Как лодка контрабандистов стала лучшим десантным судном Второй Мировой войны

Американский десантный катер LCVP, он же «лодка Хиггинса», по праву занимает место среди самых известных морских десантных средств в истории. Катера выпускались массовыми сериями и применялись союзниками во всех знаковых десантных операциях Второй Мировой войны. Кроме того, их силуэты знакомы многим по кадрам фото- и кинохроники, художественным фильмам и компьютерным играм.

Промозглым утром 6 июня 1944 г. тысячи плоскодонных десантных катеров размеренно шли к берегу, разбивая бурные воды Ла-Манша тупыми форштевнями. Внутри стоял невыносимый запах дизельных паров и рвоты. Волны с силой ударялись о фанерные корпуса, а пули со звоном отскакивали от передней стальной аппарели. В десантном отделении, на корточках сидели перепуганные люди, чтобы хоть как-то спастись от кинжального пулемётного огня. Внезапно они услышали звук накатывающих на берег волн и скрежет киля о песок и камень. Тяжёлый стальной пандус с грохотом обрушился в прибой и десантники бросились вперёд, в холодную воду, навстречу судьбе…

Создание катеров можно поставить в заслугу крайне энергичному уроженцу Луизианы Эндрю Хиггинсу.

В 1906 г, в возрасте 20 лет, Хиггинс пришёл в лесозаготовительный бизнес. Пытаясь приобрести опыт для создания собственного дела, он прошёл различные должности в лесозаготовке, судоходной и судостроительной промышленности. В 1922 году Хиггинс создал компанию «Higgins Lumber and Export Co.» с основной сферой деятельности - экспортно-импортная торговля древесиной.

Вскоре среди многочисленных активов предпринимателя оказался целый флот парусных судов, осуществлявших грузоперевозки между США и Филиппинами, Центральной Америкой и Африкой. Для их обслуживания Хиггинс основал верфь, которая помимо своего основного предназначения стала строить буксиры и баржи. Постепенно Хиггинс поднаторел в судостроении и даже получил образование в Национальном университете наук в Чикаго по специальности кораблестроение.

В 1926 г. Хиггинс спроектировал скоростную и маневренную лодку «Эврика», судно с малой осадкой, предназначенное для работы на болотах Луизианы и на морском мелководье, в том числе для разведки месторождений нефти. По сути, многократно усовершенствованная, она и стала прообразом тех самых десантных катеров.

Одна из модификаций лодки "Эврика". Фото из открытых источников.

К концу 1920-х годов, не выдержав жёсткой конкуренции, лесозаготовительная компания Хиггинса разорилась. Спасти удалось только верфь «Higgins Industries», которая переориентировалась на строительство моторных лодок, буксиров и барж для частного рынка. Кроме того, в эпоху Сухого закона Эндрю Хиггинс сумел добиться выгодного контракта с береговой охраной США на строительство быстроходных катеров для погони за торговцами ромом. Затем оборотистый предприниматель отправился прямиком контрабандистам и предложил им приобрести ещё более быстроходные лодки. Правда при упоминании об этой области деятельности Хиггинса принято весело улыбаться и посмеиваться, либо дипломатично уклоняться от дискуссии.

Между тем, грузовые суда, трюмы которых были набиты закупленным по всей Европе алкоголем, обеспечили регулярное снабжение США запрещённым продуктом. Корабли останавливались в нейтральных водах, не ближе двадцати миль от американских берегов, после чего производилась выгрузка товара на различные маломерные баркасы и катера. Координаты мест рандеву передавались специально приобретённой для этого гангстерами развлекательной радиостанцией ВХЛ. В условленное время в эфир транслировались стихи Киплинга, Шелли и Байрона в рифмованных строчках которых кодировались данные позволявшие определить места будущих встреч.

