Жительница Индии требует от сына и невестки родить внуков через суд

Главный онлайн-портал индийских юридических новостей Bar and Bench опубликовал новость о судебном иске против бездетной пары. Пенсионерка из города Харидвар подала ходатайство против сына по причине причинения морального вреда из-за отсутствия внуков.

Источник: Ashwini Chaudhary(Monty)/CC0

Истец требует появления наследников в течение года, в обратном случае семейной паре придется заплатить 50 миллионов индийских рупий (42,2 миллиона рублей) компенсации.

В своем иске женщина указывает, что это ее единственный сын и всю свою жизнь она посвятила его воспитанию и учебе в США. Также старушка заявляет, что после свадьбы в 2016 году отправила ответчиков в Таиланд на медовый месяц в надежде стать бабушкой. Истица указала, что 500 тысяч рупий (422 тысячи рублей) она подарила молодоженам на медовый месяц, а 20 миллионов рупий (16,8 миллионов рублей) потратила на заботу о сыне, включая покупку автомобиля и оплату обучения в Америке.

В иске указано, что пара действовала в соответствии с пожеланиями членов семьи невестки, которые якобы взяли под свой контроль зарплату молодого зятя. Когда «сварливая» молодая жена стала «угрожать» своим свекрам, те исключили их из завещания. После описанных событий пара съехала из родительского дома и прекратила общение с истицей и ее мужем.

Согласно иску, истица испытывает душевные страдания, поскольку ее лишают возможности стать бабушкой. Также женщина выражает свое огорчение, поскольку во времена ее молодости ее упрекали в том же, и тогда она стала матерью. «С момента заключения брака 9 декабря 2016 года по 6 мая 2022 года я была лишена счастья понянчить внука», — заявила старушка как аргумент стороны обвинения.

Олеся Маевская

Источник : https://news.mail.ru/society/51271545/?frommail=10

А вы знали об этом?

До революции имя Светлана было запрещено, поскольку оно отсутствовало в православных святцах. Раз его не было в церковном календаре, то и крестить девочек с таким именем священники категорически отказывались.В качестве альтернативы родителям предлагали похожее по значению и звучанию женское имя — Фотина или Фотиния.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43516919699)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Историческая неприязнь украинцев к русским https://otari.mirtesen.ru/blog/43123640144/

Открытое письмо неадекватному русофобу – президенту Словакии Зузане Чапутовой https://otari.mirtesen.ru/blog/43293075518/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!