Молись обо мне почаще

Аня ворвалась в комнату матери и с порога закричала:

― Мама, прошу тебя ― не молись обо мне больше!

― В чем дело? ― испугалась мать.

Сегодня суббота – будет дискотека, а это тревога. И парень у нее из криминальной среды.

Неверное, как бесы почувствовали ее желание горячо помолиться о дочери и пытаются лишить девочку этой единственной, но самой крепкой защиты!



А Аня сбивчиво объясняла:

― По химии двойку схватила. Сначала думала ― случайно. А потом дошло! Пока ты дома, то у меня все хорошо, а как в храм сходишь, то сразу начинается! Со всем классом разругаюсь. Подруги Дениса отбивают.

Аня испытующе посмотрела на мать:

― Позавчера в храм ходила?

― Ходила!

― Я двойку получила. Лена на Дениса вешается, а Ира обещала ее изуродовать.

Аня закричала:

― Еще одна твоя молитва и я собственными руками твою Библию порву!

― Дочка, да как же так можно? ― заплакала мать.

Дочка выбежала из комнаты.

― Куда ты?

― На дискотеку. Дениса у меня отобьют!

― Может это к лучшему?

― Нет! – лицо Ани перекосила страшная гримаса.

Оставшись одна, мать сокрушенно покачала головой.

«Может не нужно о ней так молиться, раз у нее из-за этого вся жизнь кувырком ― подумала вдруг она и тут же набросилась на себя: ― Хотя разве это можно назвать жизнью?

А какой кошмар, если ее не остановить, начнется после жизни ― потом?..»Мать встала на колени начала молиться за дочь.«Ушла! ― с горечью поняла мать. ― Видать, никакая молитва такой уже не поможет!»Но, войдя в соседнюю комнату, неожиданно увидела, что дочь до сих пор лежит на диване бледная, с полотенцем на голове.― Заболела? ― засуетилась она.

― Голова раскалывается… ― с трудом выговорила Аня.

Голос у нее был беспомощный, слабый…

Она принесла таблетки от головной боли. Аня покорно выпила их.

Она приподнялась было, чтобы пойти на дискотеку, но со стоном уронила голову на подушку.

― Нет, ― прошептала она. ― Пусть там будет, что будет, а я не могу…

Но наутро от болезни не осталось и следа. Бодрая, отдохнувшая Аня даже сама предложила сходить в магазин за хлебом, чего давно уже с ней не было.

Пошла. И почти тут же возвратилась домой бледная, как мел.

Увидев ее, мать всплеснула руками:

― Анечка, что с тобой? Опять голова? На тебе лица нет!

― Со мной ничего! А вот у Лены действительно нет лица!

― Как это? ― не поняла мать.

― Ира принесла на дискотеку соляную кислоту и плеснула на Лену. Денис начал бить эту сумасшедшую. Началась драка. Не только кулаки ― битые бутылки и цепи в ход пошли. Полдискотеки в больнице. Представляешь, что было бы со мной, если бы я тоже была там? Точно ― не под кислоту, так под нож бы попала.

― Слава Тебе, Господи! ― только и смогла прошептать мать.

Услышав это, Аня внимательно посмотрела на нее и спросила:

― Признавайся, это твоя работа?

― Нет!

― Да не бойся, ― всхлипнула Аня. ― Не порву Библию.

― Это Господь уберег тебя от беды. А я только помолилась…

Аня встала, наклонилась к матери и поцеловала ее в щеку.

― Прости меня! И, пожалуйста, молись обо мне! ― попросила она.

И, подумав, добавила:

― Почаще…

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