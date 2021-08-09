Как Пётр I погубил династию Романовых

Под гибелью династии Романовых тут подразумеваются вовсе не революционные события 1917—1918 гг., а значительно более ранние. Ведь революция свергла династию Гольштейн-Готторп-Романовых (как её вполне официально называли в Европе), первый монарх которой – Пётр III – вступил на русский престол в 1761 году. А последним царём династии собственно Романовых был внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича, Пётр II. Он умер отроком и не успел оставить потомков.

Была ещё на престоле дочь Петра I Елизавета (1741—1761). Наследовавший ей Пётр III был сыном другой дочери Петра. Только с этой стороны он оказался причастен к династии Романовых. В том, что от Петра I непрерывное мужское потомство Романовых осталось только в одной линии, да и та вскоре угасла, непосредственным виновником был он сам.

Трагическая судьба царевича Алексея

Семнадцатилетнего Петра I обвенчали с Евдокией Лопухиной, не спрашивая его самого. Жена скоро наскучила юному царю, обуреваемому грандиозными замыслами преобразований. Он повадился в Немецкую слободу не только за интересными разговорами, но и по кабакам и девкам. С помощью Франца Лефорта Пётр завёл себе первую известную любовницу – Анну Монс.

«Легко понять, — объяснял происшедшее историк Сергей Соловьёв, — как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Фёдоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему приветствия вроде “лапушка мой, Пётр Алексеевич! ” в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки». Вернувшись в Москву из «Великого посольства» в 1698 году, Пётр сослал свою жену в монастырь.

Но у него оставался сын от этой жены – Алексей. Он считался законным наследником престола. При этом Алексей любил мать и постоянно навещал её. Последующие почти двадцать лет были наполнены то скрытой, то явной враждой между отцом и сыном.

Обычно возникшее противостояние объясняют крайне банально. Алексей якобы был против реформ Петра, и его поддерживали те круги, которые собирались вернуть Россию к «длиннополому кафтану и бороде». В реформах Петра действительно было много такого, без чего Россия легко могла обойтись как тогда, так и сейчас. В то же время Алексей сам был по-европейски воспитанным человеком и не собирался отменять ни флот, ни регулярную армию, ни учебные заведения. Он только видел, что всего этого можно было добиться без таких жертв, на которые его отец обрек русский народ. Представлять конфликт между Петром и Алексеем как конфликт европейского и азиатского путей развития России по меньшей мере нелепо и безосновательно.

Итак, преследования со стороны отца вынудили Алексея в 1716 году покинуть Россию. Пётр счёл, что за границей его сын, оказавшись вне контроля, станет центром притяжения оппозиции. Царь не пожалел средств для возвращения царевича на родину. Царский посланец Пётр Толстой сумел убедить Алексея, что отец простит ему всё и оставит наследником трона. По возвращении в Россию Алексей был посажен в темницу, где и умер летом 1718 года во время пытки. В манифесте Петра I о кончине наследника указывалось, что Алексею был вынесен смертный приговор, от прочтения которого он и умер. Таким образом, царь пытался сделать вид, что он не был сыноубийцей, а Алексея покарали закон и сам Бог. Но то, что он вынес сыну смертный приговор, Петр признавал.

У Алексея осталось двое детей от немецкой принцессы, на которой его женил отец. Оба ребёнка умерли примерно в одинаковом возрасте от болезней. Это дочь Наталья и сын Пётр. Последний успел вступить на трон в 1727 году, но процарствовал менее трёх лет. На нём, строго говоря, династия Романовых и закончилась.

Неудачный второй брак

Можно ли винить Петра в том, что у династии больше не осталось мужских ветвей? Судите сами.

Старший брат Петра, царь Иван V, был с 1682 года и до самой своей смерти в 1696 году соправителем Петра. Он был женат, и у него родились три дочери, одна из которых (Анна) потом даже царствовала в России. Здесь, понятное дело, Пётр не виноват, что у его брата не рождались сыновья.

Но законные сыновья, кроме Алексея, не рождались и у самого Петра. Расставшись с Евдокией Лопухиной, он не оставил здорового мужского потомства от других женщин. С Мартой Скавронской он породил двух здоровых дочерей. Одна – Анна – стала потом матерью будущего императора Петра III. Другая – Елизавета – царствовала в итоге сама, но детей не оставила.

В браке с Мартой у Петра родился и сын, которого также назвали Петром. Его рождение в 1715 году ускорило эмиграцию царевича Алексея, который понял, что впредь будет только мешать отцу. Убивая своего первого сына, от нелюбимой жены, царь Пётр сознательно расчищал дорогу на престол своему сыну от Скавронской. Но этим планам не суждено было осуществиться. В возрасте трёх с половиной лет царевич Пётр Петрович умер.

Больше сыновей у Петра I не было. Таким образом, он сам, став инициатором развода с первой женой и причиной гибели своего сына от неё (Алексею на момент смерти было только 28 лет, он мог ещё наделать детей), а также в результате своего малоплодовитого второго брака, погасил династию Романовых.

Почему сёстры Петра I не вышли замуж

Наш рассказ будет неполным, если мы не упомянем о более ранних женских линиях династии Романовых. Представляется крайне странным, что ни одна из семи единокровных сестёр Петра I (включая единственную родную сестру Наталью) не оставила детей – не только законных, но и внебрачных.

После стрелецкого бунта 1698 года, когда Пётр приказал постричь в монахини свою сестру Софью, он постриг и ещё двух сестёр. Остальные сёстры – дочери Алексея Михайловича и Милославской – оказались фактически под домашним арестом. К тому моменту даже самой младшей из них (Феодосии) было уже 36 лет, но ни одна из них ещё не вышла замуж. Почему?

Складывается впечатление, что все источники, которые могли бы пролить свет на эту странную аномалию, были когда-то основательно подчищены. Альковная тайна ранней истории династии Романовых похоронена навсегда. Нам неизвестно даже, почему при своих братьях-царях Иване и Петре правительницей стала именно Софья, хотя Евдокия и Марфа Алексеевны были старше её.

Пётр мог повлиять только на свою родную сестру Наталью, запретив ей выходить замуж. В отношении старших сестёр, видимо, действовала ещё традиция первых Романовых. Ведь все три дочери Михаила Романова тоже остались незамужними. Старшую из них, Ирину, Михаил пытался выдать замуж за датского принца Вальдемара, но хотел перед тем склонить жениха перейти в православие, не брезгуя шантажом. Как раз в это время Михаил умер, и его сын Алексей, вступив на трон, приказал отпустить Вальдемара на родину. Выдать сестёр замуж Алексей не пытался. Заграничных женихов было решено отставить в сторону, а женить на царевнах русских вельмож — значило слишком усиливать роды последних.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/162702-kak-pyotr-i-pogubil-din...

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