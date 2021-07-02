9 фактов о торпедах, которые в корне изменят отношение к ним

Чего только не придумывают люди для того, чтобы уничтожать подобных себе.

Одним из таких изобретений являются морские торпеды.

Как это часто бывает с оружием, в разработке торпед люди проявили необычайный креатив и разнообразие. Более столетия в подобном вооружении была огромная нужда.

1. Разнообразие - вот, что придает вкус жизни

Выбор - это главное.

Не все торпеды предназначены для пробивания корпуса корабля, а затем для последующего взрыва внутри. Некоторые взрываются под кораблем, не вступая в контакт с ним. Это создает газовый пузырь, из-за которого судно «выталкивается» из воды, а затем падает обратно в образовавшуюся пустоту. Корабль при подобном часто разламывается пополам и тонет.

2. Судьба-чертовка

Такие дела.

Уинстон Черчилль, наряду со многими высокопоставленными офицерами из Королевского флота, был на грани смерти после того, как корабль, на котором они плыли, был атакован тремя торпедами, выпущенными подводной лодкой. Все торпеды ударили в корпус корабля, но ни одна не взорвалась.

3. На волоске от войны

Не время для глупостей.

Советский офицер Василий Архипов сумел предотвратить Третью мировую войну, отказавшись исполнять приказ своего капитана о запуске ядерных торпед по американским военным кораблям в разгар Кубинского кризиса.

4. Bluetooth

2 из 3 высших офицеров на борту хотели атаковать цели, провоцирующие их, однако для этого требовалось единогласное решение.

Вот оно как.

Восходящая звезда 1930-х годов Хеди Ламарр в 1942 году изобрела новую технологию, позволяющую удаленно управлять торпедами, причем радиосигнал невозможно было перехватить или заглушить (чем на то время активно пользовались нацисты). Однако, ее идея была отвергнута, и только в 1962 году ее технологию «прыгающих частот» реализовали во время «холодной войны». Также эта технология скачкообразной перестройки частоты является основой для современного Bluetooth.

5. Торпеды-камикадзе

За императора.

Во время Второй мировой войны Япония разработала пилотируемые смертниками торпеды, которые получили название «кайтэн». Ранние конструкции кайтэн позволяли пилоту катапультироваться перед попаданием в цель, но никто не использовал эту функцию. Позднее эта функция была убрана из торпед.

6. Неожиданное решение

Додумались же.

Корабли во время Первой мировой войны были раскрашены сверкающими узорами. Это было сделано, чтобы затруднить попадание по ним торпедами.

7. Топливная торпеда

Коварные диверсанты.

Конфедеративные Штаты Америки создали взрывчатые вещества, замаскированные под куски угля. Диверсанты смешивали «угольные торпеды» с обычным углем, и когда рабочие загружали их в паровые двигатели, они взрывались, повреждая или уничтожая корабль.

8. Жестокая ирония

История жестока.

Компания, которая построила торпеды, используемые японцами для нападения на Перл-Харбор, была уничтожена, когда атомная бомба была сброшена на Нагасаки. В течение первых двух лет Второй мировой войны большинство торпед взрывались слишком сильно, слишком рано, вообще не взрывались при контакте с кораблем или вовсе возвращались назад, приводя к затоплению подводной лодки, которая их выпустила.

9. Кто-то за это должен ответить

Было и такое.

С 1941 по сентябрь 1943 года американские подводные лодки постоянно взрывались из-за бракованных торпед (шанс, что с торпедой пойдет «что-то не так», был около 70%). Капитаны начали использовать только палубные пушки, пока проблемы не были исправлены.

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