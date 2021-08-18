Странные растения, будто попавшие к нам с другой планеты

Согласно недавнему исследованию, проведённому Международным союзом охраны природы, одной из крупнейших в мире экологических организаций, на нашей планете существует около 422 тысяч видов растений. Это удивительное биоразнообразие отчётливо объясняет, почему мы видим так много разных видов растений и цветов разных форм, размеров и расцветок.



Но это также может объяснить, почему время от времени мы сталкиваемся с растениями, которые настолько странные и необычные, что можно подумать, будто они попали на Землю с других планет.







1. Адансония Грандидье (Adansonia Grandidieri)







2. Молочай тучный (Euphorbia Obesa)





3. Гиднора африканская (Hydnora Africana)







4. Раффлезия Арнольда (Rafflesia Arnoldii) (один из крупнейших цветков в мире)









5. Стронгилодон крупнокистевой (Strongylodon Macrobotrys)









6. Такка Шантрье (Tacca Chantrieri)







7. Aristolochia Salvadorensis (растение а-ля Дарт Вейдер)









8. Селеницереус крупноцветковый, или Царица ночи (Selenicereus Grandiflorus)







9. Росянка капская (Drosera Capensis)







10. Литопс (Lithops) ("каменные растения" или "живые камни")









11. Дракункулюс обыкновенный (Dracunculus Vulgaris)







12. Драцена киноварно-красная, или Драконово дерево (Dracaena Cinnabari)







13. Воронец толстоножковый (Actaea Pachypoda)







14. Аморфофаллус титанический (Amorphophallus Titanum)