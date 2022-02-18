Сталин в гробу: что с ним было не так

Воспоминания тех, кто присутствовал на прощании с Иосифом Сталиным, разнятся. Прежде всего дело касается внешности вождя: его фигуры и лица. Некоторые утверждали, что мертвый Сталин отличался от Сталина живого, другие говорили, что советский лидер выглядел весьма реалистично. Так что же было не так с Иосифом Виссарионовичем?

Прощание с вождем

Согласно официальным данным, Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут. Тело вождя было решено поместить в Мавзолей Ленина. Поэтому к моменту его кончины, если верить биохимику Илье Збарскому, сыну руководителя Лаборатории при Мавзолее, все было готово к бальзамированию тела. Мертвого Сталина привезли в Лабораторию уже через 2 часа после смерти. Немедленно было произведено вскрытие и фиксация тканей для того, чтобы выставить труп в Колонном зале Дома Союзов для прощания.

Было объявлено, что похороны Иосифа Сталина состоятся в понедельник, 9 марта в 12 часов дня, а доступ в Колонный зал для прощания с вождем будет открыт 6 марта с 6 часов утра. Однако фактически прощание советского народа с вождем началось только с 16 часов дня. К Дому Союзов потянулись многотысячные колонны людей. Для того чтобы осветить им путь, на улицах были размещены грузовики с мощными прожекторами. Всего в течение 3 дней и 3 ночей Сталина в гробу смогли увидеть около 2 миллионов москвичей. Приезжавших из области на электричках разворачивали назад.

Сталин в гробу

Внешний вид Иосифа Сталина тогда многих удивил. Как пишет в своей книге «Последнее дело Лаврентия Берии» Сигизмунд Миронин, в гробу Сталин не только сильно пах формалином, но и выглядел похудевшим. Впрочем, в этом нет ничего удивительно, если учесть влияние, которое оказали на тело Сталина манипуляции, проделанные во время подготовки к прощанию. К тому же вождь умирал в течение нескольких дней, со 2 по 5 марта. Сохранились свидетельства, согласно которым в это время Сталин находился в беспомощном состоянии, сам принимать пищу он не мог, его поили чаем с ложечки.

Также тех, кто был близко знаком со Сталиным, поразило лицо усопшего. И дело было не только в чрезмерной бледности. При жизни кожа на лице Иосифа Виссарионовича была сплошь покрыта пигментными пятнами и изрыта оспинами, которые являлись последствиями перенесенного в детстве соответствующего заболевания. У Сталина же, лежащего в гробу, оспин не было видно вовсе. Это было результатом искусно наложенного грима. Дочь вождя Светлана Аллилуева, видимо, осталась довольна работой гримеров, так как писала, что покойный отец показался ей торжественным и спокойным.

Новый обитатель Мавзолея

9 марта 1953 года прощание с Иосифом Сталиным завершилось. Гроб установили на орудийный лафет и перевезли, как и планировалось, в Мавзолей. Однако внешность советского лидера продолжала волновать даже посетителей усыпальницы. Розмари Салливан в своей книге «Дочь Сталина» приводит воспоминания писателя Константина Симонова, который привык видеть «длинное восковое лицо Ленина» в Мавзолее. Симонов утверждал, что мертвый Сталин, в отличие от мертвого Ленина, выглядел «ужасающе живым».

Возможно, все дело было в конструкции саркофага, сооруженного для Сталина. Так, Ленин лежал в гробу с прозрачной крышкой, а вот тело Иосифа Виссарионовича поместили в саркофаг с остеклением только над верхней частью тела. Примечательно, что далеко не все отмечали чистую кожу Сталина. Некоторым из тех, кому удалось успеть побывать в Мавзолее до выноса оттуда тела Сталина, бросились в глаза оспины на лице вождя. При жизни Иосифа Виссарионовича простые люди этих недостатков не замечали: фотографии вождя ретушировались, а вживую и вблизи его видели немногие.

Юлия Попова



Источник: Сталин в гробу: что с ним было не так - Русская семерка

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что после выноса зловещего тела тирана из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей наивности и недальновидности поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».Однако соратники сумели отговорить Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что , если тиран был кем-то убит, то китайцы, заполучив тело Сталина, могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера. Видимо поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе.

Однако главная причина отказа заключалась в другом. Если бы Хрущёв отдал своим политическим противникам их «святыню», те построили бы для «отца народов» новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущёва это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение. С этим разоблачитель «культа личности» смириться никак не мог. Лишенные сталинской мумии, его последователи занялись увековечиванием памяти вождя. В Албании статуи Сталина высились на улицах и площадях до момента падения коммунистического режима. В Китае же памятники, обелиски и бюсты-портреты советского лидера сохраняются по сей день.



В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д...

Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! К счастью, на родине тирана, в Грузии, «благодарные» соотечественники полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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