Драма Артемизии Джентилески - лишилась невинности от своего учителя и стала популярной художницей

Знаменитая художница Артемизия Джентилески прославилась не только своим творчеством, но еще и невероятной силой духа - благодаря которой она пережила тяжелые моменты своей жизни. Несправедливость родного отца, монастырь и надругательство собственного учителя. Несмотря на все произошедшее Артемизия не опустила руки и стала первой художницей - феминисткой, получившей широкое признание общества.

Артемизия появилась на свет в 1593 году, в Риме. Ее отец был художником и маленькая дочь ранних лет проявляла большой интерес к живописи. Однако, отец относился к ее творческим порывам скептически, тогда как ее братьев наоборот - поощрял.

Они получили хороших учителей, профессионально обучающих их техникам рисования, а Артемизия была не только лишена этой возможности, но еще и неоднократно отправлялась в монастырь - по настоянию отца. Он рассчитывал, что она забудет свою любовь к искусству, но этого не произошло.

Возможно своим упорством и несправедливым отношением к дочери отец и повлиял на ее помыслы о феминизме, которые с годами лишь укрепились еще больше.

В те времена было не принято, чтобы женщины становились живописцами, поэтому отец даже и не сомневался в правильности своего решения. Но, в результате он все-таки услышал ее мольбы и нанял Артемизии пейзажиста Агостино Тасси.

Он надеялся таким образом восстановить утраченное доверие дочери, но ситуация усугубилась еще больше. Агостино оказался жестоким и порочным учителем, который после нескольких занятий лишил юную ученицу невинности.

После произошедшего девушка долго не могла прийти в себя, а ее мучитель был приговорен лишь к 8 месяцам тюрьмы. Чтобы избавить семью от позора, отец спешно выдал замуж свою дочь за Пирантонио Стиаттеси и Артемизия покинула родные края - приехав во Флоренцию, где жил ее супруг. Несмотря на душевные раны ей удалось найти в себе силы, чтобы продолжить творить.

Однако, ее картины отныне были наполнены мрачными сценами изображающими несчастных страдалиц и их коварных мучителей. Всю свою боль от пережитого она стала изливать в своем творчестве, возможно, именно поэтому ее полотна и стали популярными. Они были наполнены истинными чувствами и переживаниями своего мастера, от чего и получались реалистичными.

Одной из самых популярных картин художницы стала воительница Юдифь, которая успешно расправилась с коварным Олоферном, не потеряв при этом своего целомудрия.

Во Флоренции ей удалось приобрести полезные связи - покровительство Козима II Медичи и самого Галилея.

Спустя 10 лет после переезда во Флоренцию Артемизия решила вернуться в Рим, а затем и в Неаполь. Именно там она познакомилась с талантливым художником - Хусепе Риберой, который оценил потенциал Артемизии, и помог расширить границы творчества. В Неаполе она стала писать библейские сюжеты, как например “Рождение Иоанна Крестителя”.

Еще через 9 лет она решила вернуться в Англию к отцу, где устроилась на работу придворным живописцем королевы Генриетты-Марии Французской. Именно там она и провела остаток своих дней, до последнего находя радость жизни и утешение в искусстве. Ей удалось стать первой женщиной, избранной в члены Академии искусства во Флоренции, а ее творчество остается востребованным и по сей день.

Уже после ее кончины в 1970 году ее именем была названа международная феминистская организация, а ее картины и по сей день украшают лучшие музеи мира.

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Употреблением в пищу коров на Руси было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.

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