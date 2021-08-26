Как правильно подготовиться к таинству Причастия

Обычно в нашем сознании подготовка ко Причащению Святых Христовых Таин обязательно соединяется с чтением правила ко Святому Причащению. Это, конечно, правильно. Но что, если, как пишет в своей статье «О значении приготовления к Причастию» отец Александр Шмеман, «в идеале вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к Причастию — точно так же, как она есть и должна быть духовным плодом Причастия»?

Эта же мысль немного иначе была очень ярко высказана святым праведным Иоанном Кронштадтским в его книге «Моя жизнь во Христе»: он пишет, что если человек не готов причащаться каждый день, то он к Причастию и не может быть готов никогда.

В принципе, вся жизнь христианина такова, что он должен быть каждый день готов ко Причащению Святых Христовых Таин. Не вычитывать каждый день правило ко Святому Причащению, нет, речь идет о внутреннем духовном состоянии, о том, задумывается ли человек о Причащении Святых Христовых Таин как о самом главном в своей жизни. И думает об этом постоянно, а не в пятницу, скажем, или в субботу вечером: «Что-то я давно не причащался… Не пора ли мне причаститься? В это воскресенье — или уж на Благовещенье?» Человек начинает готовиться к этому нечастому событию в своей жизни, прикидывает, что и когда он должен выполнить: нужно пойти на всенощное бдение — это необходимое условие для Причащения Святых Христовых Таин, оно вменяется нам в духовную обязанность, — затем прочитать три канона и правило ко Святому Причащению… Но все это относится к внешней форме подготовки; а отец Александр Шмеман говорит, что правильное приготовление состоит прежде всего в осознании самого Причащения.

Такая простая, но очень важная мысль.Мы не осознаем Причащение как то, что дает нам силу для жизни, то, без чего человек оскудевает. Когда христианин вот так, этапно, готовится ко Причащению, складывается впечатление, что он собирается сдавать экзамен, мы настраиваем себя, словно на сдачу кандидатского минимума, чтобы приступить к Чаше. Это совершенно неправильно, осознание Причащения — осознание внутренней необходимости, понимание, что без Причастия жизнь оскудевает и именно Причастие — истинная Пища и Питие. Вот в чем прежде всего заключается подготовка ко Святому Причащению.

Отец Александр Шмеман дает интересный совет: он говорит, что подготовительные молитвы можно читать в любой момент, не обязательно в виде общего правила перед самим Причащением. Скажем, причастился человек и в тот же день он может сказать: «Господи, я хочу и дальше причащаться! Сподоби меня, Господи, причащаться и завтра, и послезавтра...» И может сразу начать читать молитвы ко Причащению. А благодарственные молитвы можно не переставать читать и через несколько дней после Причастия, потому что благодарение и осознание того, что ты соединился со Христом, не заканчивается вычитыванием благодарственных молитв после литургии… Это такая чудная мысль: если человек готовится причаститься и если он по-настоящему благодарен, он может каждый день читать все эти молитвы или какую-то одну. Например, в понедельник сказать: «Господи, я вчера причастился, благодарю Тебя, Христе Боже наш, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти Святынь Твоих сподобил еси». Проходит время, но ты все еще живешь этим причащением и не можешь не благодарить, в таком случае подготовка к Причастию представляет собой не отрывочные эпизоды — вычитал, сдал экзамен, приступил, — а каждодневное, совершенно естественное благодарение или просьбу. И не важно, как часто причащается человек, главное, что он внутренне осознает Причащение как истинную Пищу и Питие.



На это обычно возражают, что вот, если человек напряженно работает, он не может постоянно думать о Боге… Равно как и читая правило, человек не всегда может думать о Боге. Но когда христианин ежедневно понуждает себя к духовной внутренней жизни, он волей-неволей старается хранить память о Боге. Я понимаю, что каждый день думать о смерти очень тяжело. Думать о Причащении Святых Христовых Таин гораздо проще — но только если человек этого желает. О желанном мы помним всегда. Стоит нам замыслить какую-нибудь покупку, как мы неделю будем думать о ней во время утренней и вечерней молитвы…

И почему, чтобы с чем-то в себе справиться, обязательно нужен молитвослов или Псалтирь? Тому, кто напряженно работает, будет трудно молиться по Псалтири. Но можно ведь без всякого молитвослова обратиться к Богу истинно, глубоко и серьезно.

