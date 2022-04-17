Библейские стихи о том, как верующим преодолеть искушение

Как дети Божьи, мы каждый день сталкиваемся с искушениями через дьявола и людей. Это не что-то новое, потому что с самого начала дьявол искушал человека, чтобы помешать ему нарушить план Бога.

И так происходит по сей день: многие ежедневно ведут борьбу со всем окружающим и даже со своим внутренним злом, пытаясь духовно возрасти, но ничего не получается. Только верующему все под силу.

Иисус, как пример для нас

Наш Бог верен, чтобы избавить нас от всех искушений, которые могут встретиться на нашем пути. Вот почему Иисус пришел как человек из плоти и крови, чтобы показать нам, как мы можем преодолеть искушения здесь на Земле. Иисус был искушаем, но победил дьявола словом Божьим.

Когда мы размышляем над словом Божьим, хранящимся в наших сердцах, мы сможем использовать эти слова для преодоления любого искушения. Что же сделал Иисус, когда Он был искушаем? Вооружился словом Божьим и Его истиной.

Важно осознать каждому

Какое бы искушение вы ни переживали прямо сейчас, помните, что Бог любит вас и не позволит вам поддаться искушению сверх ваших возможностей. Он наделит вас силой Своими словами и избавит вас от любых планов врага против вашей жизни. Важно только уповать на Бога и на все жизненно-важные вопросы находить ответы в Библии.

Библейские стихи, перечисленные в данной статье, помогут вам преодолеть любое искушение, с которым вы сталкиваетесь сегодня и каждый день. Помимо этого, вы получите свое откровение, которое откроет глаза на многие вещи.

Иакова 4: 7

"Покорись Богу. Противостань дьяволу, и он убежит от тебя".

1 Коринфянам 10:13

"Тебя не охватило искушение, не свойственное человеку. Бог верен, и Он не допустит, чтобы вы были искушаемы сверх ваших способностей, но с искушением Он также предоставит путь к спасению, чтобы вы могли вынести его".

Евреям 2:18

"Поскольку Иисус сам пострадал во время искушений, он поможет искушаемым".

Матфея 26:41

"Всякий час бодрствуйте и произносите молитву, чтобы не впасть в искушение. Ведь плоть немощна".

Псалом 118: 11

"Я сохранил твое слово в своем сердце, чтобы не совершать грех против тебя".

Римлянам 3:23

"Потому что все согрешили и лишены славы Божьей".

7. Иакова 1:12

"Блажен человек, который остается стойким в испытании, ибо, выдержав испытание, он получит венец жизни, который Бог обещал любящим его".

Луки 22: 31-32

"Симон, Симон, вот, сатана потребовал тебя, чтобы просеять тебя, как пшеницу, но я молился за тебя, чтобы твоя вера не отступила. И когда ты снова обратишься, укрепи своих братьев".

1 Иоанна 1: 9

"Если мы исповедуем наши грехи, он верен и справедлив, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправды".

1 Петра 5: 8

"Будьте трезвыми; будьте бдительны. Ваш противник дьявол рыщет, как рыкающий лев, ища, кого поглотить".

2 Тимофею 1: 7

"Ибо Бог дал нам дух не страха, а силы, любви и самообладания".

Ефесянам 6:12

"Ибо мы боремся не против Бога, но против правителей, против властей, против космических сил над этой нынешней тьмой, против духовных сил зла в небесных местах".

Евреям 4:15

"Иисус был искушаем во всех отношениях, как и мы, но без греха".

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455218468767664605/

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