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Православные обряды и традиции: когда отмечается день ангела Ольги

Православные обряды и традиции: когда отмечается день ангела Ольги

Как известно, человек, принявший крещение, отмечает не только день своего рождения, но и день того ангела, который назначен ему в покровители и помощники. Это, как правило, один из святых, память о котором чтит церковь и регулярно отмечает его именины. Среди самых первых женщин Руси, прошедших канонизацию, стала княгиня Ольга.

день ангела Ольги

День ангела настал

День ангела Ольги приходится на несколько дат. Самой известной является 24 июля, и связана она со святой Ольгой, русской княгиней, первой принявшей православие среди государственных деятелей Киевской Руси. История этой незаурядной женщины крайне интересна и поучительна. Будучи женой Игоря из славного рода Рюриковичей, она не ограничивалась только ролью хранительницы домашнего очага, воспитательницы детей или помощницы мужа в делах хозяйственных. Княгиня обучалась грамоте и, будучи от природы умной и рассудительной, стала правой рукой Игоря при правлении государством. Неудивительно, что день ангела Ольги связан именно с этой женщиной.

Когда князь погиб в одном из военных походов, его супруга взяла на себя все бразды правления. Она вникала в тонкости государственной власти и справлялась с бременем более чем успешно.

И даже когда сын Святослав, наследник Игоря, смог вступить на киевский престол, мать часто заменяла его, пока молодой князь сражался с врагами. Кстати, и сама Ольга не раз вставала под знамёна и водила дружины. А её месть за смерть мужа вошла в легенды на все времена.

День ангела Ольги – праздник христианский, а данная религия осуждает всякое кровопролитие и смертоубийство, тем более столь жестокое, но на момент его совершения княгиня была ещё язычницей, хотя много слышала о новой религии и живо ею интересовалась. Да и вообще, чем только она не занималась! Расширяла пределы княжества, присоединяя новые земли; грамотно вела денежные расчёты, укрепляя казну; мудро руководила внешнеполитическими делами, принося славу и уважение Руси среди соседей. Именно при её власти в Киеве стали строить впервые каменные здания.

В возрасте почти 60 лет Ольга отправляется в Византию, дабы упрочить положение княжества в глазах правителя Константина. Её красота наряду с умом, достоинством и многими другими качествами настолько пленили и восхитили князя, что тот решил жениться на русской Ольге.

день ангела Ольга дата

Однако, не желая этого брака и не имея возможности отказать прямо, она придумала хитроумный ход. Константин был уже христианином. Чтобы сочетаться с ним браком, княгине следовало тоже принять крещение. И Ольга попросила Константина стать её крёстным отцом. Блестящий ход, достойный самого изощрённого дипломата! Таким образом княгиня и избежала ненужного ей брака, и ещё более связала сильную тогда Византию с растущим и развивающимся Древнерусским княжеством. Она стала первой русской святой, приняв крещение ещё задолго до того, как оно пришло на Русь. Кстати, сделал это внук Ольги – Олег Святославович. Поэтому день ангела Ольги посвящён, в первую очередь, ей – княгине Киевской, в христианстве – Елене.

Ольга именины день ангела

Славные традиции

События, о которых мы вспомнили, происходили очень и очень давно – ещё в 9-м веке. Много воды с тех пор утекло. В святцах появились и другие женщины с тем же именем – новомученицы. И теперь может несколько раз отмечать свой день ангела Ольга. Дата каждая связана с трагической судьбой той или иной женщины, в своё время пострадавшей за веру. Это февраль, 10-е число; март – 6-е и 14-е; в июле 17-е и 24-е; ноябрь – 23-е.

У последней даты тоже интересная судьба. Она связана с Ольгой Маслениковой, родившейся в последнее тридцатилетие 19-го века в Калуге. Она рано пришла к вере и всю жизнь помогала в службах при местном храме. В страшном 1937-м, в разгар сталинских репрессий, её арестовали и требовали отречься от своих убеждений. За упорство и неповиновение уже немолодую женщину осудили на 8 лет лагерей. Она не пережила и половины срока – скончалась от лишений, непосильного физического труда и истощения. В 2000 году её причислили к лику святых. Так появилась ещё одна святая Ольга, именины (день ангела) которой отмечаются 23 ноября и 11 февраля.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2207362157333711252/

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