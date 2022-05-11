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Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем

Первый в жизни опыт романтических отношений оставляет глубокий отпечаток на душе каждого из нас. Осознаем мы это или нет, но эта любовная связь будет оказывать на нас влияние на протяжении всей жизни. И на то есть свои причины.

«Когда мне было 18 лет, я написала стихотворение, — рассказывает колумнистка The Telegraph Кэти Рассел. — Если точнее, это был сонет, посвященный мальчику, с которым я встречалась на протяжении всего двух месяцев. Я преподнесла ему сонет в качестве подарка (унизительно), поэтому сейчас я практически не помню содержания. Но я точно помню, что там была строчка, где я сравнивала его со статуей Юлия Цезаря. Эта деталь в точности иллюстрирует яркость (и безумие) первых романтических отношений. Первая любовь чаще всего не про поцелуи под дождем, как в романе Николаса Спаркса, а про сильную связь между молодыми людьми — как между Коннеллом и Марианной в „Нормальных людях“».

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

«Нормальные люди» — это новый сериал BBC One, киноадаптация романа-бестселлера ирландской писательницы Салли Руни, которую называют Сэлинджером для миллениалов. В центре сюжета — история двух влюбленных подростков, отношения которых длятся со школьной скамьи до окончания университета. Они встречаются, расстаются, ищут счастья на стороне, но их словно бы магнитом притягивает друг к другу.

Они ранят и исцеляют друг друга. Меняются ролями, исследуют свои страхи и желания. Возможно, впервые в истории мирового кинематографа зрителям предлагают посмотреть на историю первой любви под новым ракурсом — не как на романтическую сказку, где «все жили долго и счастливо», а как на яркий, естественный, местами болезненный и конечный жизненный опыт.

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

Почему же отношения главных героев, впервые в жизни влюбившихся по-настоящему, такие насыщенные и «турбулентные»? «Влюбленность сама по себе — это очень сильный опыт», — объясняет доктор Шери Якобсон. Отчасти это происходит из-за выработки химических веществ — в основном, окситоцина — которые заставляют нас чувствовать подъем жизненных сил, невероятную эйфорию. Исследователи также выявили повышенный уровень дофамина и серотонина в крови молодых влюбленных пар. Любопытно, что схожие показатели этих химических элементов нашли в анализах людей, страдающих от обсессивно-компульсивного расстройства, что является признаком «психологической фиксации». В случае с первой любовью — это фиксация на определенном человеке.

И хотя это может быть характерно для любых отношений в период «медового месяца», наша первая любовь особенно яркая, и ее крайне трудно забыть – по следующим причинам.

Первый «максимум»

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

Представьте, что вам предстоит впервые прыгнуть с парашютом. Что вы почувствуете в этот момент? Обычно начинающие парашютисты испытывают действительно острые ощущения, мощнейший прилив адреналина. Как утверждает социальный психолог и доцент Университета Эссекса Вероника Ламарш, практически то же самое чувствуют люди во время первого опыта романтических отношений. В частности, при первом поцелуе. «Это навсегда отпечатывается в памяти, — поясняет она. — Когда вы в следующий раз будете делать это с другими людьми, это может быть уже не таким ярким переживанием». При 10 прыжке с парашютом вы, разумеется, тоже будете волноваться значительно меньше.

Доктор Шери Якобсон считает, что первую любовь также можно сравнить с исследованием границ и желанием понять «максимум». Подобное поведение характерно и для людей, впервые попробовавших запрещенные вещества. «Мне кажется, это имеет много общего с зависимостью, — поясняет она. — В некотором смысле, это химический импульс — что-то новое и безрассудное, что может привести к фиксации на объекте». И так как этот опыт уникален и первичен, то мы недостаточно подготовлены для того, чтобы преодолеть фиксацию без ущерба для себя. «При первых интимных отношениях подростки сталкиваются с недостатком предшествующего опыта, а также неумением справляться с возникающими сильными эмоциями, — говорит Джессика Кански, стипендиат программы клинической психологии в Университете Вирджинии. «Без навыков преодоления таких ситуаций или знания коммуникативных стратегий, которые помогают справиться с вызовами романтических отношений, подростки переживают свой первый роман чрезвычайно интенсивно», — добавляет она.