Да, большинство православных заставляет себя прочесть, кроме последования, три канона с акафистом. Я так делаю уже тридцать лет и больше смотреть на них не могу… Они ничего не прибавляют к моим отношениям с Богом. Я читаю пустой текст, не вызывающий во мне отклика, — ради чего? Не важно, сколько я прочел, мне важно подготовиться ко Причащению Святых Христовых Таин. Как я это делаю, каким образом себя готовлю — вот в чем дело, а не в вычитывании положенного. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило к Причащению. Между тем, здесь прежде всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к принятию святых Таин; если сердце право стало во утробе твоей, по милости Божией, если оно готово встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв. Царство Божие не в словеси, а в силе. Хорошо послушание во всем матери Церкви, но с благоразумием и, если возможно, могий вместити — продолжительную молитву — да вместит. Но не вси вмещают словесе сего; если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Припомни, что одно слово мытаря, от горячего сердца сказанное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца.

Главное дело — живая вера сердца и теплота раскаяния во грехах».

Опасность жесткого правила еще и в том, что, вычитав его, христианин считает себя приготовившимся и достойным Причащения: он выполнил свою обязанность, и теперь его право — подойти и причаститься. Каждый из нас испытывал это чувство облегчения по окончании правила: «Уф, дочитал...» А если что-то не успел, то появляется какое-то неуютное чувство, уж лучше добубнить до конца. Это же фарисейство чистой воды…



Но если не вычитать правило, во многих храмах тебя просто не причастят. Правило ко Причащению вдруг стало критерием подготовленности: вычитал — ты готов, не вычитал — не готов. Да еще спрашивают, ел ли ты масло в среду и пятницу… Спрашивать можно об одном: готовился или не готовился, а как готовился — это дело твоей совести, твоего духовного уровня и меры. Нельзя всех стричь под одну гребенку, у каждого своя мера. И правило нам дано для того, чтобы оно было для нас костылем, опорой, ступенькой, оно не абсолютно. На первых порах, когда мы только готовимся к вступлению в Церковь, оно действительно является дисциплинирующим фактором и ориентирует человека, который вообще не знает, что такое Церковь. В этом смысле правило — как молоко для младенца, без него невозможно. Как начать день, какие молитвы читать? А вот они уже готовенькие, пожалуйста, молись… И новый христианин благодаря правилу выстраивает свой духовный ритм. Но нельзя же всю жизнь этим удовлетворяться — человек меняется, а слова, которыми он общается с Богом, остаются теми же самыми…

Хочу еще раз напомнить о том, с чего я начал: нужно быть готовым причащаться ежедневно. Жизнь христианина должна быть такой, чтобы препятствий к этому с нашей стороны не было. Препятствий со стороны Бога нет, Он всем говорит: Придите, ядите… Препятствием может быть только наш грех. Осознанный и нераскаянный грех: нелюбовь, ссора, разрушение мира, обида, оскорбление, непрощение… Только это, более ничего.

Если человек причащается не для того, чтобы разделить свою жизнь с Богом, а чтобы что-то от Бога получить, то читай он правило, не читай, все равно приступает к Чаше в ложном духовном состоянии. Но и это еще не значит, что он причащается в осуждение, потому что Бог милостив, человека неразумного, неподготовленного Он милует и постепенно дает ему созреть. Вспомните себя, как вы причащались на первых порах, не понимая, что такое Евхаристия. Но нельзя же сказать, что это было в суд или осуждение, нет, конечно: даже неразумное причащение не может послужить к отвержению человека от Бога. Единственно только горделивое и хамское состояние, и то, когда человек явно несет за это ответственность, отдавая себе отчет. Думаю, надо выйти за рамки понятия «готов — не готов», оно не имеет никакого отношения к Причастию. Если человек мыслит в таких категориях, ему вообще в храм ходить не надо.

Готовиться к Причастию надо, просить о нем, и не один раз в неделю, а каждый день, просить от сердца. И благодарить Бога надо не один раз, а от причащения до причащения, благодарить истинно, глубоко, и словами, и делами, и всем состоянием. И каяться, если этого не случилось. Вот такой должна быть подготовка к Причастию.



Священник Алексей Уминский



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