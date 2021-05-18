Крупнейшие ограбления века

Кражи и грабежи — черные пятна на истории современного человечества. Воровать грешно, однако некоторых до сих пор влечет сомнительная романтика бесчестных поступков. Как бы то ни было, грабителей частенько выставляют своеобразными «успешными» людьми — дескать, вот молодец, сумел обойти систему. Мы решили собрать несколько самых амбициозных и самых крупных ограблений этого века: смотрите, как приходят к успеху любители риска.









Эпопея Брютвайсера



В период с 1995 по 2001 год Стефан Брютвайсер умудрился вынести 230 произведений искусства из музеев и выставок. Это примерно тридцать восемь объектов в год. За шесть лет он составил внушительную коллекцию произведений искусства оценочной стоимостью $ 1,4 млрд. 7 января 2005 года хитреца поймали и приговорили всего к трем годам тюрьмы. Стефан отсидел 18 месяцев, вышел на свободу и пишет мемуары.





Небо в алмазах



18 февраля 2013 года восемь боевиков в масках ограбили стоящий на взлетной полосе самолет. А принадлежал этот нехитрый планер Антверпенскому всемирному алмазному центру. Двадцать минут работы — сто тридцать мешков алмазов. Нападающих ищут до сих пор.





Немного Болливуда



Ограбление Chelembra Bank в штате Керала, Индия считается одним из крупнейших ограблений банков в индийской истории. В ранние утренние часы 30 декабря 2007 года грабители сделали отверстие в полу Банка Керале и вынесли через него около восьмидесяти килограммов золота и пять миллионов рупий, на общую сумму восемьдесят миллионов рупий.

Преступники были задержаны два месяца спустя.





Печаль почтальона



14 августа 1962 года двое мужчин остановили грузовик почты США, который доставлял груз в Федеральный резервный банк Бостона. $ 1,5 млн наличными. У нападающих было одно ружье на двоих — но теперь-то ребята смогут экипироваться по полной.





Легендарное ограбление Д.Б. Купера



Прозвище D.B. Cooper получил неизвестный человек, умудрившийся угнать Боинг-727. Храбрый, очень спокойный и вежливый человек (так грабителя описал экипаж), дал очень конкретные инструкции о скорости движения воздуха, угле наклона крыльев и т.д., а затем выпрыгнул из самолета с мешками, полными денег. Свободааа!





Карнавал для воров



По мнению большинства экспертов, взлом бразильского Banco Central можно считать одним из самых совершенных в истории ограблений. Используя сложную легенду, предприимчивые граждане организовали подставную фирму ландшафтного дизайна и прокопали комфортный тоннель под банком. Унесли около $ 70 млн, а полиция сумела поймать восьмерых из тридцати участников.





Ограбление по-бангладешски



26 января 2014 года филиал банка Sonali в Кишорегандж был ограблен на 169 миллионов бангладешских така. Двое мужчин прорыли тоннель из стоявшего по соседству дома. Просто, умно и легко осуществимо.





Британский подарок



20 января 1976 года группа, связанная с Организацией освобождения Палестины Ясира Арафата (ООП), использовала хаос гражданской войны в стране и взломала сейфы британского банка Ближнего Востока в Бейруте. Полиция оценивает стоимость награбленного в 60 миллионов долларов.



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