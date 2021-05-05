Православные обряды и традиции: когда отмечается день ангела Ольги

Как известно, человек, принявший крещение, отмечает не только день своего рождения, но и день того ангела, который назначен ему в покровители и помощники. Это, как правило, один из святых, память о котором чтит церковь и регулярно отмечает его именины. Среди самых первых женщин Руси, прошедших канонизацию, стала княгиня Ольга.

День ангела настал

День ангела Ольги приходится на несколько дат. Самой известной является 24 июля, и связана она со святой Ольгой, русской княгиней, первой принявшей православие среди государственных деятелей Киевской Руси. История этой незаурядной женщины крайне интересна и поучительна. Будучи женой Игоря из славного рода Рюриковичей, она не ограничивалась только ролью хранительницы домашнего очага, воспитательницы детей или помощницы мужа в делах хозяйственных. Княгиня обучалась грамоте и, будучи от природы умной и рассудительной, стала правой рукой Игоря при правлении государством. Неудивительно, что день ангела Ольги связан именно с этой женщиной.

Когда князь погиб в одном из военных походов, его супруга взяла на себя все бразды правления. Она вникала в тонкости государственной власти и справлялась с бременем более чем успешно.

И даже когда сын Святослав, наследник Игоря, смог вступить на киевский престол, мать часто заменяла его, пока молодой князь сражался с врагами. Кстати, и сама Ольга не раз вставала под знамёна и водила дружины. А её месть за смерть мужа вошла в легенды на все времена.

День ангела Ольги – праздник христианский, а данная религия осуждает всякое кровопролитие и смертоубийство, тем более столь жестокое, но на момент его совершения княгиня была ещё язычницей, хотя много слышала о новой религии и живо ею интересовалась. Да и вообще, чем только она не занималась! Расширяла пределы княжества, присоединяя новые земли; грамотно вела денежные расчёты, укрепляя казну; мудро руководила внешнеполитическими делами, принося славу и уважение Руси среди соседей. Именно при её власти в Киеве стали строить впервые каменные здания.

В возрасте почти 60 лет Ольга отправляется в Византию, дабы упрочить положение княжества в глазах правителя Константина. Её красота наряду с умом, достоинством и многими другими качествами настолько пленили и восхитили князя, что тот решил жениться на русской Ольге.

Однако, не желая этого брака и не имея возможности отказать прямо, она придумала хитроумный ход. Константин был уже христианином. Чтобы сочетаться с ним браком, княгине следовало тоже принять крещение. И Ольга попросила Константина стать её крёстным отцом. Блестящий ход, достойный самого изощрённого дипломата! Таким образом княгиня и избежала ненужного ей брака, и ещё более связала сильную тогда Византию с растущим и развивающимся Древнерусским княжеством. Она стала первой русской святой, приняв крещение ещё задолго до того, как оно пришло на Русь. Кстати, сделал это внук Ольги – Олег Святославович. Поэтому день ангела Ольги посвящён, в первую очередь, ей – княгине Киевской, в христианстве – Елене.

Славные традиции

События, о которых мы вспомнили, происходили очень и очень давно – ещё в 9-м веке. Много воды с тех пор утекло. В святцах появились и другие женщины с тем же именем – новомученицы. И теперь может несколько раз отмечать свой день ангела Ольга. Дата каждая связана с трагической судьбой той или иной женщины, в своё время пострадавшей за веру. Это февраль, 10-е число; март – 6-е и 14-е; в июле 17-е и 24-е; ноябрь – 23-е.

У последней даты тоже интересная судьба. Она связана с Ольгой Маслениковой, родившейся в последнее тридцатилетие 19-го века в Калуге. Она рано пришла к вере и всю жизнь помогала в службах при местном храме. В страшном 1937-м, в разгар сталинских репрессий, её арестовали и требовали отречься от своих убеждений. За упорство и неповиновение уже немолодую женщину осудили на 8 лет лагерей. Она не пережила и половины срока – скончалась от лишений, непосильного физического труда и истощения. В 2000 году её причислили к лику святых. Так появилась ещё одна святая Ольга, именины (день ангела) которой отмечаются 23 ноября и 11 февраля.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2207362157333711252/

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