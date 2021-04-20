Антинорманистская теория происхождения Руси

Русы были потомками скифов и сарматов

Русы – роксоланы

Скифы. Рельеф на золотом ритоне скифского царя. 3 век до н.э. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В 18 веке немецкие историки, работавшие в России, придумали норманнскую концепцию возникновения древнерусского государства. В летописях сказано, что славяне, жившие у Новгорода, обратились к варягам-руси с просьбой прислать им князя. А варяги-русь могли быть, по мнению этих историков, только норманнами.

Норманнская концепция была положена в основу истории государства Российского в 12-томном сочинении Н.М. Карамзина, написанном по заказу императорского двора, и сделалась классической. Но ещё М.В. Ломоносов указывал на несообразности норманнской теории. По его мнению, русы не могли быть никем иным, как славянами, а славяне произошли от сарматов.

Сарматы на карте

В конце 19 века альтернативную концепцию лучше всех разработал Д.И. Иловайский. Он видел первых русов в роксоланах античных авторов. Первое упоминание о роксоланах относится к 94 году до н.э. Роксоланы жили в степях Северного Приазовья. Иловайский считал их имя двусоставным – россо-аланы – и полагал их союзом двух племён. Аланы известны в Причерноморье и на Кавказе по множеству источников с древних времён до позднего Средневековья.

Их потомками являются осетины.

Дмитрий Иванович Иловайский (1832-1920)

Русы изначально не были славянами, по мнению Иловайского, но довольно рано вступили в контакт со славянами и ославянились. Их центром была Тмутаракань на древнем Боспоре Киммерийском, откуда они совершали морские походы на Константинополь.

«Светлые воины»

В наше время историческая наука и археология нашли много подтверждений гипотезе об азово-черноморском происхождении Руси от потомков скифов и сарматов – аланов. Имя роксоланы трактуется филологами как «светлые аланы», а корень «рос/рус», давший начало имени Руси, как «светлый, белый». Получается, что Русь это «светлый народ» или «воины света».

Роксоланы на карте

В 1-4 вв. н.э. на территории современной Украины существовала черняховская культура, которую характеризуют как славяно-иранский симбиоз. В 8-9 вв. на Дону находят следы существования Русского каганата, основное население которого было славянским. А киевские князья до конца 11 века носили титул каганов.

Южный очаг складывания Русского государства был самым ранним. Киев, Тмутаракань, Салтов (столица былого Русского каганата в районе современного Харькова) процветали тогда, когда Новгорода ещё не было. В 862 году никакие варяжские князья не могли быть призваны на княжение в Новгород по причине его отсутствия. Археологи не нашли следов существования Новгорода древнее 10 века.

Русь на юге Восточной Европы чётко прослеживается по древним источникам, а на севере названий с корнем рус- не появляется до 13 века. Конечно, норманнский дружинный элемент также играл видную роль в древнерусской государственности. Но русские не могли заимствовать у него своё название народа потому, что скандинавы сами никогда не называли себя Русью, руссами.

Фундаменты древней Гермонассы-Тмутаракани на Таманском полуострове, Краснодарский край. Современный вид

Итак, история Руси по письменным свидетельствам берёт отчёт с 94 года до н.э. и насчитывает уже больше двадцати одного столетия. А Тмутаракань была на месте древнего Боспорского царства, возникшего ещё в 480 году до н.э. И очень скоро наступит ровно 2500 лет со времени образования первого государства в нынешней России.

Кадр из фильма "Русь изначальная" 1985г

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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