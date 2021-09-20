Стимул-реакция: самые громкие психологические эксперименты

В 1879 году врач и физиолог Вильгельм Вундт создал Институт экспериментальной психологии при Лейпцигском университете. Теперь 1879-й считается годом рождения психологии как науки.

С тех пор психологические эксперименты – как Пушкин для литераторов – «наше всё», ведь с их помощью открыто множество такого, о чем люди не хотели бы знать. Мы расскажем о самых интересных из них.

Самые громкие психологические эксперименты

Маленький Альберт

Об этом психологическом эксперименте слышали многие. Оно и понятно: несмотря на то что опыт провели почти сто лет назад – в 1920 году, – он до сих пор считается одним из самых скандальных в истории. Его автор – американский психолог и, между прочим, будущий основатель бихевиоризма Джон Бродес Уотсон, который задумал выяснить, откуда берутся эмоции. Уотсон считал, что мы рождаемся с готовым набором из трех составляющих: любви, страха и ярости. Вот только частота их проявления, а также то, при каких обстоятельствах они будут применены, зависит от личного опыта каждого.

Сегодня это кажется очевидным, но сто лет назад это была лишь теория, а чтобы ее проверить, Уотсон провел серию экспериментов на грудном младенце по имени Альберт. Опыты начались, когда ребенку было всего девять месяцев, а закончились – когда ему исполнилось 14 месяцев.

Мать маленького Альберта работала няней в детской больнице, поэтому от доллара в день за мучения ее сына не отказалась. Да и вряд ли она отдавала себе отчет, к чему могут привести такие эксперименты.

Но что же все-таки делал Уотсон с несчастным крохой? Прежде всего – пугал. Психолог хотел исследовать появление фобии и страха – и ему это удалось. Для начала они вместе с ассистенткой по имени Розали Рейнер показывали мальчику разные предметы: белую крысу, горящие спички, маску клоуна и прочий устрашающий реквизит. И малышу все нравилось: он с радостью тянулся не только к крысе, но и к горящим спичкам.

Но уже в следующий раз коварный Уотсон, показав крысу мальчику, неожиданно ударил молотком по металлической трубе. Ребенок испугался резкого звука и заплакал. Экспериментатору этого показалось мало, поэтому он раз за разом «закреплял» страх мальчика перед грызуном. В итоге добился своего. с стал в ужасе шарахаться не только от белой крысы, но и от любых белых пушистых предметов, будь то шуба или борода Санта-Клауса.

Так Уотсон доказал, что фобия – это не нечто врожденное, а приобретенное на основе жизненного опыта. Правда, как выяснилось позже, эксперимент нельзя назвать чистым, потому что мальчик не был полностью здоров: он болел гидроцефалией, от которой и умер в возрасте шести лет. Сегодня подобное исследование провести невозможно по этическим соображениям, поэтому до конца проверить гипотезу Уотсона нельзя.

Изучение конформизма

Именно эта тема в первую очередь интересовала американского психолога Соломона Аша. В 1951 году он опубликовал результаты экспериментов, которые поразили научный мир. Они были простыми: в них участвовали группы студентов, которых предупреждали о том, что они проходят проверку зрения. На самом деле задачей Аша было проследить их реакцию на ошибочное мнение большинства.

Группа из восьми студентов, как правило, состояла из «подсадных уток» (кроме контрольной группы). Всем им демонстрировали по порядку две карточки. На одной была изображена одна вертикальная линия, а на второй – три, только одна из которых была той же длины, что и линия на первой карточке. Задача студентов была до крайности простой – определить, длина какой линии на второй карточке соответствует длине линии на первой.

Казалось бы, с этим должен справиться даже ребенок. Но свои ответы студенты называли вслух, при этом хитроумный Аш подговорил «подсадных уток» отвечать на вопрос неправильно. Ничего не подозревающий студент всегда отвечал последним и, будучи совершенно сбитым с толку… соглашался с группой.

Конечно, так поступали не все, но львиная доля испытуемых. Согласно эксперименту, 75 процентов студентов подчинились ошибочному мнению большинства, не в состоянии вынести дискомфорт от мысли, что их мнение будет отличаться. Причем такого эффекта не наблюдалось у студентов из контрольной группы, которые давали разные ответы: когда «заговорщики» не были единодушны в своих ответах, испытуемые не соглашались с большинством гораздо чаще.

