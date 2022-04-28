Как в гаремы детей выбирали

С арабского языка «гарем», а если быть точнее, «харем» переводится как «священное, сакральное место». Гарем также называли «сераль», «зенана», «пурдах» и другими страшными словами, которые в русском языке не прижились. Европейцы, считающие себя более сдержанными в вопросах физической любви, относятся к этому месту совершенно иначе, с оттенком брезгливости, но также некоторого… интереса. А если что-то интересно, почему бы не узнать об этом побольше?

Интересно, что идею османы подсмотрели в христианской Византии, когда пришли покорять Константинополь – неожиданно, правда? Гаремы могли иметь мужчины любого возраста и социального статуса, а не только шейхи и султаны. Нужно было соблюсти лишь одно условие: иметь столько женщин, чтобы обеспечить каждую тем, в чем она нуждается. Через что же предстояло пройти избраннице состоятельного араба на пути к благополучию и любви?

Как правило, в гарем нельзя было попасть в подростковом, а тем более – во взрослом возрасте. Девочек покупали в возрасте 5-6 лет; делалось это затем, чтобы в дальнейшем «вылепить» невесту с нужным характером и образом мышления, убедиться в физической и нравственной чистоте наложницы. Случалось, родители вполне осознанно отдавали дочерей в гаремы, заключив финансовый контракт и отказываясь от всех прав на ребенка. Особенно часто так поступали кавказские князья.

Дабы не кормить «лишнюю» жену, ее просто-напросто казнили. И казни часто поражали своей жестокостью…

Невесту для мужчины всегда выбирала его мать или, как ее называли невестки, валиде. Да-да, не заладились отношения со свекровью – считай, пропала. Приходилось постоянно хитрить: строить козни «сестрам», налаживать отношения с евнухами – чернокожими выходцами из Африки… Но обо всем по порядку.

В гареме существовала четкая иерархия. На вершине социальной лестницы стояла мать мужа валиде, далее шли его суженные – каста избранных, называемая «кадын-эфенди». За ними следовали рабыни, именуемые «джарийе» – самая многочисленная, бесправная категория. Такие девушки даже в близость с супругом не вступали, в их обязанности входила уборка и прочая черная работа. В этом статусе можно было прожить до конца дней своих, хотя часто случалось так, что мужчине надоедала любимая жена; «кадын-эфенди» становилась «джарийе» и наоборот. Дабы не кормить «лишнюю» жену, ее просто-напросто казнили. И казни часто поражали своей жестокостью…

Удивительно, но традиции гаремов живы в богатых турецких домах до сих пор.

От хорошей супруги требовалось идеально знать Коран, различные женские хитрости. Фаворитки султана не брезговали благотворительностью, как самые мудрые и достойные. Прожив в гареме девять лет, женщина могла уйти с разрешения господина. Муж в этом случае должен был купить ей дом, дать приданое и подыскать нового спутника жизни.

Удивительно, но традиции гаремов живы в богатых турецких домах до сих пор. В арабских странах многоженство узаконено официально, но Коран разрешает иметь не более четырех жен – столько их было у пророка Мухаммеда. К счастью, неугодных женщин сегодня не казнят, но относятся к ним по-прежнему строго.

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