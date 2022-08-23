 А вы знали об этом?(Статья 26)

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Розалия Самойловна Землячка вошла в историю как один из самых кровавых и безжалостных народных комиссаров.Громкую "славу" принесли Землячке события в Крыму в 1920 году. После ухода армии Врангеля полуостров был отдан в руки самых верных, доказавших в боях свою преданность и непреклонность, командиров — Розалии Землячке и Беле Куну , венгерскому революционеру-садисту , совершившему неудачную попытку провозгласить Венгерскую советскую республику (коммунистическое радикальное правительство просуществовало 133 дня).

В качестве председателя Реввоенсовета Крыма они предложили назначить Льва Троцкого , на что тот ответил: «Я тогда приеду в Крым, когда на его территории не останется ни одного белогвардейца». Это распоряжение Землячка и Кун восприняли как руководство к действию и приступили к кровавой «зачистке». Ими был придуман хитроумный план, как в короткие сроки уничтожить всех бывших белых офицеров: был издан приказ, по которому всем военнослужащим необходимо было официально зарегистрироваться, а уклонистам грозили казнями. Несколько десятков тысяч сдавшихся офицеров оказались в расстрельных списках.

За первую зиму было расстреляно 96 тыс. человек из 800 тыс. населения Крыма. Кровавое предприятие длилось несколько месяцев. 28 ноября «Известия временного севастопольского ревкома» опубликовали первый список расстрелянных белых офицеров — 1634 человека, 30 ноября был готов второй список — 1202 человека. За неделю только в Севастополе Бела Кун расстрелял более 8000 человек, а такие расстрелы шли по всему Крыму, пулемёты работали день и ночь. А когда боеприпасы стали заканчиваться, Землячка заявила: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». Приговорённых к уничтожению загружали на огромные баржи, которые затапливались в Чёрном море.

Очевидцы вспоминали: «Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереи в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землёй, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казнённых, причём эта охота давала всегда большую добычу».

За кровавые расправы в Крыму Землячка получила орден Красного знамени — она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. Но далеко не все поддерживали её «рвение». Некоторые подчинённые втайне жаловались на её методы в Кремль и просили остановить зверства против мирного населения. Однако сам Ленин не помышлял о том, чтобы закончить кровавые расправы Землячки: он считал её образчиком и наиболее верным адептом военного террора.

До конца жизни Землячка жила в знаменитомдоме на набережной , где обитала вся партийная верхушка: её соседом по квартире был Хрущев . Остаток жизни «фурия красного террора» провела в составлении жалоб и доносов на жильцов дома. Розалия Залкинд-Землячка умерла 21 января 1947 года, в день смерти своего политического кумира Владимира Ленина и захоронена эта кровавая большевистская садистка, как ни конщунственно , возле него в кремлёвской стене!

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Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, как Петр I с потрохами купил территорию стран Балтии у шведской королевы Ульрики Элеоноры со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными. И не только купил, но и дал Балтии СВОБОДУ...Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 миллиона ефимков (серебряных монет), или 56 тонн серебра.. Деньги по тем (да и по сегодняшним) временам были огромные, и они по-своему помогли Швеции поправить пошатнувшееся в ходе войны экономическое положение. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.Швеция навечно расставалась с Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии с Выборгом. Россия же должна была вернуть шведам Финляндию, а за новые территории еще и заплатить!Непонятно только, почему литовцы, эстонцы и латыши забыли об этом.Ведь именно русский царь освободил их от шведского рабства и эксплуатации, которое длилось веками!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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