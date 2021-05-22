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Месть брата за сестру. История одной из самых трагических дуэлей 19 века

Двести лет назад жили в Санкт-Петербурге два молодых человека 20 лет от роду каждый. Одного звали Константином Черновым, и был он небогатым подпоручиком Семеновского полка, а по совместительству, - декабристом, другом небезызвестного Кондратия Федоровича Рылеева; второго звали Владимиром Новосильцевым, он происходил из знатного рода, служил флигель-адъютантом, был богат и влиятелен.
Однажды Новосильцев повстречал на светском рауте сестру Чернова и влюбился в нее без памяти. Скоро он попросил руки девушки у ее отца, Пахома Чернова, служившего в армии фельдмаршала Владимира Фёдоровича фон дер Остен-Сакена.
Согласие и от отца, и от девушки было получено. Однако, не тут-то было. Матушка товарища Новосильцева, Екатерина Владимировна, заявила, что свадьбе не бывать.
«Могу ли я согласиться, чтобы мой сын женился на какой-нибудь Черновой, да к тому же Пахомовне: никогда этому не бывать. Не хочу иметь невесткой Чернову Пахомовну – экой срам!», - сказала она.
Мягкотелый флигель-адъютант не сумел противиться напору матушки и от свадьбы оперативно отказался.
Как говорится, брат – единственный верный защитник оскорбленной девушки. Константина Чернова поведение Новосильцева закономерно взбесило, а тут еще рядом с левым ухом присел декабрист К.

Ф. Рылеев. «Да как они смеют, эти аристократы! Да кем они себя возомнили!».
Последовал вызов на дуэль.

Илья Репин "Дуэль Онегина и Ленского".
Илья Репин "Дуэль Онегина и Ленского".


Матушка Новосильцева поняла, что дело запахло жареным. Женщина бросилась на прием к фельдмаршалу фон дер Остен-Сакену, и слезно умолила военачальника оказать давление на «этих Черновых». Остен-Сакен вызвал на ковер Пахома Чернова и приказал ему уладить дело мирным путем, то есть, заявить, что Новосильцеву в руке невесты было отказано.

Пахом выполнил приказ фельдмаршала.
Но и этого оказалось мало для того, чтобы погасить бурю. В обществе поползли оскорбительные для Новосильцева слухи, и он, в свою очередь, вызвал Константина Чернова на поединок. Подпоручик пишет письмо флигель-адъютанту и заверяет того, что к кампании по очернению несостоявшегося жениха он не имеет никакого отношения. Новосильцев верит и отзывает вызов на дуэль.

Казалось, конфликт исчерпан. И здесь за дело берется Рылеев, который считал столкновение аристократа Новосильцева с «бедным» Черновым выгодным для декабристского движения. Кондратий Федорыч пишет флигель-адъютанту оскорбительное письмо, а затем уговаривает Чернова послать новый вызов обидчику.

Кондратий Рылеев.
Кондратий Рылеев.

Брошенная подпоручиком перчатка была поднята. Дуэль стала неизбежной.
Они сошлись в Лесном парке в Санкт-Петербурге. Условия дуэли были максимально жесткими. Пять метров, стрельба до тех пор, пока кто-то не будет убит. Впрочем, хватило первого же обоюдного выстрела. Чернов и Новосильцев получили смертельные ранения и умерли примерно через 2 дня.
У гробовой доски Константин и Владимир неоднократно посылали людей, чтобы справиться о состоянии здоровья обидчика. Оба хотели, чтобы противник выжил. Через третьих лиц они попросили друг у друга прощение.

На похороны Чернова Кондратий Федорович Рылеев собрал огромную толпу и не постеснялся превратить траурную процессию в политическое шествие, ставшее первой массовой антиправительственной манифестацией в истории России.

А матушка Новосильцева построила церковь в память о погибшем сыне. Священник этого храма вспоминал ее слова: «Я убийца моего сына; помолитесь, владыка, чтоб я скорее умерла».
Так – из-за пустячных предрассудков, политических амбиций и гордыни, была растоптана любовь, погибли два юноши, и жизнь нескольких человек была навеки испорчена.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/id/5e7f52e668b51338284319d5/

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