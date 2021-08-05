Как нейтрализовать и защититься от колдовского подклада

Колдовской подклад — это намеренное зло, которое оставляют для того, чтобы навлечь беды на определенного человека.Избавиться от него важно незамедлительно, но при этом соблюдая осторожность, чтобы не активизировать зла, заложенного в него.

Как правильно нейтрализовать подклад

Любая непонятная и незнакомая вещь должна быть убрана из дома, с порога или с придомового участка с соблюдением всех мер предосторожностей. Если в доме обнаружен подклад, то действовать нужно следующим образом:

1. Не брать вещь голыми руками — для этого нужно использовать плотные перчатки или тряпку, смоченную святой или соленой водой. Найденную вещь бережно выносят подальше от дома и закапывают под пнем или высохшим деревом, приговаривая: «Зло из дома выношу, от глаз людских прячу, беды отвожу». Возвращаются домой, не оборачиваясь и оставив вместе с подкладом перчатку или тряпку.



2. Подклад можно сжечь, добавив в костер щепотку обычной или четверговой соли. Получившуюся золу собирают и также закапывают подальше от дома, а место костра вновь посыпают солью или сбрызгивают святой водой. Лучше всего жечь подклад далеко от дома, чтобы зло не вернулось.

3. Найденный подклад можно завернуть в черную тряпицу, положить туда же камень и отнести к старому водоему, в котором никто не купается.

Как защититься от

Идеальным местом будет заброшенный пруд на садовом участке или неприметное озерцо в лесу. Подклад кидают как можно дальше, приговаривая: «Злу на земле места нет. В воду его прячу, илом укрываю, никому зла не желаю. Вода-водица, неприятности укрой, да двери за ними плотно закрой». На откуп оставляют монету или угощение, а затем возвращаются домой, не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая.

Существует несколько способов обезопасить себя от подкладов. Ритуалы проводят заранее, чтобы ни один недоброжелатель не мог навредить.

1. В полдень отправляются на старое кладбище, где уже не проводят захоронений, находят неухоженную могилу, на которой нет креста или памятной плиты. На ней оставляют целую буханку, приговаривая: «Кто лежит здесь — не знаю, но тебя поминаю. Покойся мирно, да мне послужи: как тебя близкие не поминают, могилу не блюдут, подарков не передадут, так и мои недоброжелатели пусть про меня позабудут, вреда мне не принесут, подклад под порог не принесут».

2. Уберечься от подклада получится, если после серьезной ссоры или конфликта в полночь зажечь черную свечу, дать ей догореть до конца, а огарок закопать подальше от дома со словами: «Нелегкие времена сгорают, чернотой исходят, да зла мне не причинят. Кто ко мне со злом пойдет, тот сам от него пострадает».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2272461110614165899/

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