Королевы и царицы, которых всегда обвиняли в развратности

К удивлению некоторых людей, королевы - это не всегда чванливые барышни в дорогих вещах, знающие назубок все правила делового этикета. По крайней мере так было не всегда.

Долгое время многие царицы способны были удивлять общественность своим... развязным поведением. Излишней откровенностью и даже развратностью. Причем таких женщин было совсем немало. Самые же громкие имена я предлагаю вспомнить вместе.

Мессалина

О жене римского императора Клавдия говорили очень много. Одни считали ее легкомысленной и глупой женщиной, которая просто не может найти себе постоянного мужчину, другие же ею восхищались, отмечая ее соблазнительность и сногсшибательное воздействие на мужчин.

Разврат Мессалины не знал границ, и даже не самые моральные римляне говорили о ней с усмешкой, а многие даже с ноткой негодования. Впрочем, женщине было абсолютно все равно на чужое мнение, ведь будучи императрицей, она делала то, что пожелает.

Клеопатра

Вот ее нельзя назвать развратницей, но все же Клеопатра славилась как одна из самых красивых, манящих женщин своей эпохи. Она умела держаться отстранено и именно ее холодность и привлекала мужчин.

Впрочем, при этом у женщины была репутация блудницы, а о ее любовных похождениях многие перешептывались.

Лукреция Борджиа

Цезарь, Марк Антоний - вокруг себя Клеопатра держала лишь лучших из мужчин, заставляя всех остальных лишь мечтать о ее внимании.

Не назвать ее дамой королевских кровей, однако, все же Лукреция считается непризнанной дочерью Папы Римского, а это тоже немало значит! С самого детства к девушке относились с пренебрежением, поэтому отделить слухи от правда достаточно сложно, ведь ее обвиняли и в инцесте, и в колдовстве.

Но было ли Борджиа дело до слухов? Несмотря на мнение, что она куртизанка, Лукреция и правда жила достаточно пышно, ничуть не скрывая свою жизнь. Светские балы, встречи и, конечно, мужчины... Все это активно обсуждалось в обществе на протяжении длительного периода времени.

Елизавета I Петровна

Если верить истории, то императрица Елизавета Петровна была одной из тех, кто обожал роскошь и веселье. Балы, светские вечера - все это увлекало женщину намного больше чем политика.

За всю жизнь она так и не вышла замуж, да и детей не завела, но Елизавета никогда не чувствовала себя одинокой. Список ее мужчин поражал цифрами и домыслами. Однако, факт остается фактом, был не длительный период времени, когда при дворе жило одновременно четыре ее фаворита.

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