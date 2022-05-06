Древнейшие насекомые на Земле: 10 интересных фактов о муравьях

Зачем муравьи разводят огороды, держат рабов, а поутру — зевают и потягиваются. Чем ещё могут удивить нас эти маленькие труженики? Читайте на Фактруме самые интересные факты о муравьях!

Масса всех людей планеты примерно равна совокупной массе муравьёв

Ведущий программы о дикой природе на BBC, натуралист Крис Пэкхем утверждает, что общая масса всех муравьёв на планете (а их примерно 10 квадриллионов) примерно равна общей массе всего человечества (а нас чуть больше 8 миллиардов).

ФОТО: VERONICA BARCELO / PIXABAY

В Нью-Йорке есть собственный вид муравьёв

ManhattAnt — недавно открытый вид муравьёв, живущих только в одном месте планеты: в Нью-Йорке, на Манхэттене.

ManhattAnt

Всего треть муравьёв в муравейнике полезна

Ошибкой было бы считать, что весь муравейник трудится в едином порыве. На самом деле примерно треть муравьёв не работает. Они просто тунеядствуют, живя за счёт других и ничего не делая. Другая треть ведёт себя ещё хуже: они активно занимаются… бесполезными делами. Например, роют туннель, который ведёт в никуда. А последняя треть — та, за счёт которой живёт муравейник — кормит первую, исправляет ошибки второй и успевает делать все необходимые действия для поддержания жизни всей колонии.

ФОТО: SANDEEP HANDA / PIXABAY

Муравьи зевают и потягиваются

Американский энтомолог Дерек Морли описал много необычного в поведении у муравьев. Например, он отметил, что, когда муравей просыпается, он вытягивает все шесть своих ног, как бы потягиваясь, а затем раскрывает челюсти, как будто зевая.

ФОТО: NGHANG VŨ / PIXABAY

Муравьи разводят огороды

Муравьи умеют выращивать урожай (в основном, из грибов) уже не менее 50 миллионов лет. Они удобряют свои огороды и специально располагают их поближе к муравейнику, чтобы не бегать далеко.

ФОТО: CYRIL / PIXABAY

Муравьиная матка «выключает» способность к размножению у других муравьёв

Когда царица поселяется в муравейнике, она испускает особый феромон, который даёт сигнал рабочим муравьям, что рожать потомство будет она. После этого репродуктивная функция у муравьёв не развивается, и они не способны откладывать яйца. Точно так же действуют и пчёлы.

Муравьиная матка

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

В Малайзии водятся муравьи-камикадзе

Если муравей проигрывает бой, он сокращает мышцы брюшка так сильно, что его тело буквально взрывается, разбрызгивая клейкий секрет. Этот секрет обездвиживает всех врагов, в которых попадает.

Муравей-камикадзе

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

Учёные прикрепили ходули к ногам муравьёв, чтобы проверить гипотезу, что те находят дорогу обратно в муравейник при помощи подсчёта шагов

Гипотеза оказалась верной: муравьи на ходулях прошли мимо муравейника и заблудились, так как изменение размера их ног привело к увеличению длины шага.

Муравьи-рабовладельцы

Существует вид муравьёв, где «рабочие» муравьи не работают, а похищают личинки из других муравейников и делают родившихся муравьёв своими рабами.

Муравей-рабовладелец

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

Муравьи — один из самых древних существующих видов насекомых на Земле

Были найдены окаменелости муравья возрастом более чем 100 миллионов лет. Муравьи, которых вы видите сегодня, не очень отличаются от муравьев, обитающих на Земле более чем 100 миллионов лет тому назад.

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