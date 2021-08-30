«Как советская власть угробила деревню», а Сталин уничтожил миллионы крестьян России и Украины.

В череде бедствий, постигших нашу страну в XX веке, коллективизация занимает особое место. Массовое раскулачивание, уродливая индустриализация и принудительная искаженная урбанизация необратимо изменили облик России, перепахав миллионы людских судеб. Можно ли было избежать при этом колоссальных человеческих жертв? Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Алексей Раков.

Десять миллионов жертв

«Лента.ру»: Если верить мемуарам, в ходе визита Черчилля в СССР в августе 1942 года во время совместного ночного застолья на кремлевской квартире советский вождь признался, что борьба с десятью миллионами крестьян в годы коллективизации для него лично была тяжелее и страшнее войны с гитлеровской Германией. Почему для Сталина коллективизация была так важна и настолько необходима?

Раков: Для Сталина коллективизация не была самоцелью. Во-первых, она стала инструментом упрочения режима его единоличной власти. Во-вторых, коллективизация была одним из источников сталинской индустриализации. Позже ее результаты показали, что этот источник был сильно переоценен, особенно в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.

Рисунок Бориса Ефимова «Долой колхозы! Мы-с за колхозы...»

Насколько реальна названная Сталиным цифра в десять миллионов «побежденных», а ,по сути, уничтоженных им им крестьян?

Согласно последним исследованиям историка Виктора Земскова, непосредственно жертвами коллективизации стали от двух до двух с половиной миллионов человек. Если прибавить к ним погибших в результате голода 1932-1933 годов 7,7 миллиона, то примерно на эту цифру мы и выходим.

Как вы считаете, Сталин тогда не лукавил в разговоре с Черчиллем?

Это действительно была очень важная для него история. По воспоминаниям сталинского секретаря Бориса Бажанова, именно в дискуссиях о путях развития деревни тот сформировался как диктатор. И многие мифы о Сталине тоже возникли в это время. Ведь он был малообразованным человеком, и когда в 1920-е годы на заседаниях Политбюро обсуждались какие-либо стратегические вопросы, то он мало что в них понимал. Поэтому Сталин избрал примитивную, но действенную тактику: отмалчиваться во время дискуссии, а по ее завершении в максимально простой и сжатой форме сформулировать мнение большинства.

В результате многие его коллеги постепенно привыкли к тому, что мнение Сталина — это и есть мнение партии. Соответственно, я не думаю, что Сталин лукавил в том разговоре с Черчиллем — просто память о коллективизации для него была связана с личными и важными воспоминаниями.

«А ты, кацо, спляши нам лезгинку»

Говорят, что одной из причин коллективизации стала его личная обида на русское крестьянство. Якобы в январе 1928 года во время кризиса хлебозаготовок Сталин выехал в Сибирь агитировать крестьян сдавать хлеб и в одной омской деревне получил издевательский ответ: «А ты, кацо, спляши нам лезгинку — может мы тебе хлебца-то и дадим».

В чем между ними была разница?

Бухарин, с которым поначалу блокировался Сталин, выступал за сохранение нэпа. Его программа, получившая позднее название «бухаринской альтернативы», по сути была продолжением столыпинской реформы в большевистском исполнении. Бухарин и его сторонники предлагали вкладывать инвестиции в сельское хозяйство и развивать страну с опорой на крестьянство. Они доказывали, что именно село должно стать мотором роста экономики. Но в итоге Сталин взял на вооружение лозунг своего непримиримого врага Троцкого «Кулаком по деревне!», предусматривающий форсированную индустриализацию путем насильственного изъятия ресурсов у деревни.

Демонстрация колхозников против кулаков, май 1931 года Фото: Bettmann / Getty Images

«Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»

Почему же тогда вместо бухаринского проекта Сталин пошел на радикальную и жесткую ломку деревни с раскулачиванием и коллективизацией?

Во-первых, в конце 1920-х годов Сталин ожидал большую войну. Во-вторых, в результате «военной тревоги 1927 года» произошел кризис хлебозаготовок 1927-1928 годов. Крестьяне отказывались сдавать хлеб государству по заниженным ценам, опасаясь скорой войны с Великобританией.

Главной причиной этого кризиса стало увеличение в 1927 году для крестьянства государственных плановых заданий, что сделало их фактически невыполнимыми.Сталину для упрочения своей власти и подготовки к неминуемой (как он считал) войне была нужна форсированная индустриализация. В феврале 1931 года он так прямо и заявил с трибуны: «Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость… Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Мог ли Сталин вместо ограбления деревни провести индустриализацию на западные кредиты, если бы в 1929 году не начался мировой экономический кризис?

