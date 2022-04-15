Платон Зубов — фаворит Екатерины. Судьбоносное знакомство

Платон Александрович Зубов происходил из небогатой дворянской семьи. Мальчик вырос красавцем: стройная фигура, выразительные глаза, правильные черты лица. На момент знакомства с императрицей он занимал чин секунд-ротмистра и не считался своим руководством обладателем каких-либо талантов. Зубов принял на себя командование конногвардейским отрядом, который сопровождал Екатерину в Царское Село. Так и произошло судьбоносное знакомство. Надо сказать, что Платон был единственным фаворитом, которого не «продвигал» Потемкин. Напротив, приблизить юношу ко двору стремились его враги. За Зубова вступались Николай Иванович Салтыков и Анна Никитична Нарышкина.

Платон Зубов, худ. И.Эггинк

После знакомства с Платоном Екатерина II дала отставку своему предыдущему фавориту. К этому моменту граф Александр Дмитриев-Мамонов уже получил немало подарков, в том числе бриллиантовые аксельбанты стоимостью 50 тысяч рублей. Около 200 тысяч ежегодно ему приносили его должности. Граф сам поколебал свое положение, завязав роман с фрейлиной Дарьей Щербатовой. И вот в его покоях во дворце поселился Платон. Вечерами он пропадал у императрицы, а днем развлекал себя играми — например, пускал бумажных змеев.

В 1789-м молодой человек получил назначение корнетом Кавалергардского корпуса и был произведен в генерал-майоры.

Зубову досталось несметное число ценных подарков. Государыня вручила ему несколько миллионов рублей. Платон щеголял в роскошной одежде и был чрезвычайно тщеславен. Высокомерного юношу невзлюбили при дворе. Граф Безбородько в письме к Воронцову отмечал: «Этот ребенок с хорошими манерами, но не дальнего ума; не думаю, чтобы он долго продержался на своем месте. Впрочем, это меня не занимает».

Вышло иначе — влияние Зубова усилилось, а Екатерина восхищалась его характером и способностями. «Я возвратилась к жизни, как муха после зимней спячки… Я снова весела и здорова», — сообщала императрица Потемкину.



Стефано Торелли, Коронационный портрет Екатерины II

У Платона было три брата, и он тянул все больше и больше денег на их содержание. После смерти Потемкина Зубов становится одним из главных чиновников в России. В 1793-м человек, проводивший дни в компании воздушного змея, вступил в должность екатеринославского и таврического губернатора. «Каждый день с восьми часов утра его передняя наполнялась министрами, царедворцами, генералами, иностранцами, просителями, искателями мест или милостей. Обыкновенно тщетно ждали часа четыре или пять и уходили, чтобы вернуться на другой день. Наконец, наступал желанный день: двери широко раскрывались, толпа бросалась в них и находила фаворита, которого причесывали сидящим перед зеркалом, опершись ногой на стул или край стола. Посетители, поклонившись в ноги, осыпанные пудрой, становились в ряд перед ним, не смея ни шевельнуться, ни говорить. Фаворит никого не замечал. Он распечатывал письма и прослушивал их, старательно делая вид, будто занят делами. Никто не смел заговорить с ним», — писал Александр Федорович Ланжерон.

Фаворит окружил себя роскошью, но за этой пышной формой скрывалась пустышка. Идеи Зубова в области внешней политики были фантастическими для здравого ума. Он верил, что в новой войне с Османской империей Россия с легкостью осадит Константинополь с моря, заняв предварительно важнейшие торговые пункты. Началась подготовка к походу. Армия уже выдвинулась в путь, когда стало ясно, что на подобный проект требуются огромные деньги.

После смерти Екатерины для Зубова настали тяжелые времена. По распоряжению Павла I его земли изъяли, сам он выехал за пределы страны. В 1798-м году бывший фаворит вернулся и принял участие в заговоре против Павла I.

С 1814-го года жил в Виленской губернии и посвятил себя хозяйственным заботам. За год до смерти он женился на молодой литовской девушке Текле Валентинович.

Источник : https://diletant.media/articles/37564647/

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