Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем

Первый в жизни опыт романтических отношений оставляет глубокий отпечаток на душе каждого из нас. Осознаем мы это или нет, но эта любовная связь будет оказывать на нас влияние на протяжении всей жизни. И на то есть свои причины.

«Когда мне было 18 лет, я написала стихотворение, — рассказывает колумнистка The Telegraph Кэти Рассел. — Если точнее, это был сонет, посвященный мальчику, с которым я встречалась на протяжении всего двух месяцев. Я преподнесла ему сонет в качестве подарка (унизительно), поэтому сейчас я практически не помню содержания. Но я точно помню, что там была строчка, где я сравнивала его со статуей Юлия Цезаря. Эта деталь в точности иллюстрирует яркость (и безумие) первых романтических отношений. Первая любовь чаще всего не про поцелуи под дождем, как в романе Николаса Спаркса, а про сильную связь между молодыми людьми — как между Коннеллом и Марианной в „Нормальных людях“».

«Нормальные люди» — это новый сериал BBC One, киноадаптация романа-бестселлера ирландской писательницы Салли Руни, которую называют Сэлинджером для миллениалов. В центре сюжета — история двух влюбленных подростков, отношения которых длятся со школьной скамьи до окончания университета. Они встречаются, расстаются, ищут счастья на стороне, но их словно бы магнитом притягивает друг к другу.

Они ранят и исцеляют друг друга. Меняются ролями, исследуют свои страхи и желания. Возможно, впервые в истории мирового кинематографа зрителям предлагают посмотреть на историю первой любви под новым ракурсом — не как на романтическую сказку, где «все жили долго и счастливо», а как на яркий, естественный, местами болезненный и конечный жизненный опыт.

Почему же отношения главных героев, впервые в жизни влюбившихся по-настоящему, такие насыщенные и «турбулентные»? «Влюбленность сама по себе — это очень сильный опыт», — объясняет доктор Шери Якобсон. Отчасти это происходит из-за выработки химических веществ — в основном, окситоцина — которые заставляют нас чувствовать подъем жизненных сил, невероятную эйфорию. Исследователи также выявили повышенный уровень дофамина и серотонина в крови молодых влюбленных пар. Любопытно, что схожие показатели этих химических элементов нашли в анализах людей, страдающих от обсессивно-компульсивного расстройства, что является признаком «психологической фиксации». В случае с первой любовью — это фиксация на определенном человеке.

И хотя это может быть характерно для любых отношений в период «медового месяца», наша первая любовь особенно яркая, и ее крайне трудно забыть – по следующим причинам.

Первый «максимум»

Представьте, что вам предстоит впервые прыгнуть с парашютом. Что вы почувствуете в этот момент? Обычно начинающие парашютисты испытывают действительно острые ощущения, мощнейший прилив адреналина. Как утверждает социальный психолог и доцент Университета Эссекса Вероника Ламарш, практически то же самое чувствуют люди во время первого опыта романтических отношений. В частности, при первом поцелуе. «Это навсегда отпечатывается в памяти, — поясняет она. — Когда вы в следующий раз будете делать это с другими людьми, это может быть уже не таким ярким переживанием». При 10 прыжке с парашютом вы, разумеется, тоже будете волноваться значительно меньше.

Доктор Шери Якобсон считает, что первую любовь также можно сравнить с исследованием границ и желанием понять «максимум». Подобное поведение характерно и для людей, впервые попробовавших запрещенные вещества. «Мне кажется, это имеет много общего с зависимостью, — поясняет она. — В некотором смысле, это химический импульс — что-то новое и безрассудное, что может привести к фиксации на объекте». И так как этот опыт уникален и первичен, то мы недостаточно подготовлены для того, чтобы преодолеть фиксацию без ущерба для себя. «При первых интимных отношениях подростки сталкиваются с недостатком предшествующего опыта, а также неумением справляться с возникающими сильными эмоциями, — говорит Джессика Кански, стипендиат программы клинической психологии в Университете Вирджинии. «Без навыков преодоления таких ситуаций или знания коммуникативных стратегий, которые помогают справиться с вызовами романтических отношений, подростки переживают свой первый роман чрезвычайно интенсивно», — добавляет она.

