ся на прось­бы греш­ни­ков. Как гово­рит апо­стол: “Но мы зна­ем, что греш­ни­ков Бог не слу­ша­ет; но кто чтит Бога и тво­рит волю Его, того слу­ша­ет” (Ин.9:31). Можем ли мы о себе ска­зать, что чтим Бога и тво­рим Его волю?

У меня, напри­мер, боль­ше 17 лет неиз­ле­чи­мая болезнь, кото­рая меня силь­но муча­ет, но я не оби­жа­юсь на Бога, что Он не совер­ша­ет надо мной чуда, пото­му что не верю, что досто­ин его. И даже сей­час не молюсь об этом Ему. Толь­ко о ремис­сии, облег­че­нии стра­да­ний и т.д. Кро­ме того, я могу ска­зать, что моя болезнь мно­гое дала мне в хри­сти­ан­ском смыс­ле. И не толь­ко. Это и сми­ре­ние, и пони­ма­ние боли дру­гих людей, и отде­ле­ние глав­но­го в жиз­ни от нанос­но­го, в общем, мно­го что. Апо­стол Павел пишет о том же и я его хоро­шо понимаю:

“И что­бы я не пре­воз­но­сил­ся чрез­вы­чай­но­стью откро­ве­ний, дано мне жало в плоть, ангел сата­ны, удру­чать меня, что­бы я не превозносился. Три­жды молил я Гос­по­да о том, что­бы уда­лил его от меня. Но Гос­подь ска­зал мне: «доволь­но для тебя бла­го­да­ти Моей, ибо сила Моя совер­ша­ет­ся в немо­щи». И пото­му я гораз­до охот­нее буду хва­лить­ся сво­и­ми немо­ща­ми, что­бы оби­та­ла во мне сила Христова. Посе­му я бла­го­ду­ше­ствую в немо­щах, в оби­дах, в нуж­дах, в гоне­ни­ях, в при­тес­не­ни­ях за Хри­ста, ибо, когда я немо­щен, тогда силен” (2Кор.12:7–9).

Хри­сти­ан­ское пони­ма­ние болез­ней, смер­ти, жиз­нен­ных невзгод и непри­ят­но­стей отли­ча­ет­ся от обы­ден­но­го. Наде­юсь с помо­щью Божи­ей Вы пере­жи­вё­те эту ситу­а­цию и вый­ди­те из неё с более силь­ной надеж­дой, верой и любо­вью ко Хри­сту и во Христе.

Помо­гай Вам в этом Христос!

Принимайте происходящее как должное

Когда вам отказывают — это НОРМА. Вам будут отказывать работодатели, дети, друзья, родные, партнеры, компании, издатели — короче говоря, все.

На самом деле НЕНОРМАЛЬНО всеми силами избегать отказов. Еще ненормальнее — стремиться к «принятию» или «успеху» в каком-то общепринятом смысле. Признайте, что получать отказ — это совершенно нормально. И совершенно нормально бояться отказов. Более того, их не боятся только те, кто окончательно утратил связь с реальностью.

Но не забывайте принимать и успехи. Все то ненормальное, что происходит. Все то, что вы делаете ради совершенствования. Все то, чему вы учитесь на пути к выбору себя.

Не цепляйтесь за привычный сюжет («Мне всегда отказывают»): у него больше общего со сказками, чем с действительностью.

Оставайтесь на связи

Мне тяжело не сжигать за собой мосты. Я очень часто это делаю. Но когда я не поддавался привычному стремлению порвать все связи с прошлым, это приносило мне огромный успех.

Пример. Однажды я пытался продать одну из своих первых компаний крупному рекламному агентству Omnicom. Я встретился с женщиной, которая в Omnicom принимала эти решения. Она посчитала, что наша компания еще не готова к слиянию.

Я стал каждый месяц посылать ей отчеты о том, что у нас происходит: новые клиенты, новые данные по продажам, количество сотрудников. Кроме того, я вызвался помогать любым другим агентствам в составе Omnicom. Однажды я позвонил этой женщине и спросил от лица одного из наших клиентов, может ли она порекомендовать ему какое-то из их агентств. Другими словами, я предлагал ей реальную ценность.

Я так делал месяц за месяцем, и вот примерно через год она направила к нам представителей трех агентств из Omnicom. Все они сделали мне предложения о покупке. Принял ли я какое-то из них? Нет, но я смог воспользоваться этими тремя предложениями, чтобы получить более выгодные условия от другого покупателя, который нашелся совершенно неожиданно.

Я не выношу фразу «Жизнь коротка». Мне иногда жизнь кажется слишком долгой. С другой стороны, жизнь в самом деле слишком коротка, чтобы тратить время на обиды. Все просто пытаются как-то прожить. И те, кто получает отказ, и те, кто отказывает. Никто от этого не застрахован. Так что давайте все оставаться на связи. И нам будет чуточку легче дойти до финиша.

Просьбы о помощи Напишите свою историю Проснувшись утром думала будет лучше,с вечера настраивала себя.но нет нет сил встать даже с постели так хочется заснуть и не проснутся.Я так устала жить бороться. Жизнь побила как могла.Я перевидела все смерть близких,болезнь,нищету,измену мужа,и многое другое.Но молилась,боролась,жила дальше надеясь на лучшее.Почему так,тот кто живет по законам божьим всегда получает камни.Я потеряла веру во все.Каждая минута как ад. Можно выбраться из чего угодно но если нет веры. Где найти силы жить.Даже дети не дают эту силу. Я стала как овощ устала бороться надеяться. Я очень устала от этой жизни каждая клеточка кричит БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЖИТЬ.

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