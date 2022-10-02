Как русский посол не поклонился турецкому султану, и что из этого вышло

1853 год. Отношения между Россией и Османской империей – весьма напряжённые. В Палестине, на тот момент находившейся под контролем Турции, произошёл конфликт между православными и католиками, решённый в итоге, после угроз Франции, в пользу представителей последней христианской конфессии. Николай I, решив, что это подходящий предлог, чтобы разрешить противоречия с османами, инициирует с ними переговоры и посылает с этой целью светлейшего князя Александра Меншикова.

А.С. Меншиков

Александр Сергеевич был потомком того самого Александра Даниловича Меншикова, бывшего фаворитом Петра I, и пользовался покровительством императора – тем более, что он был одним из немногих при николаевском дворе, кто не воровал казённые деньги.

А.Д. Меншиков

К концу февраля посол прибыл в Константинополь. Во главе империи тогда стоял султан Абдул-Меджид I. И с самого начала встреча пошла… не совсем так, как могли ожидать турки. Во-первых, Меншиков сразу заявил, что желает, чтобы встречал его лично великий визирь Мехмет-Али, и, встретившись с отказом, явился к нему сам, при этом подчёркнуто не выбрав официальный костюм, а надев вместо него пальто с шляпой. Во-вторых, с самим султаном Александр Сергеевич говорил дерзко, едва не прямо хамя.

Новая аудиенция была назначена на апрель того же года. По легенде султан, раздосадованный поведением русского посла, будто бы решил его проучить. Меншиков был известен своим высоким ростом. Было поручено несколько уменьшить дверной проём в зале для приёма послов. Таким образом, как только придёт русский посланец, ему придётся наклониться, что было бы похоже на поклон России Турции. Меншиков, однако, кланяться не стал. В зал с султаном он вошёл, пригнувшись спиной. Абдул-Меджид I, как говорят, был очень разочарован тем, что его хитрость не удалась.

Абдул-Меджид I

Неудачно проведённые переговоры Меншикова, как мы знаем, привели к Крымской войне. По правда говоря, ещё во время посольства в своём письме австрийскому коллеге он шутил:

«Я тут должен заниматься ремеслом, к которому у меня очень мало способностей, именно: ремеслом человека, ведущего с неверными переговоры о церковных материях».

Миссия Меншикова, однако, была обречена на провал не только из-за того, что сам князь не был подготовлен должным образом к переговорам, неуступчив и отказался следовать малейшим правилам этикета. Во многом способствовало провалу и подстрекательство со стороны британского дипломата Стрэтфорта де Рэдклиффа. На словах англичане во время переговоров пытались убедить султана уступить русским требованиям. В действительности же он активно способствовал углублению противоречий и разногласий между русскими и турками. Таким образом, с большой вероятностью, даже если бы место Меншикова занял кто-то более способный и тактичный, война была бы с большой вероятностью всё равно неизбежна.

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