Что можно успеть в спальне дамы за полчаса

Париж второй половины XIX века был самым притягательным городом Европы. Туда стремились в поисках развлечений, в погоне за красотой и богатством.

В те времена от женщины требовалось быть прекрасной, а от мужчины - платить. Это слова одной из так называемых королев Парижа. Так называли женщин, чьего общества искали все самые богатые и знатные мужчины. Эти красавицы сами выбирали себе спутников и пользовались относительной свободой в обществе мужчин. Их не принимали в аристократических салонах, но они царили в театре и опере, в ресторанах и на маскарадах.

Каролина Отеро, одна из самых известных королев Парижа

Одной из известнейших парижских дам полусвета была Каролина Отеро. "Прекрасная Отеро" играла в театре, танцевала с дьявольским изяществом и обожала азартные игры. Среди ее поклонников были сын королевы Виктории английский король Эдуард VII, российский император Николай II, германский император Вильгельм II, король Бельгии Леопольд II, князь Монако Альберт и многие другие самые богатые и влиятельные мужчины.

Окруженная многочисленными поклонниками, прекрасная Отеро могла позволить себе выбирать. Но, бывали и очень назойливые мужчины, не понимающие отказа. Тогда приходилось идти на хитрости.

фотографии Каролины Отеро

Один из очень богатых парижских банкиров уговаривал прекрасную Отеро уделить ему хотя бы полчаса. Желая отделаться от надоевшего и, видимо не самого приятного мужчины, Отеро назвала безумную цену, надеясь, что это отпугнет его. Но, банкир согласился. Он поднялись в комнату и Отеро начала медленно раздеваться.

Она грациозно сняла одну перчатку, потом вторую. Вынула из прически роскошные бриллиантовые шпильки и черные кудри рассыпались по плечам...

А дама раньше носила под платьем очень много всего. Само платье, нижние юбки,корсет, панталоны, чулки... Пока расстегнешь каждую пуговку и каждый крючок... А Отеро делала это очень медленно и красиво.

Оставшись в одной нижней сорочке кокетка остановилась, посмотрела на часы и объявила, что полчаса прошло. Он провел полчаса в ее спальне, так что сделка состоялась.

Сатирическая картинка из парижского журнала

Мужчине пришлось довольствоваться этим прекрасным представлением. Что ж, надеюсь, это послужило ему уроком.

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