8 феноменальных фактов

В школе нас научили многим вещам, однако по-настоящему пригодилась лишь малая их часть. И хотя мы постоянно впитываем огромное количество новой информации, мы почему-то упускаем из виду самые интересные факты о нашем мире. К счастью, узнать о них не займет у вас много времени. Итак, засучите рукава и подготовьтесь к небольшому подъему мозговой активности.

1. У игуаны 3 глаза. Третий глаз находится сверху на голове и реагирует только на яркость света

2. Лас-Вегас — самое яркое место на планете, и его видно из космоса

3. Богомол может поворачивать голову на 360°

4. Пока люди не знали о вреде излучения, обувные магазины использовали рентгеновские аппараты, чтобы клиенты могли примерить туфли

5. Запеченный в духовке или на углях арбуз может стать отличной заменой мясу

6. Раньше последним месяцем в году был февраль, именно поэтому в нем меньше всего дней

7. Срок годности на бутылке с водой указан для самой бутылки, а не для воды

8. Приблизительно через 4 000 лет Биг-Бен в Лондоне будет стоять под таким же углом, как Пизанская башня, поскольку он медленно сползает в Темзу