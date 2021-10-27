Увела мужа из семьи: отношения, возможные трудности и советы психологов

Жизнь иногда готовит людям неприятные сюрпризы, поэтому случаи, когда женщина увела мужа из семьи, не являются единичными. У каждой из представительниц прекрасного пола есть свои причины для такого решения. Судьбы этих пар также складываются по-разному. Опытные специалисты предлагают разобраться, почему так происходит и чем может закончиться эта связь.

Принципы разлучницы

Женщины, которые уводят мужей из семьи, всегда имеют свою точку зрения на эту ситуацию. Каждый человек имеет право на свое личное счастье, и дамы не желают им жертвовать ради той, которая их опередила. Среди разлучниц есть искательницы приключений и порядочные люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Причинами, из-за которых принято решение вступить в связь с женатым мужчиной, являются:

Молодость, когда молодая девушка считает, что взрослая жизнь – это просто игра. Она наивно полагает, что таким образом можно разнообразить свой досуг и не задумывается о последствиях.

Неопытность, когда речь идет о женщине, еще не имеющей достаточного опыта общения с мужчинами. Женатый кавалер ведет себя более уверенно, и это подкупает наивную девушку.

Возраст. Иногда женщины, которые уводят мужей из семьи, делают это от безысходности. Наступил достаточно зрелый возраст, а свободных представителей сильного пола так и не удалось заполучить.

Наступил достаточно зрелый возраст, а свободных представителей сильного пола так и не удалось заполучить. Полигамия. Есть категория женщин, которые не могут довольствоваться одним мужчиной. Они предпочитают иметь несколько романов одновременно, и статус женатого кавалера их ничуть не смущает.

Зависть. Некоторые представительницы прекрасного пола, в силу воспитания или особенностей характера, не могут воспринимать достойно то, что им даровано судьбой. Их привлекает исключительно то, что уже занято или признано другими. Подобный подход они используют в выборе своего спутника жизни.

Любовь. Бывают такие ситуации, когда женщину охватывает чувство, с которым она уже не может справиться. Она испытывает угрызения совести, осознает свою вину, но ничего не может с этим поделать (по крайней мере, ей так кажется).

Точка зрения мужчины

Часто случается так, что увести чужого мужа из семьи бывает очень легко, поскольку сам мужчина стремится к этим отношениям. Представители сильного пола в своем большинстве полигамны, они редко довольствуются общением с одной женщиной, поскольку именно так задумано природой. Предназначение мужчины состоит в том, чтобы оставить после себя максимальное количество потомства. Женатые люди вступают в параллельные отношения по следующим причинам:

Проблемы в семье. Если возникают проблемы в семейной жизни, парни начинают искать замену своей жене.

Изменение статуса. Очень часто мужчина, который поднимается по карьерной лестнице, начинает обращать внимание на окружающих его дам. Он становится на более высокий уровень духовного развития, и жена перестает его интересовать как собеседник (а впоследствии и как женщина).

Изменение материального положения. Очень часто с прибавлением денег меняются и запросы, мужчина «покупает» себе удовольствия, и женщина не является исключением.

Характер. Есть категория мужчин, которые предпочитают параллельные отношения вне брака. У них всегда присутствуют любовницы, но официально оформлять развод они не торопятся. Но бывают случаи, когда такие ловеласы вдруг неожиданно для себя серьезно влюбляются, и тогда семья перестает иметь для них главное значение в жизни. Они без колебаний расстаются с бывшей супругой и начинают строить новые отношения.

Любовный треугольник

Ситуации, когда женщина увела мужа из семьи, могут также зависеть одновременно от обоих партнеров. Возникают обстоятельства, когда новоиспеченные возлюбленные не находят счастья порознь, а их жизненные приоритеты в данный период полностью совпадают. Этому могут предшествовать следующие аспекты:

поиски на стороне того, чего не получают в семейной жизни;

отсутствие сексуальной совместимости;

наличие у постороннего человека того, чего нет у второй половинки;

отсутствие личного пространства в семье;

кризис семейных отношений;

бытовая неустроенность;

усталость от прежних отношений;

однообразие и монотонность семейной жизни.

Совесть

Она обязательно дает о себе знать в случае построения новых отношений. Это чувствует женщина, которая увела мужа из семьи с детьми, даже если она старается об этом не думать. Мужчина также испытывает дискомфорт от осознания своей вины. Можно на время отвлечься от грустных мыслей и наслаждаться обоюдным счастьем, но рано или поздно данная проблема выйдет на поверхность, поскольку человеку свойственно объективно оценивать свое поведение. Каждый из партнеров, оказавшихся в такой ситуации, будет бояться остаться наедине с самим собой, чтобы не чувствовать угрызений совести.