Эксперимент Милгрэма

Пожалуй, самый известный психологический эксперимент в истории провел американский социальный психолог и ученик Соломона Аша Стэнли Милгрэм из Йельского университета в 1960-е годы. Ученый исследовал, как люди подчиняются авторитету, а именно – задался вопросом: сколько страданий готовы доставить люди другим, совершенно невинным, если причинение боли входит в их рабочие обязанности. Таким образом психолог пытался выяснить, как рядовые немцы во времена нацистского режима могли участвовать в уничтожении миллионов людей в концлагерях. Сначала Милгрэм даже хотел поехать в Германию, но, проведя пробный эксперимент в штате Коннектикут (США), понял, что это лишнее: люди одинаковы везде (позже, впрочем, эксперимент все же был повторен в Германии и других оккупированных фашистами странах).

В исследовании всегда участвовали трое: испытуемый, экспериментатор и актер, игравший роль другого испытуемого. Экспериментатор требовал от испытуемого задавать простые задачки на запоминание актеру. Если тот отвечал неправильно, испытуемый нажимал специальную кнопку – и актера било током (так думал испытуемый – на самом деле актер, конечно, притворялся). С каждой новой ошибкой экспериментатор требовал от испытуемого увеличивать силу тока, убеждая его разными аргументами, к примеру: «Несмотря на то что удары током могут быть болезненными, они не приведут к долговременным повреждениям тканей».

Дело кончилось тем, что, начав с 15 вольт, 26 испытуемых из 40 добрались до – страшно сказать – 450. Лишь пять из них смогли остановиться на 300, четверо – на 315, двое – на 330, по одному человеку – на 345, 360 и 375 вольтах. Милгрэм сделал выводы: «Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета».

Диффузия ответственности

Феномену посвящены многие эксперименты. Но первым и самым известным стало исследование американских социальных психологов Бибба Латане и Джона Дарли, проведенное в 1968 году. Первоначальный эксперимент проводили в Нью-Йорке, он был очень простым: один из студентов колледжа симулировал эпилептический припадок, а психологи наблюдали за происходящим. Выяснилось, что, если рядом оказывался только один прохожий, студент получал помощь в 85% случаев, если же несколько – только в 35%.

Позже исследователи немного усложнили условия эксперимента. В группы случайных свидетелей внедрялись специально подготовленные люди, всем своим видом демонстрировавшие, что в критической ситуации ничего особенного не происходит. На этот раз ученые запускали дым в аудиторию, где находились испытуемые. Результаты были все те же: если люди не находились в группе с другими, то в 75% случаев они сообщали о дыме в пожарную службу, если же дым видели трое – пожарным звонили лишь в 38% случаев. А вот если в группе из трех человек двое «подсадных уток» не обращали на него внимание, о дыме сообщали лишь в 10% случаев.

Эффект Пигмалиона

Это интересное явление в 1960‑х годах открыл американский психолог Роберт Розенталь, проведя эксперимент со студентами и лабораторными крысами. И первых, и вторых он поделил на две части, поручив студентам дрессировать животных. Одной группе сказал, что им попались глупые крысы, а второй, наоборот, умные. Понятно, что все грызуны были одинаковые.

Тем не менее «умных» животных студентам удалось обучить гораздо быстрее, чем «глупых». Профессор Розенталь назвал это «эффектом Пигмалиона», или самореализующимся пророчеством. Эффект заключается в том, что, если сообщить человеку некую информацию, например, о каком-то событии, – он будет вести себя так, чтобы оно действительно произошло. Недаром многие убеждены, что «мысли материальны»: то, во что мы верим, и правда имеет тенденцию происходить.

И это научный факт, который доказали и другие психологи – Ребекка Кёртис и Ким Миллер – в 1986 году. Для эксперимента им уже не понадобились крысы – только студенты, которые не были знакомы друг с другом и которых они разбили на пары. Одному человеку из каждой пары, выбранному случайно, перед встречей с другим сообщали, что он нравится партнеру. Некоторых же, напротив, предупреждали, что не нравится. После этого парам давали возможность встретиться и пообщаться. Исследователи выяснили, что те студенты, которых проинформировали о том, что они нравятся партнеру, вели себя обходительнее с собеседником: были откровеннее, меньше не соглашались с его мнением, манера их общения была более приятной, чем у тех студентов, которые узнали, что не нравятся партнеру. Самое интересное: тот, кто считал, что симпатичен другому, в итоге действительно нравился ему гораздо больше, чем тот, кто был уверен, что партнер испытывает к нему неприязнь.

«Нога в двери»

В 1966 году американские психологи Джонатан Фридман и Скот Фрейзер провели эксперимент, который стал классическим не только в истории психологии, но и в сфере торговли, управления и обслуживания. Исследователи в случайном порядке (из телефонного справочника) отобрали 156 домохозяек, которых так же случайно поделили на группы. Задачей авторов было узнать, сколько из них согласятся впустить в свой дом на два часа незнакомых мужчин, чтобы те осмотрели, насколько эффективны их моющие средства. Фридман и Фрейзер назвали это «большой просьбой».

