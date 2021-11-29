Почему социализм с выборами из одного был обречен

Политолог Алексей Чадаев очень точно, на мой взгляд, сформулировал главный просчет ленинской теории социализма:
«Мощная бюрократическая машина с невиданными ранее возможностями по влиянию на жизнь каждого человека предоставляет гигантскую, почти неограниченную власть находящимся у ее руля. И в итоге все равно возникает классовое общество, где на вершине пирамиды уже не крупная буржуазия, основывающая своё господство на обладании капиталом, а крупная бюрократия, основывающая своё господство на обладании рычагами власти».
Иначе говоря, социализм без настоящей демократии, с «выборами из одного» – это обреченная конструкция, ведущая в докапиталистический феодализм, где будут царить бывшие коммунистические бонзы. Ибо сама природа человека порочна – и при малейшей возможности сойти с пути праведного, указанного в христовых заповедях и «моральном кодексе строителя коммунизма», рвет когти с него, как зэк с зоны.
И потому все споры о том, что лучше – капитализм или социализм – в огромной мере всуе. В социализме много привлекательного – мечтавшиеся от века равенство и братство, мобилизационные способности, социальные гарантии, какое-то огромное сердечное раздолье... Но и капитализме хорош его конкуренцией, дающей качественное производство и политические свободы – на что мы с завистью, порой отчаянной, взирали из обнесенного колючей проволокой соцлагеря.
И все же главное, как показал опыт и нашей страны, рухнувшей в средневековье, и прочих стран – в другом: насколько большинство готово держаться праведной морали и бороться с порочной априори властью за свои права.
То есть во главе угла все же не экономика, не частная или общественная собственность на средства производства – а способность наций к освоению нелегких демократических начал. Там, где ближе к тем же «выборам их одного» – чудовищный разрыв меж богатыми и бедными, «пенсионера век недолог», бесправие и прочие несчастья. А где настоящее народовластие – как в Финляндии, Швейцарии и им подобным странах – «все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты». И поклонникам социализма, спящим и видящим, как царевна Лебедь придет, социализм обратно наведет, надо понять, что и тогда без твердой демократии все неизбежно кончится тем же, чем кончился СССР.
Поэтому стремиться надо не к «лебединому социализму» с его финальным «Лебединым озером». А к наведению в своей стране хоть какой-то демократии, при которой народ сможет хоть что-то диктовать отчаянно тяготеющей к феодализму власти. В идеале – захочет, надиктует социализм или даже коммунизм, к которому сегодня подошли вплотную скандинавы.
Все 30 постсоветских лет наши властители вовсю давили даже робкие ростки былой советской демократии. Когда хоть выборов и не было – но были другие инструменты влияния на власть в виде комитетов партийного и народного контроля, прессы, общественной морали – от чего ельцинизм-путинизм не оставил и следа. Но и народ хорош: забившись по щелям, только пищит оттуда: «Нет лидера! Смело мы в бой не пойдем! Отдайте власть дорогому Павлу Николаевичу Грудинину, пусть он нам социализм на блюде принесет!» Но эта ставка на лидера в ленинском-сталинском-грудининском смысле, как уже сказано, заведомо обречена. Любой коммунистический рай, хоть кем дарованный безвольным лежебокам, правящая бюрократия без демократической узды в два счета превратит в средневековый ад.
Но говоря о ключевой ошибке Ленина, я не хочу, упаси бог, показаться эдаким покусившимся на его гений выскочкой. Он был великим мыслителем и организатором, чье слово дивным делом доходило да самый дальних закоулков малограмотной страны – но не был богом и не мог провидеть ставшее сегодня очевидным. Надо быть идиотом, чтобы отрицать его великий дар – и глупой обезьяной, чтобы раз навсегда застрять на им достигнутом.
И простой повтор его открытий – это никакой не ленинизм и не стремление к социальному прогрессу, а рачье отползанье в самый что ни есть реакционный зад, раздольный для наших новых феодалов. Движенье может быть только вперед и с учетом недоучтенного даже самыми гениальными предшественниками.
Увы, и с этой умственной и волевой работой в нашем опадающем в Средневековье государстве полный швах.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Сашенька, опять баламутишь людей, вешая им лапшу на уши и обманывая , что якобы иуда Ленин гениальный мыслитель и борец за счастье народов!
История России ,пожалуй, не знает таких кровожадных нехристей и палачей, как бездарных большевиков , которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!
Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.
И разве можно было надеяться на благие намерения Ленина после вот этих его слов «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !
Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у богатых , чтобы отдать бедным , которые от этого все равно не стали богаче!Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции, которая , к сожалению, закончилась геноцидом и полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру!
Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых. Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!
Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.
Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!
Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главным преступлением большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!
Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно , все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул. Само собой , сторонники коммуняк однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их выбирал непосредственно советский народ. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/) !
Дорогой мой, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!
Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)
Открытое письмо самому неадекватному интеллектуалу России – Анатолию Вассерману(https://otari.mirtesen.ru/blog/43822106236)
Факты о Великой Отечественной войне, которые скрывали в ССС(Рhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43194971923/)
Свежие комментарии