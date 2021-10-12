Святой Виктор: жизнеописание святого, принятие смерти за веру и почитание мученика

Чем прославился этот святой? Своей крепкой верой. Виктор стал мучеником за Христа. Он не побоялся отстаивать свою веру перед язычниками. Не побоялся и страшных мучений, терпеливо перенес их. Удостоился мученического венца.

Давайте подробно поговорим о жизни и подвиге святого Виктора.

Кем он был?

Мученик был воином. Служил под началом Севастиана. Это был военачальник-язычник. Святой Виктор же служил в его войске. О происхождении его известно только то, что он был родом из Италии.

За что пострадал?

Святой мученик Виктор пострадал за веру во Христа, за то, что исповедовал христианство и отказался принести жертву языческим богам.

День памяти

Когда празднуют именины Викторы, крещенные в честь Виктора Дамасского? 24 ноября совершается день памяти мученика.

Икона

Перед иконой Святого Виктора молятся об исцелении. Он помогает при болезнях рук, а также поможет тем, у кого проблемы с кожными покровами и зрением.

Особый покров святого мученика простирается над мужчинами, крещенными в его честь. Они молятся ему, прося о защите от врагов и опасностей. Помогает Святой Виктор и в обретении надежных спутниц жизни.

Храм

Где можно помолиться своему святому покровителю Виктору? В Котельниках (Московская область) десять лет назад был построен храм в честь мученика.

В нем совершаются богослужения, сам храм открыт ежедневно. Главная святыня - это частица мощей мученика Виктора.

Находится храм по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, 1-й Покровский проезд, строение 8.

Воскресная литургия в храме начинается в 8 часов. Исповедь - в 7 часов 30 минут.

Житие святого Виктора

Как говорилось выше, будущий мученик был воином. Он служил под началом воеводы Севастиана. Жил Святой во время правления Марка Аврелия. И вот, в один из дней правитель издал указ, в котором говорилось о том, что каждый христианин римский должен отречься от своей веры и принести жертву языческим богам. Тех, кто откажется подчиняться, предать страшным мучениям.

Виктор был христианином. Он открыто исповедовал свою веру, ничего и никого не боясь. Указ дошел и до воеводы Севастиана, тот вызвал к себе святого Виктора. Воевода хотел надавить на своего подчиненного и заставить отречься от Христа. Но беседу начал издалека. Рассказал об указе и предложил будущему мученику принести жертву идолам. Но тот отказался. Тогда воевода напомнил Виктору, что он воин царя и не смеет ослушаться его. На что тот отвечал, что он - воин Царя Небесного. И не отречется от своей веры. Над его телом могут делать, что хотят. Но душа его принадлежит Господу.

Севастиан разгневался на Виктора. Он приказал сломать мученику пальцы и вывернуть их из суставов. Однако пытка не сломила решительного настроя Святого Виктора. Он мужественно претерпел мучения.

Это разозлило воеводу еще больше. Он велел разжечь печь и бросить в нее мученика. Виктор провел в печи трое суток. Когда же Севастиан решил собрать его прах, то очень удивился, увидев Святого живым и невредимым.

Воеводе стоило бы остановиться на этом, понять силу Господа. Но он не остановился. На этот раз Севастиан отдал приказ отравить Виктора. И сделать это должен был чародей. Тот сварил кусок мяса, нашпиговал его ядом и дал мученику. Святой перекрестил кусок и съел. Яд не повлиял на него. Чародей приготовил другой кусок, начинив его сильнейшим ядом. И отдал Виктору со словами: "Если ты съешь это мясо и останешься жив, я оставлю волшебство и уверую в Бога".

Виктор съел предложенный кусок. Яд не повредил святому. Потрясенный чародей сжег свои магические книги и уверовал в Бога.

Севастиан готов был рвать на себе волосы от злости. Он повелел вытягивать из мученика жилы. А потом бросить святого Виктора в кипящее масло. Но, по словам самого Святого, это масло для него было, как для жаждущего холодная вода. Оно не повредило Виктору.

Видя, что Святой не сдается и продолжает твердо верить в Бога, воевода отдал приказ о новой изощренной пытке. Теперь Виктора повесели на дереве и жгли его тело свечами. Святой же принимал эту пытку мужественно. Для усугубления мучений Виктору в горло заливали прах, перемешанный с уксусом. Он сравнивал эту смесь с медом.

Ярость Севастиана достигла апогея. Он велел выколоть святому глаза. Воины исполнили приказ, а затем повесили Виктора вниз головой. Так мученик провисел три дня. На четвертый воины вернулись за телом его. Увидев Виктора живым, они ужаснулись. Воины ослепли, но Святой усердно молился Богу о том, чтобы его мучители прозрели. Они же, вместо того чтобы уверовать, вернулись к воеводе и рассказали ему о всем.

Севастиан озверел от злости. Он приказал содрать с Виктора кожу. И эта пытка стала переломным моментом для молодой мученицы Стефаниды. О ней мы расскажем чуть ниже.

Как закончилась жизнь святого Виктора? Ему отсекли голову. Из тела мученика вытекло молоко с кровью. Увидев это чудо, многие ужаснулись и уверовали в Господа.

Перед казнью своей Виктор предсказал мучителям своим смерть, а воеводе - плен. Это сбылось: воины погибли через двенадцать дней, как пророчествовал святой. А Севастиан был взят в плен через двадцать четыре дня после казни Виктора.

Святая Стефанида

Говоря о Святом Викторе, нельзя не рассказать о еще одной святой. Казнь Виктора стала началом ее мученичества.

Молодая девушка по имени Стефанида была христианкой. Несмотря на совсем юный возраст (15 лет) она больше года была замужем за одним из воинов Севастиана. На казни Виктора Стефаниде было видение. С неба спустились два ангела с двумя мученическими венцами. Один побольше для Виктора, а второй - поменьше. Он предназначался для Стефаниды.

Увидев это, девушка начала громким голосом прославлять мученика Виктора. Ее слова дошли до воеводы. Он повелел привести Стефаниду. И начал уговаривать отречься от Христа, пожалеть свою молодость и красоту, принести жертву языческим богам ради своего помилования.

Стефанида была непреклонна. Она открыто свидетельствовала перед воеводой о своей вере, обличая языческих богов. И тогда Севастиан приказал казнить девушку. Способ казни был страшен. Ее привязали к двум склоненным пальмам. Одну ногу к одной, вторую - к другой. И отпустили пальмы. Стефаниду разорвало надвое. Так получила юная мученица свой венец, пострадав за веру.

Заключение

Основная цель статьи - рассказать читателям о святом мученике Викторе. Кем он был при жизни, как получил свой венец. Вспомним основные аспекты:

Виктор родом из Италии, служил воином во время правления Марка Аврелия.

Открыто исповедовал веру во Христа. Отказался принести жертву идолам, не побоявшись страшных пыток.

Мученику пришлось претерпеть раскаленную печь, съесть отравленное мясо. Из него выдирали жилы, опаляли тело свечами. Выкололи глаза, поили уксусом с прахом. В конце концов, Виктору отрубили голову.

День святого Виктора отмечается 24 (11) ноября.