Сначала одну из групп просили ответить по телефону на несколько вопросов о моющих средствах, которыми женщины пользуются, а через три дня обращались с «большой просьбой». Другой группе озвучивали «большую просьбу», что называется, в лоб, не высказывая перед этим никаких мелких просьб. Выяснилось, что уже согласившиеся ответить на вопросы по телефону шли навстречу в два раза чаще.

Эксперимент неоднократно повторили при разных обстоятельствах и с разными людьми, но результаты не менялись: чтобы добиться от человека чего-то значимого, нужно поначалу получить его согласие на выполнение незначительной просьбы. Психологи назвали этот феномен «нога в двери». Теперь им активно пользуются не только маркетологи, но и руководители сект, выманивая из карманов «прихожан» сначала копейки, а потом и последнее, что у них есть.

«Третья волна»

Этот эксперимент также можно связать с очередной попыткой осмысления поведения немецкого народа во времена национал-социализма. Его провел простой американский учитель истории Рон Джонс в 1967 году, однако опыт стал настолько известным, что о нем вышел роман «Волна», а в 2008 году сняли художественный фильм под названием «Эксперимент 2: волна». Все началось с того, что ученик 10 класса спросил Джонса, как рядовые жители Германии могли притворяться, что не знают об ужасах Третьего рейха. Класс опережал учебную программу, и учитель решил наглядно показать школьникам – как. Для того чтобы превратить невинных детей в злодеев, понадобилась всего неделя.

Кадр из фильма «Эксперимент 2: волна»

Джонс разработал план, которому он будет следовать, и в первый учебный день новой недели, в понедельник, продемонстрировал детям «силу дисциплины». Учитель велел всем сесть в положение «смирно», заявив, что это способствует лучшему усвоению предмета. После этого просил учеников выходить из аудитории, а затем бесшумно заходить и усаживаться на свое место, активно и живо отвечать на его вопросы. Подростки все выполняли с большой охотой – даже те, кто обычно не проявлял интереса к учебе. Школьникам «игра» понравилась.

Во вторник Джонс показал ребятам «силу общности», велев скандировать: «Сила в дисциплине, сила в общности». В конце урока показал им приветствие, которое ученики отныне должны были использовать при встрече друг с другом – поднятую и изогнутую к плечу правую руку. Этот жест он назвал салютом «Третьей волны». Дети с большим интересом выполняли все команды учителя.

В среду к классу из 30 человек добровольно присоединились еще тринадцать. Учитель выдал детям «членские билеты» и рассказал о «силе действия». Джонс убеждал их в том, что индивидуальное соперничество зачастую приносит лишь огорчение, а вот групповая работа позволяет достичь больших высот в обучении. Так, он поручил ребятам разработать проект знамени «Третьей волны». Параллельно нужно было убедить 20 учащихся из соседней начальной школы в том, что на уроках следует сидеть исключительно «смирно». Также необходимо было найти по одному надежному школьнику, который мог бы присоединиться к «игре». Некоторым из учеников учитель поручил докладывать обо всех беспорядках и критике. Интересно, что три самых успешных отличницы оказались не востребованы при «новых порядках» и рассказали об эксперименте родителям. В результате об «игре» узнал директор школы, но, к большому разочарованию Джонса, вовсе не был против – и сам приветствовал его салютом «Третьей волны».

В четверг он объяснил ребятам «силу гордости», назвав их частью общенациональной молодежной программы, в задачу которой входят преобразования в стране во благо народа. Четверым ученикам Джонс велел вывести из аудитории тех троих девушек, которые пожаловались старшим. После чего поведал ошеломленным детям, что в других регионах страны уже созданы сотни отделений «Третьей волны» и в пятницу об этом по телевидению расскажет лидер движения и новый кандидат в президенты.

Стоит ли удивляться, что уже на следующий день в аудиторию набилось около 200 учеников, включая представителей молодежных субкультур. Джонс попросил своих друзей изображать репортеров с фотоаппаратами, круживших по классу. Через несколько часов включили телевизор, но школьники не увидели обещанных передач. Учитель признался, что никакого движения не существует, и показал детям кадры кинохроники Третьего рейха. В поведении немецкого народа ученики легко узнали себя. Джонс объяснил им, что они чувствовали себя избранными, но на самом деле их попросту использовали. Аудитория молчала, некоторые даже заплакали.

Эксперимент был настолько ошеломляющим, что Джонс долго не решался предавать его огласке (информацию об опыте опубликовали только в школьной газете), чему способствовал стыд его участников. Лишь в конце 1970-х годов он рассказал об этом на страницах своей педагогической книги.

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