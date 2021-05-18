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Крупнейшие ограбления века

Кражи и грабежи — черные пятна на истории современного человечества. Воровать грешно, однако некоторых до сих пор влечет сомнительная романтика бесчестных поступков. Как бы то ни было, грабителей частенько выставляют своеобразными «успешными» людьми — дескать, вот молодец, сумел обойти систему. Мы решили собрать несколько самых амбициозных и самых крупных ограблений этого века: смотрите, как приходят к успеху любители риска.

Крупнейшие ограбления века

Эпопея Брютвайсера


В период с 1995 по 2001 год Стефан Брютвайсер умудрился вынести 230 произведений искусства из музеев и выставок. Это примерно тридцать восемь объектов в год. За шесть лет он составил внушительную коллекцию произведений искусства оценочной стоимостью $ 1,4 млрд. 7 января 2005 года хитреца поймали и приговорили всего к трем годам тюрьмы. Стефан отсидел 18 месяцев, вышел на свободу и пишет мемуары.

Крупнейшие ограбления века

Небо в алмазах


18 февраля 2013 года восемь боевиков в масках ограбили стоящий на взлетной полосе самолет. А принадлежал этот нехитрый планер Антверпенскому всемирному алмазному центру. Двадцать минут работы — сто тридцать мешков алмазов. Нападающих ищут до сих пор.

Крупнейшие ограбления века

Немного Болливуда


Ограбление Chelembra Bank в штате Керала, Индия считается одним из крупнейших ограблений банков в индийской истории. В ранние утренние часы 30 декабря 2007 года грабители сделали отверстие в полу Банка Керале и вынесли через него около восьмидесяти килограммов золота и пять миллионов рупий, на общую сумму восемьдесят миллионов рупий.

Преступники были задержаны два месяца спустя.

Крупнейшие ограбления века

Печаль почтальона


14 августа 1962 года двое мужчин остановили грузовик почты США, который доставлял груз в Федеральный резервный банк Бостона. $ 1,5 млн наличными. У нападающих было одно ружье на двоих — но теперь-то ребята смогут экипироваться по полной.

Крупнейшие ограбления века

Легендарное ограбление Д.Б. Купера


Прозвище D.B. Cooper получил неизвестный человек, умудрившийся угнать Боинг-727. Храбрый, очень спокойный и вежливый человек (так грабителя описал экипаж), дал очень конкретные инструкции о скорости движения воздуха, угле наклона крыльев и т.д., а затем выпрыгнул из самолета с мешками, полными денег. Свободааа!

Крупнейшие ограбления века

Карнавал для воров


По мнению большинства экспертов, взлом бразильского Banco Central можно считать одним из самых совершенных в истории ограблений. Используя сложную легенду, предприимчивые граждане организовали подставную фирму ландшафтного дизайна и прокопали комфортный тоннель под банком. Унесли около $ 70 млн, а полиция сумела поймать восьмерых из тридцати участников.

Крупнейшие ограбления века

Ограбление по-бангладешски


26 января 2014 года филиал банка Sonali в Кишорегандж был ограблен на 169 миллионов бангладешских така. Двое мужчин прорыли тоннель из стоявшего по соседству дома. Просто, умно и легко осуществимо.

Крупнейшие ограбления века

Британский подарок


20 января 1976 года группа, связанная с Организацией освобождения Палестины Ясира Арафата (ООП), использовала хаос гражданской войны в стране и взломала сейфы британского банка Ближнего Востока в Бейруте. Полиция оценивает стоимость награбленного в 60 миллионов долларов.

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