Я думаю, что в любом случае иностранные инвестиции при большевиках не могли быть значительными.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости Коллективизация на Украине. Кулака с женой выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года

Но Витте и Столыпин при дореволюционной индустриализации активно привлекали зарубежный капитал. Известно, что почти всю промышленность Донбасса построили за счет англо-франко-бельгийских инвестиций.До революции доля иностранных инвестиций в развитии крупной промышленности России достигала 30 процентов — это очень много. Но при сталинской индустриализации вряд ли такое можно было повторить.

Почему?

У советского государства была слишком плохая репутация. Как известно, сразу после прихода к власти большевики провели национализацию и отказались выплачивать царские долги. К тому же к исходу нэпа накопился обширный негативный опыт выдавливания иностранных предприятий из советской экономики.

Например, широко известен случай с фирмой LenaGoldfields, занимавшейся добычей золота в Якутии. Провокации и репрессии ОГПУ в отношении советских работников компании вынудили ее владельцев к 1930 году свернуть свою деятельность в СССР. Лишь в 1960-е годы советское правительство признало решение международного третейского суда о выплате компенсации LenaGoldfields, поэтому мало кто из серьезных западных предпринимателей желал связываться с явными наперсточниками.

Второе крепостное право

И все-таки почему коллективизация проводилась в форме фактически нового закрепощения крестьянства? В народе это сразу отметили и аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков».

Сталин явно боялся крестьянства и силы его сопротивления. Ведь именно благодаря союзу с крестьянством большевикам удалось победить в Гражданской войне. Но Сталин поступил иначе — он просто решил сломить хребет деревне.

Насколько активно крестьяне этому сопротивлялись?

Крестьяне боролись отчаянно. Только за 1930 год официальная статистика зафиксировала свыше 14 тысяч крестьянских выступлений, в которых участвовало более трех с половиной миллионов человек. Но Сталина это не останавливало — у него вообще было мировоззрение типичного уголовника, для которого ничего не стоило для решения своих проблем кого-нибудь ограбить.

Некоторые историки считают, что масштабы государственного насилия и сопротивления ему в ходе раскулачивания и коллективизации дают основание говорить о второй гражданской войне в деревне. Вы с этим согласны?Фактически это и была новая гражданская война между советской властью и крестьянством.

Кстати, термин «раскулачивание» я бы применял только в кавычках, так как он представляет собой сталинскую идеологему, поскольку классом кулачество, разумеется, не было. Тем более в разных регионах страны имущественные показатели сельского населения сильно различались, поэтому нельзя было выработать какие-либо обоснованные критерии для объявления какого-либо крестьянского хозяйства кулацким. Все это решалось в произвольном порядке на местах, что открывало неисчерпаемый простор для массовых злоупотреблений.

На самом старте коллективизации в ее фундамент была заложена системная грубая ошибка. Раскулачиванию подлежали три-пять процентов всех крестьянских семей, а потом эту планку неоднократно повышали.

Голодный хлебный экспорт

Получается, что разрозненные и стихийные крестьянские выступления против коллективизации Сталин просто задавил грубым насилием?

Да, а в 1932-1933 годах к этому еще добавился массовый голод в деревне. В отличие от ситуации 1921-1922 годов, власти не только замалчивали масштабы бедствия, но и запрещали жителям голодающих районов покидать их в поисках пропитания. Тем самым миллионы людей фактически были обречены на медленную и мучительную смерть.

Картина Нины Марченко «Мать 1933-го»

Голод 1932-1933 годов был искусственным?

Конечно, тем более что объем хлебозаготовок оставался на уровне 1930 года. Голод отчасти был обусловлен предыдущей политикой большевиков. Конечно, они его вряд ли организовывали целенаправленно, но мало чем помогали умирающим людям.

Оказалась ли оправданной и эффективной ставка на деревню как на главный источник индустриализации?

Нет. Для индустриализации Сталину была нужна иностранная валюта, чтобы закупить на Западе соответствующее оборудование. Если в 1929 году экспорт хлеба составлял 178 тысяч тонн, то в 1930-м — уже 4,765 миллиона тонн. Увеличение на порядок по сравнению с 1929 годом объемов проданного за границу хлеба сохранялось даже в голодные 1932-1933 годы, когда у нас в деревнях гибли миллионы крестьян.

Такая политика была совершенно неэффективной, учитывая мировой экономический кризис и падение цен на зерно. В результате за колоссальные объемы проданного зерна и ценой жизни миллионов своих граждан СССР в годы коллективизации выручил всего лишь 389 миллионов рублей, что было меньше прибыли от экспорта пушнины. А за экспорт древесины за аналогичный период времени наша страна получила более 700 миллионов рублей. Вот вам и эффективность «голодного экспорта» хлеба. Кстати, более эффективным был Торгсин — особенно жаль, что ему не разрешили работать хотя бы на год раньше, о чем аргументировано пишет Елена Осокина.

