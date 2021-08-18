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Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты

Согласно недавнему исследованию, проведённому Международным союзом охраны природы, одной из крупнейших в мире экологических организаций, на нашей планете существует около 422 тысяч видов растений. Это удивительное биоразнообразие отчётливо объясняет, почему мы видим так много разных видов растений и цветов разных форм, размеров и расцветок.

Но это также может объяснить, почему время от времени мы сталкиваемся с растениями, которые настолько странные и необычные, что можно подумать, будто они попали на Землю с других планет.

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


1. Адансония Грандидье (Adansonia Grandidieri)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


2. Молочай тучный (Euphorbia Obesa)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты

3. Гиднора африканская (Hydnora Africana)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


4. Раффлезия Арнольда (Rafflesia Arnoldii) (один из крупнейших цветков в мире)



Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


5. Стронгилодон крупнокистевой (Strongylodon Macrobotrys)



Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


6. Такка Шантрье (Tacca Chantrieri)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


7. Aristolochia Salvadorensis (растение а-ля Дарт Вейдер)



Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


8. Селеницереус крупноцветковый, или Царица ночи (Selenicereus Grandiflorus)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


9. Росянка капская (Drosera Capensis)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


10. Литопс (Lithops) ("каменные растения" или "живые камни")



Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


11. Дракункулюс обыкновенный (Dracunculus Vulgaris)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


12. Драцена киноварно-красная, или Драконово дерево (Dracaena Cinnabari)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


13. Воронец толстоножковый (Actaea Pachypoda)

Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты


14. Аморфофаллус титанический (Amorphophallus Titanum)

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