Почему социализм с выборами из одного был обречен

Политолог Алексей Чадаев очень точно, на мой взгляд, сформулировал главный просчет ленинской теории социализма:

«Мощная бюрократическая машина с невиданными ранее возможностями по влиянию на жизнь каждого человека предоставляет гигантскую, почти неограниченную власть находящимся у ее руля. И в итоге все равно возникает классовое общество, где на вершине пирамиды уже не крупная буржуазия, основывающая своё господство на обладании капиталом, а крупная бюрократия, основывающая своё господство на обладании рычагами власти».

Иначе говоря, социализм без настоящей демократии, с «выборами из одного» – это обреченная конструкция, ведущая в докапиталистический феодализм, где будут царить бывшие коммунистические бонзы. Ибо сама природа человека порочна – и при малейшей возможности сойти с пути праведного, указанного в христовых заповедях и «моральном кодексе строителя коммунизма», рвет когти с него, как зэк с зоны.

И потому все споры о том, что лучше – капитализм или социализм – в огромной мере всуе. В социализме много привлекательного – мечтавшиеся от века равенство и братство, мобилизационные способности, социальные гарантии, какое-то огромное сердечное раздолье... Но и капитализме хорош его конкуренцией, дающей качественное производство и политические свободы – на что мы с завистью, порой отчаянной, взирали из обнесенного колючей проволокой соцлагеря.

И все же главное, как показал опыт и нашей страны, рухнувшей в средневековье, и прочих стран – в другом: насколько большинство готово держаться праведной морали и бороться с порочной априори властью за свои права.

То есть во главе угла все же не экономика, не частная или общественная собственность на средства производства – а способность наций к освоению нелегких демократических начал. Там, где ближе к тем же «выборам их одного» – чудовищный разрыв меж богатыми и бедными, «пенсионера век недолог», бесправие и прочие несчастья. А где настоящее народовластие – как в Финляндии, Швейцарии и им подобным странах – «все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты». И поклонникам социализма, спящим и видящим, как царевна Лебедь придет, социализм обратно наведет, надо понять, что и тогда без твердой демократии все неизбежно кончится тем же, чем кончился СССР.

Поэтому стремиться надо не к «лебединому социализму» с его финальным «Лебединым озером». А к наведению в своей стране хоть какой-то демократии, при которой народ сможет хоть что-то диктовать отчаянно тяготеющей к феодализму власти. В идеале – захочет, надиктует социализм или даже коммунизм, к которому сегодня подошли вплотную скандинавы.

Все 30 постсоветских лет наши властители вовсю давили даже робкие ростки былой советской демократии. Когда хоть выборов и не было – но были другие инструменты влияния на власть в виде комитетов партийного и народного контроля, прессы, общественной морали – от чего ельцинизм-путинизм не оставил и следа. Но и народ хорош: забившись по щелям, только пищит оттуда: «Нет лидера! Смело мы в бой не пойдем! Отдайте власть дорогому Павлу Николаевичу Грудинину, пусть он нам социализм на блюде принесет!» Но эта ставка на лидера в ленинском-сталинском-грудининском смысле, как уже сказано, заведомо обречена. Любой коммунистический рай, хоть кем дарованный безвольным лежебокам, правящая бюрократия без демократической узды в два счета превратит в средневековый ад.

Но говоря о ключевой ошибке Ленина, я не хочу, упаси бог, показаться эдаким покусившимся на его гений выскочкой. Он был великим мыслителем и организатором, чье слово дивным делом доходило да самый дальних закоулков малограмотной страны – но не был богом и не мог провидеть ставшее сегодня очевидным. Надо быть идиотом, чтобы отрицать его великий дар – и глупой обезьяной, чтобы раз навсегда застрять на им достигнутом.

И простой повтор его открытий – это никакой не ленинизм и не стремление к социальному прогрессу, а рачье отползанье в самый что ни есть реакционный зад, раздольный для наших новых феодалов. Движенье может быть только вперед и с учетом недоучтенного даже самыми гениальными предшественниками.

Увы, и с этой умственной и волевой работой в нашем опадающем в Средневековье государстве полный швах.