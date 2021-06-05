Болезнь Крупской: почему Ленин завёл любовницу

Глядя на фотографии двух главных женщин в жизни Владимира Ильича Ленина, кажется, будто двух более противоположных личностей было бы трудно представить.

Надежда Крупская

Родившаяся в дворянской семье, Надежда Крупская, в молодости обладала вполне симпатичной и притягательной наружностью, привлекавшей внимание противоположного пола.

Ариадна Тыркова, учившаяся вместе с Крупской на Бестужевских курсах, свидетельствовала, что будущая первая леди СССР, с которой у них сложились дружеские отношения, была удивительно хороша собой. По заверениям подруги, природа наградила Надежду крупными и выразительными серовато-зеленоватыми глазами, пухлыми губами, тонкой белой кожей, заливавшейся очаровательным румянцем, и бесподобно роскошной длинной косой, обвивавшей стройный девичий стан.

Сама Крупская не придавала никакого значения собственной красоте, и не раз повторяя, что в ней «нет ярких красок», называла свой облик типично «санкт-петербургским».Правда, мужчины были иного мнения и постоянно добивались внимания умной и женственной барышни.

Автор книги «Кремлёвские жёны», Лариса Васильева, писала, что до того как выйти замуж за Владимира Ленина, Надежда Константиновна принимала ухаживания некоего студента Роберта Классона, с которым вместе посещала нелегальный марксистский кружок.

Другим поклонником Крупской был большевик-искровец Иван Бабушкин, с которым она познакомилась, занимаясь преподаванием в школе пролетариев.

Уже после того, как Надежда Константиновна обвенчалась с вождём мировой революции к ней питал нежные чувства соратник по партии, Виктор Курнатовский, заставивший Ленина ревновать.

Меньшевик Николай Суханов отзывался о Крупской как о «милейшем создании», а известный государственный деятель, Глеб Кржижановский, заверял, что во всей её внешности присутствовало нечто одухотворённое.

О том насколько красива в молодости была Крупская, ярко свидетельствует её удивительное портретное сходство с одной из самых сексуальных актрис современности – Скарлет Йоханссон.

Кстати, поговаривают, что голливудская дива, заметившая этот факт, обратилась в одну из британских генетических клиник, чтобы они сравнили её биоматерилы и ДНК Надежды Константиновны, хранящиеся в Генном банке Ротшильдов. В результате исследования выяснилось, что у этих дам обнаружились общие польско-еврейские корни и пересечения в генеалогическом древе.

Болезни

Но всё начало меняться, когда у Надежды Константиновной была диагностирована базедова болезнь, исказившая её облик. Данное аутоиммунное заболевание щитовидной железы, иначе именуемое диффузным токсическим зобом, в восемь раз чаще поражает женщин, и развивается из-за влияния психических травм, инфекционно-воспалительных процессов, возрастных перестроек деятельности желёз внутренней секреции, нервных перенапряжений.

Крупской базедова болезнь досталась по наследству и в юности проявлялась регулярными недомоганиями и вялостью, а после семимесячного тюремного заключения и скитания в ссылке по Сибири с сопутствующими нервными шоками, инфекциями и простудами, она обострилась и искалечила жизнь спутнице Ильича.

Со временем у Надежды стали разрушаться ногти, появилась одутловатость лица и шеи, а также характерная выпученность глаз.

Былое очарование Крупской постепенно исчезало. Отрицательно сказались на её внешнем виде проблемы с простуженными почками, увлечение сладким и заболевания по женской части, лишившие её возможности стать матерью.

Законодательница моды

Историк Александр Безбородов, писал, что в юности Наденька, как и все девушки, любила красоваться в нарядных одеждах и модных шляпках, но увлекшись идеями социализма, она стала законодательницей большевистского стиля. Отказавшись от кокетливых и элегантных нарядов, отвергнув косметические средства и трудоёмкие причёски, она предпочла облачиться в простые асексуальные платья, такие же, как у обычных крестьянок и пролетарок, за чьё освобождение от буржуазных уз она и боролась.

Крупская полагала, что не пристало в период важнейших революционных преобразований выпячивать свою женственность, отвлекаться на украшение внешности и вообще флиртовать с противоположным полом. Строгие и аскетичные юбки до пят и блузки с глухими воротничками — вот всё что она оставила себе, вступив на путь идейной борьбы.

Инесса Арманд

Судьба свела Владимира Ильича с утончённой Инессой Арманд в 1909 году, когда эта 35-летняя прелестница уже успела побывать женою двух мужей и стать матерью пятерых детей. Ни семейная жизнь, ни рождение такого количества ребятишек никоим образом не отразились на точёной фигурке и привлекательности дамы, сумевшей украсть сердце Ленина.

Колдовская поволока её внимательно-печальных и лучистых зелёных глаз, правильные черты лица, убранные в аккуратную причёску пышные волосы вкупе с особым женским магнетизмом создавали вокруг неё ореол роковой соблазнительницы.

Увлекшись революционными идеями, она, в отличие от Крупской, не отказалась от женственных нарядов, щеголяя в изысканных шляпках, модных чулках и обольстительных платьях с рюшами.

Активно боровшаяся за равенство прав женщин и мужчин суфражистка Арманд любила украшения, духи, модные веяния, за что товарищи марксисты предлагали сделать её «образцом единства формы и содержания».

Ко времени знакомства с Арманд, Крупская уже была серьёзно больна и на фоне эффектной любовницы мужа выглядела невзрачно.

Писатель Лариса Васильева, изучая внешность Инессы по фотографиям, отмечала, что возлюбленная Ленина, с лёгкостью охмурявшая мужчин, на снимках больше похожа на отпугивающую хищную птицу с летящим профилем и клювообразным носом. Вместе с тем она предположила, что в разговоре, при движении её лицо приобретало тот самый неотразимый шарм.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159833

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать лживые и подлые коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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