Изменение жизненных приоритетов

Когда мужчина вступает в брак, он расставляет свои приоритеты в пользу семьи. Возникают обязательства, которые заставляют хранить верность супруге (в первую очередь в физическом плане). Отойдя от этих норм и изменив жене, мужчина игнорирует прежние ценности. Для него перестает существовать святость и таинство брака, он начинается относиться к данному вопросу, как к формальности.

Подобное отношение у него сохраняется и в дальнейших отношениях. Поэтому женщине, которая увела мужа из семьи, бумерангом возвращаются все переживания бывшей супруги. Мужчина продолжает вести себя так, как ему позволила (и даже научила) любовница. Теперь, когда девушка стала женой, ее статус стал таким, каким был у его прежней пассии. Соответственно, парень ее так и воспринимает, поэтому женщине не стоит жаловаться на его поздние возвращения домой или отсутствие по ночам в супружеской спальне.

Адреналин

Вот и наступил долгожданный момент, когда женщина, наконец, увела мужа из семьи. Будет ли счастье в таком союзе и смогут ли возлюбленные быть верными друг другу до конца своих дней? Этот вопрос не дает покоя представительнице прекрасного пола, которая решила стать для своего любимого отличной заменой его предыдущей пассии. Но данная ситуация далеко не однозначна.

Каждый мужчина по своей природе является охотником. Парень прикладывает все силы, чтобы заполучить то, что его волнует на сегодняшний день. Когда он получает то, о чем мечтал, дальнейшая охота перестает быть актуальной. Мужчина остывает и обращает свое внимание на очередную недоступную добычу.

Характерно то, что и некоторые женщины сталкиваются с подобными ощущениями. Пока мужчина был для нее недоступным и принадлежал сопернице, она всячески старалась заполучить его себе. Как только дама добилась своего и увела мужа из семьи, она попросту растерялась. Романтика превратилась в обыкновенный быт, а загадочный рыцарь превратился в сожителя, требующего для себя комфортных условий.

Уход от проблем

Представители сильного пола не всегда готовы решать все проблемы в семье. Вопреки общепринятому мнению, что мужчина должен полностью решать все семейные вопросы на деловом уровне, на такие условия соглашаются далеко не все парни. Некоторые из них боятся проблем и бегут от них быстрее, чем женщины.

Девушки, уводящие мужей из семей, счастливы тем, что, наконец, нашли себе достойных спутников, которые возьмут на себя груз всех забот и полностью освободят свою вторую половинку от решения насущных вопросов. Они забывают о том, что мужчины часто сами бегут от этого и не собираются сразу брать на себя ответственность за новую пассию. Парни рассчитывают на то, что им предоставят более комфортные условия, а попадают в очередную ловушку. Партнеры чувствуют себя обманутыми. Мужчина в том, что получил разочарование, а женщина – что возлюбленный не оправдал ее надежд.

Кармическое влияние

Очень тяжелой в моральном смысле является ситуация, в которой женщина увела мужа из семьи. Грех от этого поступка в любом случае будет лежать тяжким грузом на плечах женщины. Чтобы облегчить свою участь и не чувствовать угрызений совести, необходимо разобраться, как именно это получилось. Возможно, появление данного мужчины в жизни девушки является кармическим предназначением, которое стало полезным для обоих партнеров (или даже для третьих лиц, которые являются бывшими пассиями). Предлагается рассмотреть следующие ситуации:

Кармически женатый мужчина. Связь с таким мужчиной не будет являться судьбоносной, поскольку такой он судьбой предназначен исключительно для своей жены. Он может изменять, но никогда не уйдет из семьи (или уйдет ненадолго) и не расстанется со своей пассией. Девушке, которая стала третьей в таких отношениях, стоит быть осторожной. Разрушение кармической связи грозит необратимыми последствиями для того, кто помешал паре быть вместе. Наказание. Связь, при которой женщина увела мужа из семьи, может сама являться кармическим наказанием. Более сильных отмщений со стороны высших сил не будет, поскольку сами отношения являются настоящей пыткой в моральном плане. Девушка сразу почувствует, что данные взаимодействия приносят сплошные переживания и страдания. Не нужно рожать внебрачных детей или любым другим способом стараться привязать мужчину к себе. В таком случае этим страданиям не будет конца, несчастным станет и ребенок. Испытание. Иногда подобного рода отношения даны людям для того, чтобы испытать партнеров на прочность. Сложности, которые приходится преодолевать, позволяют повысить духовный рост и очистить свою карму. Если женщина, которая увела мужа из семьи с детьми, будет думать исключительно о своем личном счастье, ей обязательно придется расплатиться за свой грех. Обоим партнерам необходимо быть честными перед собой, не позволять другим людям страдать из-за собственной прихоти. В идеале прекратить страдания и расстаться. Кармическая любовница. Нередкими бывают ситуации, в которых женщина прекрасно чувствует себя в роли любовницы, поскольку она всегда любима, весела, не имеет никаких обязательств. В данном любовном треугольнике она является наказанием для супругов. Если эта ситуация устраивает обе стороны (мужа и жену), то наказание не наступит никогда. Но в случае, если страдает жена, а тем более – дети, месть высших сил будет очень сильной.

