5 странных религиозных культов, в которые не верят даже верующие

В каждой религии существует исторический религиозный артефакт, который является физическим доказательством воплощения присутствия Бога на Земле.

Некоторые верующие уверены, что эти предметы можно назвать больше, чем запачканное полотенце ткани.

Мы представляем 5-ку реликвий, которые многие считают фейками.

1. Священный Эдесский мандилион

Эдесский мандилион — полотенце, которым по легенде вытер лице сам Иисус. По одной из версий реликвия появилась после того, как турецкий царь Акбар Эдесский послал гонца к Иисусу с просьбой выслать ему лекарств. В ответ царь получил полотенце, на котором было облик самого Христа, который исцелил Акбара. На данный момент Мандилион приравнивают к Туринской плащанице.

2. Грудное молоко Девы Марии

Еще одной сомнительной реликвией христианства можно считать грудное молоко Девы Марии. В средневековье такие ампулы были довольно популярны, но как вы и сами понимаете это все было бредом. Даже один историк довольно саркастично высказался на эту тему: «Даже корова за всю свою жизнь была бы не в состоянии произвести такое количество молока».

3. Зуб Будды

В Канди построен специальный храм Шри Далада Малигва, в котором хранится этот зуб на сегодняшний день.

Увидеть зуб почти нереально, но те редкие счастливцы, кому это удалось, говорят, что он длиною 9 см и 4см в ширину. Сингальские буддисты объясняют это тем, что Будда был настолько громадным, что и все его части тела соответственного размера.

4. Кровь святого Януария

Святой Януарий считается священномучеником и покровителем Неаполя. Его обезглавили в 305 году, но по легенде некая Евсикея собрала его кровь и принесла в Неаполь. Святыню выносят ежегодно на показ, и считается добрым знаком, когда свернувшаяся кровь вновь становиться жидкой. За все время кровь не разжижалась только в 1527 и 1980 годах, когда случилась чума и землетрясение.

5. Святая крайняя плоть

По легенде крайняя плоть Иисуса Христа была отрезана у него на восьмой день и долго хранилась в Ватикане. Считалось, что она списывает грехи за 10 лет, к тому же по всей Европе насчитывается около 18 «подлинных святынь». В 1990 году Священным синодом было запрещено любое обсуждение Священной Крайней Плоти и каралось отлучением от церкви.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2224870939440187735/

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