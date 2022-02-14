Крестины: всё, что нужно знать родителям

Когда надо крестить малыша

О том, когда надо крестить малыша, у православной церкви нет никаких требований или четких возрастных рамок. В некоторых случаях деток крестят даже в роддоме (это бывает в тех случаях, когда малыш рождается слабеньким). И как утверждают медики, которые не особенно подвержены сентиментами, детки после этого идут на поправку просто на глазах.

Поэтому когда крестить малыша, решают сами родители. Но лучше с этим процессом не затягивать. Потому что чем меньше ребенок – тем легче он перенесет обряд крещения. То есть будет больше спать и меньше капризничать. Да и когда окунут в купель (в православии деток окунают трижды в воду), ребенок не успеет испугаться.



ВАЖНО! Многие родители считают, что лучше всего крестить месячного или трехмесячного ребенка. Именно это оптимальный возраст.

Как выбирать крестных для малыша

Выбор крестных родителей – это процесс достаточно ответственный. И именно с него стоит начинать подготовку к крещению. Одни родители, выбирая крестных, ориентируются на дружеские отношения, другие – на материально благополучие. И чем бы ни ориентировались именно вы, помните, что вы выбираете не кумовей, с которыми приятно посидеть на столом, а вторых родителей для малыша.

Именно на их плечи возлагается миссия по поддержке ребенка в этом мире. А проще говоря, крестные родители должны не только дарить подарки, но и принимать участие в воспитании малыша.

К слову, в Украине с давних времен существует традиция, если с родителями ребенка что-то случается, то малыша забирают на воспитание крестные. И при этом растят как родного.

ВАЖНО! Крестные должны быть обязательно православной веры. Крестными не могут быть отец и мать ребенка, а также муж и жена не могут быть крестными у одного ребенка. Остальные родственники – бабушки, тети и даже старшие братья и сестры могут быть крестными.

Где и как совершается обряд крещения

Обряд крещения ребенка у православных христиан совершается в церкви. И для того, чтобы он состоялся, достаточно прийти в церковь и предварительно договориться о его проведении.

ВАЖНО! Обычно крестины деток в церквях проводятся по выходным дням, а также священнослужители объединяют всех желающих в одну группу. То есть, придя на крещение, вы можете обнаружить, что, помимо вас, еще несколько семей будут крестить своих детей. В принципе - на процесс крещения это не влияет никоим образом. Вы можете согласиться и на такой вариант обряда: тем более он будет стоит не очень дорого.

Но если вы хотите торжественную процедуру, на которой будут присутствовать только ваши родные и близкие, тогда вам следует заранее оговорить этот вопрос со священнослужителем. Обычно они идут на встречу. По традиции оплачивает процесс крещения крестный. Но если у него нет финансовых возможностей, то этот вопрос решают родители ребенка.



Что необходимо брать с собой церковь

Традиционно в церковь крестная мама приносит с собой крыжму, а крестный отец – крестик (золотой, серебряный или обычный – это не важно).

Крыжма – это полотно или полотенце белого цвета, она является неотъемлемым атрибутом крестин. Крыжма символизирует безгреховность и чистоту. Именно в крыжму крестная мама принимает ребенка из святой купели. В ней ребенка держат на протяжении всей церемонии крещения.

ВАЖНО! Выбор крыжмы сегодня широк и достаточно разнообразен. Но при ее выборе стоит помнить, что крыжма должна быть не только красивой, но и практичной. Потому что, к примеру, крыжма из атласа будет выглядеть роскошно на фото, но при этом атлас – материал холодный, и будет неприятен для малыша.

А родителям стоит помнить, что крыжму после крестин надо спрятать. И доставать по необходимости: когда малыш болеет или капризничает, крыжмой накрывают детскую кроватку или заворачивают в эту ткань ребенка. Малыш после этого успокаивается просто на глазах.

Остальные предметы, которые потребуются для проведения обряда – свечи, иконы, свидетельства о крещении – покупаются на месте. И помощники священнослужителей обязательно подскажут, что именно надо брать.

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