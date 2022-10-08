Почему символом России считается медведь

Из всей фауны русскому человеку был ближе всего медведь. Ближе преданных собак и милых котов, которые воспринимались довольно утилитарно, не без презрения.

Ближе лошадей и коров, к которым относились бережливо, по-семейному, но не стирая границы между собой и животным. В медведе же русский человек чувствовал некое родство душевное, экзистенциальную близость. Иными словами, в косолапом жителе лесов человек видел себе ровню.

Велесов зверь

Поиски дружбы с медведем начали еще финно-угорские племена (мурома, меря, мещера), некогда населявшие наши земли. Они признавали за бурым хищником господство над здешними лесами и считали его добрым. Арендной платой являлись ритуальные приношения косолапому хозяину и общая инертность в освоении территории.

Леса финно-угры не вырубали, дорог не прокладывали, города не строили, то есть соседством не злоупотребляли. Но вот на землях Залесья поселился русский человек, предприимчивый и активный, и между новыми колонистами и косолапым возникло легкое напряжение. В начале наши предки вели себя с местным хозяином почтительно, считая его воплощением древнеславянского божества Велеса. Но после принятия православия отношение изменилось. Началась война. Вместе с язычеством искоренялся и медведь как живой языческий идол.

На 100 человек по медведю

Битва закончилась поражением медведей. Царство «косолапого батюшки» кончилось. И закончилось оно величайшим унижением для хозяина леса - его приручили. Он стал «потешным царьком».

В течение нескольких столетий по дорогам Руси странствовали ватаги с ручными медведями, способными танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Медвежьи потехи фактически были тогдашней поп-культурой России.

Джильс Флетчер, британский поэт, дипломат, лоббист и просто путешественник, много повидал на своем веку. Однако после прибытия в Москву, ко двору царя Федора Иоанновича, у него произошло обнуление прошлого опыта. Джильс увидел медведей. В большом количестве - праздно разгуливающими по столице. В своих записках Флетчер писал:

"Диких медведей, ловимых обычно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное количество людей пред феатром, где должно пройти поединку; сие место обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, рвет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотрит, метит - и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногой. Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеной, ломит, грызет древко, и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государево здравие..."

По разным свидетельствам, в Москве Иоанна Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному медведю. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя, так сказать, "для души". Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели медведя. Причем, порой сидящего с громкой компанией и пьющего наливки.

Соприкосновение с огромным страшным медведем, одоление и подчинение его пробуждали в человеке самоуважение и стимулировали, кстати, лихую безалаберную русскую душевную щедрость: ручной медведь становился напарником, а порой и приятелем. Косолапого водили по улицам, обучали разным штукам, его показывали, он плясал, кувыркался, самолично собирал в шляпу деньги за представление; он танцевал, изображал барышню, собирающуюся на свидание, пьяницу, скрюченную древнюю старушку; медведь курил, тренькал на балалайке, разве что не пел... Правда, быть приятелем и балаганным забавником медведя принуждали: "Не охоч медведь плясать, да губу теребят". Или: "Не привязан медведь, не пляшет. Но такова медвежья доля..."

«Потехи бесовские»

Такое проникновение медведей в городскую жизнь очень сильно беспокоило церковь. Например, протопоп Аввакум, идеолог раскола и бескомпромиссный борец с культом медведя в XVII веке, в своем Житии жаловался: "Приидоша в село мое плясовые медведи с бубнами и домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари (маски) и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух великих отнял, одново ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле. И за сие меня Василей Петрович Шереметев, плывучи Волгою в Казань на воеводство, взяв на судно и браня много... велел меня бросить в Волгу".

К этому же времени относится челобитная нижегородских священников патриарху, в которой они ропщут на вожаков с медведями, «смущающих народ в праздники и злые прелести бесовские деюще». В середине XVII века издаются несколько указов, направленных на запреты медвежьей потехи. Хотя окончательно косолапые рабы пропали с московских улиц уже ближе к XX веку.

К этой эпохе относится начало сравнения русских с медведями на Западе. Неизвестно корни этого переноса: почему именно медведями стали называть русских. Точно не потому, что на Руси иностранец запросто мог увидеть в городе пляшущего медведя. Скажем, в Индии по городам гуляли слоны, но англичанам и в голову не пришло сравнивать индусов со слонами.

Возможно, именно с нашей подачи начались такие сравнения. Как известно, первыми себя стали сравнивать с медведями варяжские дружины в ранней Киевской Руси. Однако самоназвание "русский медведь" появилось значительно позднее. И было, вероятно, связано не с лестным сравнением с мощным зверем по части силы, а по совсем иной причине. Считалось, что к человеку, победившего медведя в схватке, переходит его сила. А русский человек не только смог покорить медвежье царство, но и приручить медведя.

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А вы знали об этом?

Фраза «Мы вам покажем кузькину мать» впервые она прозвучала 24 июня 1959 года, когда советский лидер вместе с Ричардом Никсоном осматривал американскую выставку в Сокольниках. В завязавшейся полемике о преимуществах разных политических систем Хрущёв в запале бросил: «Мы вам ещё покажем кузькину мать!».Собственно, «мировым хитом» фраза стала из-за не готового к подобному повороту переводчика, который перевёл её на английский как «мать Кузьмы». Это погрузило американцев в ступор — о чём идёт речь? Неужели о каком-то новом оружии? Постоянный переводчик советских лидеров Виктор Суходрев, который в тот момент находился в зарубежной поездке, считал, что весь шум вокруг фразы возник исключительно из-за неудачного перевода. Сам Суходрев, когда Хрущёв повторял эту фразу, переводил её как «Мы покажем вам то, чего вы ещё никогда не видели». Никакого ажиотажа при таком переводе заявление советского лидера, естественно, не вызывало.

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