Наказания предков: Что на Руси и в России считалось позорным и унизительным?

В далекие времена на Руси считалось, что потеря доброго имени было более не приемлемой, чем смерть.

Именно поэтому когда-то разорившиеся дворяне и купцы, которые должны были попасть в долговую яму, предпочитали покончить с собой, потому что если бы дело дошло до суда, то это наложило бы позор не только на них, но и на всех родных и близких. Если же дело прекращали из-за гибели обвиняемого, позора удавалось избежать.

Позорный столб

Этот вид наказания применялся для сословий, стоящих выше простолюдинов. В местах, где собирались горожане чаще всего, устанавливали столб. На нем могли бытии колодки для рук и головы, либо просто цепь с ошейником.

К месту наказания человека доставляли на черных дрогах, и окружающие уже заранее знали, что можно отправиться поглазеть на несчастного. На коленях наказанный должен был простоять столько, сколько определил суд, а для толпы это было веселое развлечение.

Торговая казнь

Так называлось наказание, потому что оно происходило на торговой площади. На глазах людей более низшего сословия преступника оставляли без одежды, и били плетьми ил розгами. Если эти удары и не наносили особого вреда здоровью того, кого наказывали, то для его репутации это был непоправимый ущерб.

Мало того, что с этим человеком никто не хотел иметь дела, повсюду, где он после этого появлялся, толпа улюлюкала ему во след. Позор был просто не смываемым, и распространялся на родных наказанного.

Бородовая пошлина

Что такое было борода для русского мужика? Это предмет гордости, и даже символ благосостояния. Поэтому ее потеря считалась несмываемым позором. И даже если кто-то плюнул и попал в бороду, то обиженный человек был обязан был нанести удар обидчику.

Если он этого не делал, то бесчестье ложилось на него надолго, и уважения ждать ему не приходилось. Поэтому когда Петр Первый приказал боярам сбрить бороды, дабы походить на европейцев, они уговорили царя вместо этого ввести пошлину на этот их атрибут.

Шельмование

Интересный вид казни, который не предполагал физического наказания. Над головой осужденного ломали шпагу, на виселице, установленной рядом, вешали табличку с именем такого человека.

Затем он лишался всего, чего был удостоен в этой жизни – имущества, титула, всяческих наград, заработанных ранее, прав, которые ему были положены как члену определенного сословия, воинского звания, если оно у него было. Затем преступника могли отправить на каторгу или в ссылку. Подобное наказание применили к Достоевскому и Чернышевскому.

Казни, уродующие внешность

Умереть после такой казни было нельзя, но любой, взглянувший в последствие на такого человека понимал, что это преступник. Такие наказания применялись к людям, относящимся к самому низкому сословию, то есть к простолюдинам.

Преступнику вырывали ноздри после того, как он повторно совершал преступление, и это означало, что он прожженный бандит. Воров отправляли на каторгу, но предварительно у них на лице ставили клеймо. Не только на лбу, но и на щеках окружающие видели букву «В», и знали, с кем приходится иметь дело.

Казни для женщин

Самым большим наказанием для женщины было обрезание у нее косы. Если она изменяла мужу, то ее наказывали подобным образом. Но точно также поступали и с девушками, которые были замечены в блуде. Однако крестьянки, находящиеся во владении своего помещика, могли подвергнуться такому позорному действию даже без всякой вины – просто хозяину показалось, что это будет выглядеть весело.

Женщины, выходя замуж, всю оставшуюся жизнь должны были появляться на людях только в платке, и если кто-то его срывал, то такая особа считалась опозоренной.

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А вы знали об этом?

Согласно историческим фактам, Екатерина II была маленького роста.Однако современники описываю ее как величественную и очень высокую женщину? Чем же объяснялся этот парадокс? Дело в том, что Екатерина Великая старалась держать голову как можно выше и тщательно следила за осанкой. Ещё с детства она всегда вытягивала шею и никогда не сутулилась. Благодаря этим ухищрениям она могла зрительно казаться выше, чем на самом деле. Что и требовалось, чтобы внушить трепет подданным.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43294789871/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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