Вы — открытая книга

Чаще всего романтические отношения оказывают на нас более сильное влияние, чем любая дружеская связь. «Это затраченное время, физическая близость, которая переводит отношения на новый уровень, высокий кредит доверия», — говорит доктор Шери Якобсон. Мы открываемся своим возлюбленным, делимся с ними секретами и тайными желаниями. Такой уровень близости нередко присутствует именно в первых романтических отношениях, когда мы полны оптимизма и веры в людей. «Мы позволяем себе быть более уязвимыми, рисковать и доверять другим, — поясняет Якобсон. — Я думаю, это и делает первую любовь такой уникальной, яркой и запоминающейся». Да, такие отношения часто оканчиваются разбитым сердцем. И мы делаем горькие выводы. В следующий раз мы уже будем более осторожны в том, чтобы полностью доверять романтическому партнеру. А значит, с меньшей долей вероятности позволим себе полностью открыться новому человеку.

Мгновенное удовлетворение

Большинство из нас влюбляется по-настоящему в возрасте 15-25 лет — именно в этот период жизни мы сильнее всего нуждаемся в одобрении окружающих, «ищем награды за свои усилия», утверждает доктор Ламарш. Иными словами, хотим получить удовлетворение. И в этом смысле первые романтические отношения в большинстве случаев приносят свои плоды: мы получаем эмоциональную и физическую близость. И эти «награды» кажутся более приятными, чем другие стимулы хорошего самочувствия — например, отличные оценки в школе или университете. Именно поэтому молодые люди могут пренебрегать учебой или своими друзьями, когда они вступают в первые романтические отношения. По словам доктора Якобсона, такая смена приоритетов может принести много проблем, и все же это «один из самых важных опытов в жизни, через который необходимо пройти».

Понимание того, кто вы есть

«Ваша первая любовь во многом определяет вашу жизнь», — утверждает доктор Шери Якобсон. К тому же она нередко совпадает с другими существенными изменениями и приобретением нового опыта — получением водительских прав, переездом из родительского дома. «Если с вами рядом находится любимый человек, то он становится частью всех этих жизненных вех», — добавляет она.

Первый романтический партнер помогает вам лучше понять самого себя, а также подтвердить ваши взгляды на мир или перевернуть их. Например, он может заметить, что у вас отличное чувство юмора — и впоследствии это станет неотъемлемой частью вашего восприятия себя. Нередко в первом возлюбленном вы можете найти единомышленника, поддерживающего ваши амбиции и мечты, которых не разделяют родители и друзья. «Это может совпасть с тем моментом, когда растет пропасть в понимании между вами и семьей, — говорит доктор Ламарш. — Вы находите человека, который подтверждает, что вы избрали правильный путь. Что ваши мечты и чувства имеют значение. И это может действительно вас стимулировать и заставить почувствовать уверенность во взглядах и убеждениях». Поэтому первые романтические отношения «переплетаются с процессом формирования нашей личности», который длится вплоть до 30 лет, как утверждает доктор Якобсон.

Память и «розовые очки»

Наша память изменчива. «Наши воспоминания часто ложны, — говорит доктор Шери Якобсон. — Мы помним хорошие моменты дольше, чем должны, и чрезмерно романтизируем прошлое». Чем больше времени проходит с момента завершения первых романтических отношений, тем меньше плохого мы о них помним. Таким образом, мы начинаем смотреть на первую любовь «через розовые очки» — и это может негативно сказаться на новых отношениях. «Часто бывает, что текущие отношения кажутся нам менее яркими или доверительными, чем нам хотелось бы», — поясняет доктор Ламарш, поэтому мы начинаем оглядываться назад, опираясь на опыт первой любви, как на костыль.

«Считается, что первые романтические отношения закладывают основу наших ожиданий в будущих отношениях, — добавляет Джессика Кански. — И если наш первый опыт будет качественным, то мы с большей вероятностью будем удовлетворены нашей дальнейшей личной жизнью».

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А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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