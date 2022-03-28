Как лодка контрабандистов стала лучшим десантным судном Второй Мировой войны

Промозглым утром 6 июня 1944 г. тысячи плоскодонных десантных катеров размеренно шли к берегу, разбивая бурные воды Ла-Манша тупыми форштевнями. Внутри стоял невыносимый запах дизельных паров и рвоты. Волны с силой ударялись о фанерные корпуса, а пули со звоном отскакивали от передней стальной аппарели. В десантном отделении, на корточках сидели перепуганные люди, чтобы хоть как-то спастись от кинжального пулемётного огня. Внезапно они услышали звук накатывающих на берег волн и скрежет киля о песок и камень. Тяжёлый стальной пандус с грохотом обрушился в прибой и десантники бросились вперёд, в холодную воду, навстречу судьбе…
Американский десантный катер LCVP, он же «лодка Хиггинса», по праву занимает место среди самых известных морских десантных средств в истории. Катера выпускались массовыми сериями и применялись союзниками во всех знаковых десантных операциях Второй Мировой войны. Кроме того, их силуэты знакомы многим по кадрам фото- и кинохроники, художественным фильмам и компьютерным играм.Американский предприниматель и судостроитель Эндрю Хиггинс (1886 - 1952 г.г.) Фото из открытых источников.
Создание катеров можно поставить в заслугу крайне энергичному уроженцу Луизианы Эндрю Хиггинсу.В 1906 г, в возрасте 20 лет, Хиггинс пришёл в лесозаготовительный бизнес. Пытаясь приобрести опыт для создания собственного дела, он прошёл различные должности в лесозаготовке, судоходной и судостроительной промышленности. В 1922 году Хиггинс создал компанию «Higgins Lumber and Export Co.» с основной сферой деятельности - экспортно-импортная торговля древесиной.
Вскоре среди многочисленных активов предпринимателя оказался целый флот парусных судов, осуществлявших грузоперевозки между США и Филиппинами, Центральной Америкой и Африкой. Для их обслуживания Хиггинс основал верфь, которая помимо своего основного предназначения стала строить буксиры и баржи. Постепенно Хиггинс поднаторел в судостроении и даже получил образование в Национальном университете наук в Чикаго по специальности кораблестроение.
В 1926 г. Хиггинс спроектировал скоростную и маневренную лодку «Эврика», судно с малой осадкой, предназначенное для работы на болотах Луизианы и на морском мелководье, в том числе для разведки месторождений нефти. По сути, многократно усовершенствованная, она и стала прообразом тех самых десантных катеров.Одна из модификаций лодки "Эврика". Фото из открытых источников.
К концу 1920-х годов, не выдержав жёсткой конкуренции, лесозаготовительная компания Хиггинса разорилась. Спасти удалось только верфь «Higgins Industries», которая переориентировалась на строительство моторных лодок, буксиров и барж для частного рынка. Кроме того, в эпоху Сухого закона Эндрю Хиггинс сумел добиться выгодного контракта с береговой охраной США на строительство быстроходных катеров для погони за торговцами ромом. Затем оборотистый предприниматель отправился прямиком контрабандистам и предложил им приобрести ещё более быстроходные лодки. Правда при упоминании об этой области деятельности Хиггинса принято весело улыбаться и посмеиваться, либо дипломатично уклоняться от дискуссии.
Между тем, грузовые суда, трюмы которых были набиты закупленным по всей Европе алкоголем, обеспечили регулярное снабжение США запрещённым продуктом. Корабли останавливались в нейтральных водах, не ближе двадцати миль от американских берегов, после чего производилась выгрузка товара на различные маломерные баркасы и катера. Координаты мест рандеву передавались специально приобретённой для этого гангстерами развлекательной радиостанцией ВХЛ. В условленное время в эфир транслировались стихи Киплинга, Шелли и Байрона в рифмованных строчках которых кодировались данные позволявшие определить места будущих встреч.Американские гангстеры 1920 - 30 г.г. Примерно с такими парнями приходилось плотно работать Эндрю Хиггинсу. Фото из открытых источников.
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