Трагедия советского крестьянства

В чем был смысл известной сталинской статьи «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» в марте 1930 года? Почему он немного сдал назад и упрекнул местных руководителей за «левые загибы» и «перегибы на местах»? Испугался?

Была и другая его статья — «Ответ товарищам колхозникам» в апреле 1930 года. На то были две причины. Во-первых, это был сознательный откат назад, чтобы крестьяне не провалили весеннюю посевную. Но уже осенью 1930 года коллективизация продолжилась с новым размахом. Во-вторых, весна 1930 года была пиком крестьянских выступлений, и властям нужно было хотя бы на время успокоить деревню. В этой ситуации крайними, как это часто бывает, оказались местные власти. Тут Сталин использовал не только большевистский принцип «наезд — откат — новый наезд», но и старый классический прием «добрый царь — злые бояре».

«В экстазе раскулачивания», карикатура газеты «Приокский рабочий» от 11 апреля 1930 года Рисунок К. Ротова

Сталинскую коллективизацию и индустриализацию иногда сравнивают с «огораживаниями» в Западной Европе в XVI-XVII веках, когда крестьян насильственно сгоняли с земли для развития текстильной промышленности.

Да, определенную аналогию тут проследить можно. Крестьяне бежали от коллективизации в города, где заводы и фабрики получали дешевую рабочую силу. В результате советская урбанизация получилась принудительной, быстрой и сильно искаженной.

Индустриализация тоже была искаженной?

Конечно. От сталинской индустриализации мы получили искаженную структуру промышленности с перекосом в сторону производства товаров группы А (военно-промышленный комплекс, тяжелая промышленность) за счет товаров группы Б (товары народного потребления). И от этой диспропорции наша экономика не избавилась до сих пор.

Советская индустриализация имела несколько особенностей. Во-первых, приоритет тяжелой промышленности с опорой на ВПК (производство станков и машин). Во-вторых, стремление к автаркии (в сочетании с форсированным характером) — закрытости, замкнутости и опоре исключительно на собственные ресурсы.

Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Как вам такое определение?

Неизжитая травма России

К каким последствиям привела коллективизация?

Результатом коллективизации стал необратимый развал советского сельского хозяйства и уничтожение прослойки предприимчивых и толковых крестьян-единоличников. Крестьян загнали в неэффективные убыточные колхозы и совхозы, обложив их непомерными налогами. Выживать колхозники могли только за счет приусадебных хозяйств, право пользования которыми также периодически урезалось. Когда в 1960-х годах советская власть опомнилась и попыталась хоть как-то оживить умирающее село с помощью массированных капитальных вложений, было уже поздно.

Картина Ильи Глазунова «Раскулачивание» (фрагмент)

То есть за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?

Да, хотя, конечно, благодаря коллективизации в СССР действительно удалось в кратчайшие сроки построить предприятия-гиганты. Но вопрос в том, какой ценой этого достигли. Через процессы индустриализации и урбанизации проходили многие другие страны, чей опыт доказывает, что для этого вовсе не обязательно уничтожать сельское хозяйство и обрекать на смерть миллионы людей. К тому же коллективизация разрушила привычную картину мира большинства тогдашнего населения нашей страны.

Коллективизация полностью разрушила крепко спаянный, но хрупкий сельский мир. После нее огромные людские массы пришли в движение: одни крестьяне отправлялись в лагеря или в ссылку, другие (чтобы не умереть с голода) — в города на стройки первых пятилеток, третьи бежали. Колоссальные миграционные потоки полностью перемешали население России и навсегда изменили социальную структуру нашего общества, разрушив устоявшиеся социальные и родственные связи, не говоря уже о клейме «врага народа» или «родственника врага народа», ставшем «волчьим билетом» в жизнь для нескольких поколений.

Как вы думаете, можно ли поэтому назвать коллективизацию и ее последствия неизжитой общей травмой нашего общества? Конечно. Например, мы теперь удивляемся отсутствию у нас малого и среднего бизнеса — станового хребта современной экономики. Почему так получилось? Да потому что именно тогда из нашего народа начисто вышибли предпринимательский дух. Некоторые последствия коллективизации остались у нас на уровне подсознания. Это проявляется в отношениях с властью, в стремлении приспособиться к обстоятельствам, в нежелании что-то делать (потому что все равно придут и все отнимут). У одних это находит отражение в сервильности, у других — в фатализме. Коллективизация действительно стала тяжелейшей травмой российского социума, преодолевать которую придется еще очень долго. Но работать над этим нам всем нужно уже сейчас.

Беседовал Андрей Мозжухин

Источник : https://lenta.ru/articles/2018/03/07/fist/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не Сталин , придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! К сожалению, экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны!

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан.

В это же время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу! Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно, поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)!

Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «успокоения голодом» утверждается, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!

Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Как «вождь народов» угробил деревню(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748539635 )

«Крабий менталитет» русского народа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43409827679/)