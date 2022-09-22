 А вы знали об этом?(Статья 57)

1.

Однажды Сталин, идя по коридорам Кремля, прошёл мимо уборщицы, которая заботливо протирала листки на цветах, подоконники, при чем делая это с особым усердием. Вождя это впечатлило. Время уже было позднее, и уборщица не должна была уже работать, она могла уйти домой, но работала, не жалея сил. Сталин в этот момент подумал о том, что видит ее на работе чаще, чем государственных чиновников, и приказал выдать ей премию имени себя, то есть Сталинскую премию 50 тысяч рублей (для сравнения - зарплата генерала составляла 3-4 тысячи). Но параллельно Сталин дал приказ НКВД - проследить, что будет делать с деньгами 60-летняя уборщица. И тут произошел ряд интересных событий.

На изумленное лицо вождя чекисты доложили следующее: работница использовала день и деньги для того, чтобы съездить в родной городок в Московской области. Там она пришла в местную библиотеку и отдала все деньги туда, что бы они купили как можно больше книг. Оказалось, что в свои 60 лет работница Кремля не умела читать, и за свою жизнь так и не научилась. Она захотела, чтобы дети в ее родном городе достигли больших успехов, чем она, поэтому по факту просто пожертвовала честно заработанные деньги в будущее других детей.

Сталин остался доволен итогами своего эксперимента, ибо он боялся, что такая сумма может вскружить голову простому работяге и снизит его инициативность в работе.

2.

На церемонии провозглашения нового короля не обошлось без конфузов. Торжественное мероприятие с участием Карла III прошло с позором, а всему виной – невнимательность новой королевы Великобритании Камиллы Паркер-Боулз.В королевской семье произошёл конфуз. Когда на церемонии провозглашения нового короля Камилла Паркер-Боулз поднималась на сцену, то туфелькой зацепилась за неплотно прилегающее к полу ковровое покрытие и чуть не рухнула перед удивлённой публикой. На помощь мачехе пришёл ловкий принц Уильям, который в мгновение ока оказался рядом и поддержал её за руку при восхождении на сцену. Камилле осталось только неловко улыбаться на протяжении всей церемонии, что британцам также показалось неуместным в сложившейся ситуации.

3.

Однажды Клуни созвал на званый ужин четырнадцать друзей. Это было в конце сентября 2013 года. Когда компания собралась за столом, Клуни произнёс небольшую речь примерно такого содержания:«Друзья! Все вы оказали мне неоценимую помощь в моём становлении и в моей карьере. Когда я переехал в Лос-Анджелес, мне негде было жить, и один из вас предоставил мне кров, а второй каждый день возил на работу, так как у меня не было ни машины, ни денег. Вы поддерживали меня и без вас я не стал бы тем, кем являюсь, и не добился бы успеха в жизни. Каждый из вас очень важен для меня, и чтобы доказать это, я дарю вам, друзья, по миллиону долларов (если что, я уплатил налоги, так что весь миллион — целиком ваш)». Джордж КлуниПосле чего раздал гостям по чемоданчику, в каждом из которых лежал миллион долларов двадцатидолларовыми купюрами. Один из гостей, человек очень обеспеченный, стал отказываться от столь щедрого подарка, но Клуни заявил: «Если ты не возьмёшь его, другие тоже не получат свой подарок. Такое условие!» Под давлением другу пришлось согласиться и забрать миллион, который, впрочем, он позже передал на благотворительность.Однозначно быть другом Джорджа Клуни весьма выгодно!

В буквальном смысле! Относительно периода Второй мировой войны явный урон государству может нанести рассекречивание планов наступательной войны Сталина против Германии, по разделу мира на сферы влияния, в отношении соседних государств. Историки подозревают табу и на публикацию подлинных данных о потерях СССР в Великой Отечественной войне. Очевидно, что, если на самом деле был приказ Сталина о выселении в один день всех инвалидов Великой Отечественной войны из крупных городов, то документы, об этом свидетельствующие, никогда не будут преданы огласке.