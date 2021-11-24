Русские фашисты, которые появились ещё до Третьего Рейха- за что они любили Сталина, и что с ними было после войны

Принято считать, что фашизм, зародившийся в Италии, пришёл в Россию лишь в период Великой Отечественной войны, вместе с итальянскими частями.

На самом деле, и об этом знают не многие, среди русских фашисты появились задолго до войны, и прямого отношения к Муссолини и Гитлеру они не имели.

Основная база русских фашистов

После Великой Октябрьской революции из России эмигрировало немало людей. Большая часть из них обосновались в Европе. Некоторые перебрались на Дальний Восток в Харбин. Именно там зародилось движение русских фашистов.

Его прародителем стал русский профессор Николай Никифоров, который преподавал в местном юридическом университете. Именно с его подачи была создана первая Русская фашистская организация.

Причина её создания была проста – эмигранты искали идеологию, которую можно было противопоставить большевикам. Учитывая, что в Италии фашизм развивался весьма успешно, благодаря стараниям Муссолини, русские эмигранты в Харбине решили последовать его примеру.

Дореволюционный Харбин. Город был основан в 1898 году русскими строителями Китайской Восточной железной дороги. Фото в свободном доступе.

Более того, историк Горячкин в своей книге написал о том, что первым русским фашистом, еще задолго до успехов Муссолини в Италии, был Пётр Аркадьевич Столыпин. По мнению автора, именно работа премьер-министра Российской империи прямо демонстрировала его приверженность к фашистской идеологии.

Организации нужен был настоящий лидер, который мог бы помочь ей распространиться среди эмигрантов. Таким «духовным» наставником стал Константин Родзаевский. В середине 20-х, будучи 18-летним юношей, он перебежал в Манчжурию.

С фашисткой идеологией Родзаевский познакомился в стенах этого же университета, где преподавал профессор Никифоров. Постепенно Константин настолько сильно проникся ей, что решил возглавить эту организацию.

Русская фашистская партия

Благодаря стараниям и стремлению Родзаевского, из небольшой университетской организации фашисты в 1931 году выросли до полноценной Русской фашистской партии. Родзаевский стал Генсеком.

Константин Родзаевский. Фото в свободном доступе.

Русские фашисты обещали, что скоро коммунистический режим и СССР падут, поскольку они слишком сильно оторвались от народа. По их словам, коммунисты будут смещены в результате очередной революции. Среди эмигрантов, желающих вернуться на родину, такая идеология работала прекрасно.

Всего за несколько лет своего существования РФП пополнилась на 20 тысяч последователей. Отчасти, такому широкому распространению поспособствовало продвижение фашисткой идеологии в Западной Европе.

Всероссийская фашистская организация

На начальном этапе членами партии являлись эмигранты, обосновавшиеся в Манчжурии. Постепенно влияние русских фашистов расширялось и на другие континенты.

Небольшая группа последователей фашистов из России обосновалась в США. Они были малочисленны, но и у них было достаточно денег, чтобы помочь Русской фашисткой партии. Руководил ими Анастасий Вонсяцкий.

Анастасий Андреевич Вонсяцкий. Фото в свободном доступе.

Вскоре было принято решение об объединении. В апреле 1934 года было объявлено о создании Всероссийской фашисткой партии. Генсеком снова стал Родзаевский, а Вонсяцкий возглавил ЦИК. Родзаевский был закоренелым антисемитом, и хотел, чтобы все последователи фашизма стали такими же.

В то же время русские фашисты не оставляли планов о проведении антикоммунистической революции. Для этих целей в СССР забрасывали агентов, которые должны были проводить агитационную и диверсионную деятельность. К счастью для коммунистов, особых успехов это не принесло.

Закат русского фашизма

По иронии судьбы, движение русских фашистов запретили те, кто на начальных этапах оказывал им значительную поддержку.

К. Родзаевский (в центре) с боевиками из Российской фашистской партии на похоронах ефрейтора Натарова, погибшего в боях на Халхин-Голе. 1939 год. Фото в свободном доступе.

Сперва японцы, которые активно помогали РФП, ограничили их деятельность на своей территории. Причиной тому стали высказывания Родзаевского, о необходимости немедленно начать войну против СССР. Япония, в свою очередь, заключила «Пакт о нейтралитете», поэтому крики Родзаевского им были весьма не кстати.

Аналогичная судьба постигла и русских фашистов в США. Когда американцы вступили в коалицию против Третьего Рейха, было принято решение об ограничении деятельности фашистов на их территории. Анастасий Вонсяцкий был арестован ФБР и отправлен в тюрьму на 5 лет. Официальная причина – обвинение в шпионаже.

Так как Родзаевский был антисемитом, он находил эти черты в Сталинской политике. Да и успехи Красной армии на Восточном фронте не оставили его равнодушным. В какой-то момент он даже решил восхвалять Сталина, называя его «русским нацистом» и задумался о возвращении в СССР.

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Русские жительницы Харбина встречают советские войска. 1945 год. Фото в свободном доступе.

В конце 1945 года Родзаевский вернулся в СССР, где его сразу же арестовали. Церемониться с ним не стали. По многочисленным обвинениям его приговорили к расстрелу 30 августа 1946 года. В этот же день приговор привели в исполнение.

Так закончилась эпоха русского фашизма, о которой не принято было говорить в советские времена.

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