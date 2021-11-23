Почему нельзя плакать перед зеркалом

Зеркала окутаны ореолом тайны и мистики с самых древних времен. Большинство магических ритуалов проводится с использованием зеркал. Они не только отлично накапливают информацию, но и умеют отдавать ее. Кроме того, зеркала считаются тонкой гранью между мирами, а с порталами нужно быть предельно осторожным.

Много суеверий и примет связано с зеркалами. Разбилось зеркало – на беду. В доме покойник – нужно завесить зеркала полотенцами. Спать напротив зеркала – к измене.

Известно и то, что перед зеркалом нельзя плакать. В чем же причина этого убеждения? И что будет, если нарушить запрет?

Зеркало впитывает сильные эмоции. Когда вы раздосадованы, огорчены, у вас сильное эмоциональное потрясение, то хочется выплеснуть всю боль через слезы, чтобы хоть немного облегчить душевные страдания. Сделайте лучше это в комнате без зеркал. Набрав в себя негативную энергетику, зеркало в самый не подходящий момент может вернуть ее обратно.

Каждый раз, смотрясь в зеркало, вы будете получать частичку той боли обратно. Вот почему говорят, что счастье уйдет, если плакать перед зеркалом. Чем больше ваших страданий, огорчений и слез «видит» зеркало, тем больше негатива оно отдаст. И даже в те дни, когда все будет хорошо, появится повод для огорчения.

Что же делать, если зеркало видело ваши слезы?

Если рыдания и жалобы перед зеркалом войдут в привычку, то это может спровоцировать даже проблемы со здоровьем и неприятные изменения во внешности.

Зеркало нужно очистить. Биоэнергетики убеждены, что информация, накопившаяся в зеркале за день, возвращается в виде сильных энергетических волн. Поэтому поверхность зеркала необходимо очищать. Если так вышло, что вы уже поплакали перед зеркалом, протрите его раствором соды его гладкую поверхность.

Старайтесь чаще улыбаться перед зеркалом и нахваливать себя. Позитивную информацию зеркала впитывают так же охотно, а потом возвращают вам.

А вот если вы видите сон, в котором плачете перед зеркалом, то это хорошо. Такое сновидение предвещает примирение с любимым человеком.

Источник :https://mistika.temaretik.com/2352085285295622991/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что такое «смертный грех» и чем он отличается от обычного https://otari.mirtesen.ru/blog/43274699012/

Хелен Дункан – последняя осужденная ведьма Британии https://otari.mirtesen.ru/blog/43881613171/

10 знаменитых мысленных экспериментов https://otari.mirtesen.ru/blog/43071944936/