Вы — открытая книга

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

Чаще всего романтические отношения оказывают на нас более сильное влияние, чем любая дружеская связь. «Это затраченное время, физическая близость, которая переводит отношения на новый уровень, высокий кредит доверия», — говорит доктор Шери Якобсон. Мы открываемся своим возлюбленным, делимся с ними секретами и тайными желаниями. Такой уровень близости нередко присутствует именно в первых романтических отношениях, когда мы полны оптимизма и веры в людей. «Мы позволяем себе быть более уязвимыми, рисковать и доверять другим, — поясняет Якобсон. — Я думаю, это и делает первую любовь такой уникальной, яркой и запоминающейся». Да, такие отношения часто оканчиваются разбитым сердцем. И мы делаем горькие выводы. В следующий раз мы уже будем более осторожны в том, чтобы полностью доверять романтическому партнеру. А значит, с меньшей долей вероятности позволим себе полностью открыться новому человеку.

Мгновенное удовлетворение

Большинство из нас влюбляется по-настоящему в возрасте 15-25 лет — именно в этот период жизни мы сильнее всего нуждаемся в одобрении окружающих, «ищем награды за свои усилия», утверждает доктор Ламарш. Иными словами, хотим получить удовлетворение. И в этом смысле первые романтические отношения в большинстве случаев приносят свои плоды: мы получаем эмоциональную и физическую близость. И эти «награды» кажутся более приятными, чем другие стимулы хорошего самочувствия — например, отличные оценки в школе или университете. Именно поэтому молодые люди могут пренебрегать учебой или своими друзьями, когда они вступают в первые романтические отношения. По словам доктора Якобсона, такая смена приоритетов может принести много проблем, и все же это «один из самых важных опытов в жизни, через который необходимо пройти».

Понимание того, кто вы есть

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

«Ваша первая любовь во многом определяет вашу жизнь», — утверждает доктор Шери Якобсон. К тому же она нередко совпадает с другими существенными изменениями и приобретением нового опыта — получением водительских прав, переездом из родительского дома. «Если с вами рядом находится любимый человек, то он становится частью всех этих жизненных вех», — добавляет она.

Первый романтический партнер помогает вам лучше понять самого себя, а также подтвердить ваши взгляды на мир или перевернуть их. Например, он может заметить, что у вас отличное чувство юмора — и впоследствии это станет неотъемлемой частью вашего восприятия себя. Нередко в первом возлюбленном вы можете найти единомышленника, поддерживающего ваши амбиции и мечты, которых не разделяют родители и друзья. «Это может совпасть с тем моментом, когда растет пропасть в понимании между вами и семьей, — говорит доктор Ламарш. — Вы находите человека, который подтверждает, что вы избрали правильный путь. Что ваши мечты и чувства имеют значение. И это может действительно вас стимулировать и заставить почувствовать уверенность во взглядах и убеждениях». Поэтому первые романтические отношения «переплетаются с процессом формирования нашей личности», который длится вплоть до 30 лет, как утверждает доктор Якобсон.

Память и «розовые очки»

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем (научное объяснение)

Наша память изменчива. «Наши воспоминания часто ложны, — говорит доктор Шери Якобсон. — Мы помним хорошие моменты дольше, чем должны, и чрезмерно романтизируем прошлое». Чем больше времени проходит с момента завершения первых романтических отношений, тем меньше плохого мы о них помним. Таким образом, мы начинаем смотреть на первую любовь «через розовые очки» — и это может негативно сказаться на новых отношениях. «Часто бывает, что текущие отношения кажутся нам менее яркими или доверительными, чем нам хотелось бы», — поясняет доктор Ламарш, поэтому мы начинаем оглядываться назад, опираясь на опыт первой любви, как на костыль.

«Считается, что первые романтические отношения закладывают основу наших ожиданий в будущих отношениях, — добавляет Джессика Кански. — И если наш первый опыт будет качественным, то мы с большей вероятностью будем удовлетворены нашей дальнейшей личной жизнью».

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А вы знали об этом? 

Первая любовь: почему мы никогда ее не забудем

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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