Причины отказа от отношений

Существует множество причин, по которым необходимо отказаться от чужого мужа для общего блага (и в первую очередь своего). К ним относятся следующие аргументы:

Укрепляется карма одиночки, поскольку женщина упускает из виду своих потенциальных партнеров, которые предназначены ей судьбой. Все свои силы она отдает чужому мужчине, который никогда не будет полностью принадлежать ей одной.

Нарушается здоровый энергообмен. Муж и жена, которые определенное время живут вместе, создают общее биополе. Супруга отдает свои силы для реализации своего мужчины и тем самым реализовывается как женщина. Любовница тратит свои силы попусту, она истощается духовно и физически.

Если мужа увела из семьи подруга, она совершает двойное предательство, которое обязательно откликнется негативом в ее жизни. Женское общение необходимо для обмена опытом между представителями одного пола. Девушки делятся секретами, поддерживают друг друга в тяжелую минуту. Нарушив эту традицию, любовница обрекает себя на негатив со всех сторон, поскольку позволяет себе разрушить шкалу ценностей по всем направлениям (женская солидарность, дружба, сострадание и т. д.).

Сексуальные отношения с чужим мужчиной позволяют вторгнуться в энергетику его жены и перенять ее карму на себя (испытать такую же измену и даже перенять ее болезни).

Могут возникнуть проблемы с детьми, передача им своей нелегкой судьбы, расплата за свои грехи и т. д.

Советы психологов

В ситуации, когда женщина увела мужа из семьи, что делать в таком случае и к чему стоит подготовиться, расскажут психологи.

Стоит подумать, не сложится ли подобная ситуация, которая произошла с мужчиной в предыдущих отношениях. Новая пассия может точно так же наскучить, станет раздражать, парень начнет заглядываться на других женщин.

По статистике, большая часть представителей мужского пола через определенный период времени начинает чувствовать угрызения совести. Чувство вины становится настолько сильным, что мужчина начинает вымещать свою злость на новой пассии.

Страсть проходит, и наступают суровые будни. Брутальный красавец с изысканными манерами начинает вести себя совершенно по-другому. Не каждая женщина готова принять такие перевоплощения.

Мужчина привык к определенному укладу жизни, который сопровождал его в отношениях с женой. Между ними существовали конкретные способы общения, привычки, присутствовали традиции и ритуалы. Есть ли гарантия, что сравнения (которые автоматически будут возникать) будут в пользу новой семьи?

Адреналина, который присутствовал при тайных встречах, уже не будет. Именно поэтому порывы страсти исчезнут сами по себе.

Совместные с бывшей женой дети будут занимать значительную часть жизни мужчины, женщине придется его принимать вместе с малышами и их проблемами. А если парень забудет о своем потомстве в предыдущем браке – стоит держаться от него подальше.

Жена, которую бросил муж, способна на самые кардинальные действия по его возвращению (или чтобы просто испортить жизнь его новой пассии). Новой возлюбленной стоит быть готовой к любой мести со стороны жены.

Родственники и друзья в большинстве случаев не принимают новую возлюбленную. Ей придется бороться за их расположение на протяжении довольно длительного периода.

Статистика говорит о том, что только пять процентов мужчин уходят от жен к любовницам. Три из пяти возвращаются к бывшим супругам или уходят вовсе.

Если женщина увела мужа из семьи, психологи рекомендуют сравнить, что связывает их с новым возлюбленным и что связывало его с бывшей женой. Если он смог разрушить прежние отношения, которые проверены годами, он без сожаления сделает подобный шаг еще и еще.

Каждая ситуация является уникальной, поэтому судить в общем достаточно сложно. Единственной рекомендация, которую можно дать женщинам – это предоставить мужчине полную свободу действий. Пусть он сам решит свои проблемы без давления со стороны и примет решение. Лучше отойти в сторону и ждать, чтобы не мучиться угрызениями совести, не начинать жизнь с обмана и не плясать на руинах чужой семьи.

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