По приказу ирландского гангстера «Биг Билла» Двайера были снаряжены двадцать крупных катеров, на которые установили мощные и надёжные 400-сильные авиационные двигатели «Либерти», оставшиеся после войны. Встречаются упоминания, что командовал «летучей флотилией» некто… Хиггинс. Как вспоминали участники событий: - Эти дьявольские машины неслись по волнам со скоростью пятьдесят узлов… Казалось они почти летели. Брызги поднимались такие, что все промокали почти до нитки. Береговая охрана едва могла разглядеть их. Короче говоря, им так ни разу и не удалось задержать хотя бы один из катеров… Дугообразная конструкция позволяла лодкам, подняв нос, буквально лететь над водой и выезжать на пляжи с мелководья, что обеспечивало быструю выгрузку ценного товара, после чего облегчённые катера скрывались в ночи. Наладив морские поставки, Хиггинс встал во главе грозного отряда стрелков, получивших задачу зачистить торговые пути от неподконтрольных шаек на национальной дороге № 25 длиной в 240 км, связывающей Лонг-Айленд с Нью-Йорком. Поговаривали, что расправы над неугодными отличались такой жестокостью, что напоминали настоящую резню. В начале 1930-х годов, с окончанием Сухого закона, Хиггинс начал искать новые рынки для своей проворной лодки. Незадолго до начала Второй мировой войны верфь «Higgins Industries» приняла участие в конкурсе на поставку десантных катеров для Корпуса морской пехоты США. Десантная лодка Хиггинса LCP(L). Изображение из открытых источников. Десантная лодка Хиггинса LCP(L). Изображение из открытых источников. 9-метровая лодка, получившая обозначение LCP - Landing Craft Personnel (десантная лодка для перевозки личного состава), на испытаниях превзошла по своим характеристикам лодки конкурентов. Конструкция была признана удовлетворительной, за исключением процесса выгрузки десантников. Морским пехотинцам приходилось переваливаться через борта прямо в воду или спрыгивать на берег с носа, подвергаясь опасности обстрела. При этом Хиггинс настаивал, что более крупный катер покажет себя ещё лучше. В итоге военные приняли на вооружение 11-метровую версию с добавлением к наименованию индекса L - Large (большой), ставшую стандартом для десантных кораблей времён войны. Высадка десанта с моторной лодки LCP(L). Фото из открытых источников. Высадка десанта с моторной лодки LCP(L). Фото из открытых источников. Лодка LCP(L) получилась довольно компактной и простой – около 11 м в длину и 3,3 м в ширину. Корпус строился из сосновых досок и ламинированной фанеры, что значительно снижало вес лодки и позволяло иметь небольшую осадку. Передняя кабина, десантное и машинное отделения были прикрыты бронеплитами. Лодка была оснащена 250-сильным двигателем Холл-Скотт обеспечившим скорость до 13 км/ч. Грузоподъёмность составляла около 3,6 тонн, что позволяло переправлять на берег полностью экипированный взвод пехоты численностью 36 человек. Поддержка десанта обеспечивалась двумя пулемётами «Браунинг» 30-го калибра (патрон 7,62х63 мм). Экипаж лодки составлял четыре человека (рулевой, инженер, связист и стрелок), на которых было возложено полное обслуживание вверенного судна. Плюс на подразделение из 3-4 лодок выделялся один офицер. Десантный катер LCP(L) в действии. Высадка на Окинаве 1945 г. Изображение из открытых источников. Десантный катер LCP(L) в действии. Высадка на Окинаве 1945 г. Изображение из открытых источников. Во время Второй Мировой войны англичане обзавелись небольшой флотилией лодок LCP(L), которые широко использовали для совершения диверсионных рейдов в Норвегии и на французском побережье. Лодки обеспечивали первую крупную высадку союзников в Дьеппе в августе 1942 г. Судьба флотилии десантных катеров показала – нужно быть настоящим везунчиком, чтобы выжить в мясорубке. Командование корпуса морской пехоты США, получив в своё распоряжение десантную лодку, не отказалось от поиска более быстрых способов выгрузки солдат на побережье. Ещё в 1937 г. во время битвы за Шанхай американские военные наблюдатели докладывали о применении японцами десантных катеров с откидной передней аппарелью. Хиггинсу предложили несколько изменить конструкцию лодки, включив в неё аналогичное устройство. Высадка американской морской пехоты с десантной лодки LCVP. Фото из открытых источников. Высадка американской морской пехоты с десантной лодки LCVP. Фото из открытых источников. Быстрый на подъём Хиггинс, просто взял LCP(L), отрезал носовую часть и установил вместо неё стальную аппарель. Модификация лодки получила обозначение LCVP - Landing Craft, Vehicle, Personnel (десантный катер личного состава и техники). В мае 1943 г. первые три экземпляра катеров успешно прошли испытания. Новая лодка обеспечивала высадку на берег армейского джипа «Виллис» (либо небольшого грузовика) и 12 десантников. Эта модификация и стала самой известной и массовой десантной лодкой за всю историю. К 1943 году небольшой судостроительный бизнес Хиггинса, насчитывавший 75 сотрудников, вырос до корпорации с более чем 20 тыс. рабочих. Всего компанией «Higgins Industries» и её лицензиатами было выпущено свыше 23 358 десантных катеров. Кроме того, лодка стала основой для различных модификаций морских десантных средств – десантных штурмовых судов LCA, средств перевозки танков LCT, торпедных катеров и других моделей. Высадка американских войск на Иводзиме. На горизонте гора Сурибати. Фото из открытых источников. Появление небольших десантных судов, таких как «лодка Хиггинса», оказало серьёзное влияние на ход боевых действий. Если раньше крупные десантные операции начинались с захвата хорошо укреплённых портов и гаваней, то теперь целые армии могли быть высажены практически на любом участке береговой линии. Противнику, в свою очередь, для парирования угрозы вторжения, требовалось рассредоточивать силы на большой территории и тратить драгоценные ресурсы на укрепление обширных участков побережья. Генерал Дуайт Эйзенхауэр впоследствии высоко оценил вклад Хиггинса в общую победу: «Эндрю Хиггинс это тот человек, который выиграл для нас войну. Если бы не LCV Хиггинса, мы никогда бы не высадились на открытом пляже. Вся стратегия войны была бы иной...» Источник Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии! Рекомендую также прочесть: Что означает буква «М» на ладони? https://otari.mirtesen.ru/blog/43709696050/C Священномученик Иоанн Рижский против Черного рыцаря https://otari.mirtesen.ru/blog/43979232375/ Не только любовь или страсть: 8 признаков здоровых отношений https://otari.mirtesen.ru/blog/43479497190/

Американские гангстеры 1920 - 30 г.г. Примерно с такими парнями приходилось плотно работать Эндрю Хиггинсу. Фото из открытых источников.