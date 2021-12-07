Молись обо мне почаще

Аня ворвалась в комнату матери и с порога закричала:
― Мама, прошу тебя ― не молись обо мне больше!
― В чем дело? ― испугалась мать.
Сегодня суббота – будет дискотека, а это тревога. И парень у нее из криминальной среды.
Неверное, как бесы почувствовали ее желание горячо помолиться о дочери и пытаются лишить девочку этой единственной, но самой крепкой защиты!
А какой кошмар, если ее не остановить, начнется после жизни ― потом?..»
А Аня сбивчиво объясняла:
― По химии двойку схватила. Сначала думала ― случайно. А потом дошло! Пока ты дома, то у меня все хорошо, а как в храм сходишь, то сразу начинается! Со всем классом разругаюсь. Подруги Дениса отбивают.
Аня испытующе посмотрела на мать:
― Позавчера в храм ходила?
― Ходила!
― Я двойку получила. Лена на Дениса вешается, а Ира обещала ее изуродовать.
Аня закричала:
― Еще одна твоя молитва и я собственными руками твою Библию порву!
― Дочка, да как же так можно? ― заплакала мать.
Дочка выбежала из комнаты.
― Куда ты?
― На дискотеку. Дениса у меня отобьют!
― Может это к лучшему?
― Нет! – лицо Ани перекосила страшная гримаса.
Оставшись одна, мать сокрушенно покачала головой.
«Может не нужно о ней так молиться, раз у нее из-за этого вся жизнь кувырком ― подумала вдруг она и тут же набросилась на себя: ― Хотя разве это можно назвать жизнью?
Мать встала на колени начала молиться за дочь.
«Ушла! ― с горечью поняла мать. ― Видать, никакая молитва такой уже не поможет!»
Но, войдя в соседнюю комнату, неожиданно увидела, что дочь до сих пор лежит на диване бледная, с полотенцем на голове.
― Заболела? ― засуетилась она.
― Голова раскалывается… ― с трудом выговорила Аня.
Голос у нее был беспомощный, слабый…
Она принесла таблетки от головной боли. Аня покорно выпила их.
Она приподнялась было, чтобы пойти на дискотеку, но со стоном уронила голову на подушку.
― Нет, ― прошептала она. ― Пусть там будет, что будет, а я не могу…
Но наутро от болезни не осталось и следа. Бодрая, отдохнувшая Аня даже сама предложила сходить в магазин за хлебом, чего давно уже с ней не было.
Пошла. И почти тут же возвратилась домой бледная, как мел.
Увидев ее, мать всплеснула руками:
― Анечка, что с тобой? Опять голова? На тебе лица нет!
― Со мной ничего! А вот у Лены действительно нет лица!
― Как это? ― не поняла мать.
― Ира принесла на дискотеку соляную кислоту и плеснула на Лену. Денис начал бить эту сумасшедшую. Началась драка. Не только кулаки ― битые бутылки и цепи в ход пошли. Полдискотеки в больнице. Представляешь, что было бы со мной, если бы я тоже была там? Точно ― не под кислоту, так под нож бы попала.
― Слава Тебе, Господи! ― только и смогла прошептать мать.
Услышав это, Аня внимательно посмотрела на нее и спросила:
― Признавайся, это твоя работа?
― Нет!
― Да не бойся, ― всхлипнула Аня. ― Не порву Библию.
― Это Господь уберег тебя от беды. А я только помолилась…
Аня встала, наклонилась к матери и поцеловала ее в щеку.
― Прости меня! И, пожалуйста, молись обо мне! ― попросила она.
И, подумав, добавила:
― Почаще…
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